Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai norītu treknu krupi? Bijušajai Rīgas mēra Mārtiņa Staķa partijai "Kustība "Par!"" bija nepieciešamas sešas stundas. Tieši tik ilga bija "Par!" valdes diskusija, pēc kuras vairums portāla "Delfi" uzrunātie sabiedrībā zināmākie "parieši" vienojas kopīgā dziesmā ar galveno vēstījumu – Staķa konflikts ar apvienības biedra Artūra Toma Pleša vadīto ministriju ir viņa paša darīšana un tas nebūs iemesls, lai vēlēšanu gadā "Attīstībai/Par" (AP) "aprēķina laulību" šķirtu.

Spriežot pēc politikas vērtētāju teiktā, lielākā zaudētāja šajā situācijā ir tieši "Par!". Tai vairs nav viena no tās vērtīgākajiem aktīviem – Rīgas domes priekšsēdētāja posteņa – un līdz ar to zaudēts arī viens no partijas populārākajiem politiķiem, turklāt "šķīstu" reputāciju tīkojošu vēlētāju piesaistīšanai par labu nenākot saistīšanās ar "Latvijas Attīstībai" (LA) .