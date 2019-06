Velti iekasētās apdrošināšanas iemaksas vairākums vēl nav atprasījis

No pieciem tūkstošiem cilvēku, kuri veica brīvprātīgās iemaksas tā arī neieviestajā divu grozu veselības apdrošināšanas sistēmā, katrs piektais pieprasījis iztērēto naudu atmaksāt. Naudu atmaksā pakāpeniski, un aptuveni 700 iedzīvotāju atguvuši naudu par kopējo summu vairāk nekā 135 tūkstoši eiro, portāls "Delfi" uzzināja Nacionālajā Veselības dienestā (NVD).

"Tā nauda būs jāatmaksā," tā portālam "Delfi" par iekasētajām brīvprātīgajām iemaksām saka veselības ministre Ilze Viņķele (A/P). Jautāta, vai naudu varēs atgūt automātiski vai tikai pēc iesnieguma, ministre atbildēja, ka automātiskas atmaksas iespēja tieši tiekot apsvērta.

Visticamāk, kad varēs iesniegt priekšlikumus uz Veselības aprūpes finansēšanas likuma grozījumu otro lasījumu, Veselības ministrija (VM) varētu iekļaut arī automātiskās atmaksas priekšlikumu.

Automātiska atmaksa pagaidām nav iespējama, izriet no NVD pārstāvju teiktā. "Attiecībā uz automātisku atmaksu veikšanu, būtiski ir ņemt vērā, ka iedzīvotāji ir veikuši iemaksas gan par sevi, gan par saviem radiniekiem, gan liela daļa juridisku personu – par saviem darbiniekiem. Automātiskas atmaksas gadījumā, kad, piemēram, iemaksa tiktu pārskaitīta uz juridiskās personas kontu, būtiska ir darbinieku, par kuriem iemaksa veikta – piekrišana un informētība, ka viņi vairs nav apdrošināto personu lokā un ka par viņiem veiktā iemaksa ir atmaksāta atpakaļ uzņēmumam," skaidro NVD sabiedrisko attiecību pārstāve Agnese Jasenoviča.

Tāpat jāņem vērā, ka daļa cilvēku iemaksas ir veikuši, izmantojot pasta pakalpojumus vai caur termināli NVD Klientu apkalpošanas centrā, attiecīgi NVD rīcībā neesot šo personu konta numuri. "Lai nodrošinātu automātisku atmaksu, būtu jāsakārto normatīvo aktu bāze, paredzot mehānismu, kā rīkoties šādās situācijās," norāda NVD pārstāve.

Gadījumā, ja cilvēks ir veicis brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu un vēlas to atgūt, viņam ar iesniegumu jāvēršas NVD. Iesniegumu brīvā formā iespējams iesniegt: klātienē – personīgi ierodoties NVD, pa pastu – nosūtot iesniegumu NVD pa pastu, elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu nvd@vmnvd.gov.lv, kā arī portālā www.latvija.lv– izmantojot portāla piedāvāto e-pakalpojumu "Iesniegums iestādei".

Tā dēvēto divu grozu – pilnā un pamata – sistēmu bija plānots ieviest no šā gada sākuma. Tas nozīmēja, ka, lai šogad saņemtu visus valsts apmaksātos pakalpojumus, visiem iedzīvotājiem, kas nestrādā vispārējā nodokļu režīmā vai nav automātiski apdrošināti kā, piemēram, bērni un pensionāri, bija jāsamaksā par diviem gadiem kopumā 206,40 eiro. Savukārt, lai to varētu darīt nākamgad, jāmaksā jau 464 eiro. Publiski izskanēja viedokļi, ka šāda summa ir lielāks slogs nekā daļai vispārējā nodokļu režīmā strādājošo.

Tiesa, atklājās vēl cita netaisnība – tā kā bija domāts, ka piedalīsies visi, vispārējā nodokļu režīmā strādājošajiem par vienu procentpunktu tika celtas sociālās apdrošināšanas iemaksas. No šīs naudas – 85 miljoniem eiro – tika celtas mediķu algas.

Veselības ministre Viņķele jau iepriekš atzinusi, ka esošais Veselības aprūpes finansēšanas likums, kas paredzēja pakalpojumu dalīšanu pilnajā un pamata grozā, kā arī tehniskais izpildījums, paredzot nevienlīdzīgu situāciju dažādos nodokļu režīmos strādājošajiem, ir jāmaina. Turklāt ministrijā arī uzsver, ka Latvijas apņemšanos likumu mainīt atzinīgi novērtējuši Pasaules Veselības organizācijas, OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas) un nozares eksperti.

Valdību veidojošās partijas ir vienojušās atteikties no divu grozu sistēmas un aizstāt to ar vienotu pakalpojumu klāstu, maija vidū par termiņa pārcelšanu līdz 2021. gada 1. janvārim lēma valdība. Jaunā, iecerētā sistēma izceļas ar obligātumu, ne brīvprātīgām iemaksām, un paredz nodokli celt tā dēvētajos alternatīvajos nodokļu režīmos strādājošiem, taču tas būšot gan viņiem, gan arī valstij izdevīgāk nekā apturētais modelis. Nodevas apmērs viņiem būtu 1 procentpunkts no sociālās apdrošināšanas iemaksām, ko piemēro minimālajai algai. Šogad tas ir 51 eiro.

VM norāda, ka, ejot pirmo soli taisnīgākas veselības aprūpes sistēmas virzienā, tiek pagarināts laiks, no kura personai būs jābūt apdrošinātai veselības aprūpei, proti, no 2021. gada janvāra. Līdz tam laikam visi veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem tiek nodrošināti tāpat kā līdz šim.

"Veselības aprūpes finansēšanas likuma spēkā nestāšanos pagarina līdz 2021. gada 1. janvārim, jo valdība kopumā nebija gatava iet tik ātri līdzi tām izmaiņām, ko piedāvāja Veselības ministrija. Tas tika sasaistīts ar nodokļu izmaiņām, kaut gan es centos argumentēt, ka šīs gluži par nodokļu izmaiņām nebūtu uzskatāmas, jo mēs vienkārši piedāvājām loģisku un taisnīgāku veidu, kā cilvēki līdzdarbojas veselības aprūpes personificētā finansēšanā," portālam "Delfi" norāda ministre.

Lai arī šo sauc par "pagaidu noregulējumu," ministre šo termiņa pārcelšanu uzskata par pozitīvu rezultātu, jo paveikta vismaz daļa mājasdarba, proti netika ieviesta "netaisnīgā divu grozu sistēma, kas diskriminētu cilvēkus pēc nodokļu maksāšanas veida".

Tā kā būs papildu laiks, VM detalizēti izstrādāšot apdrošināšanas modeli, atrunājot, kā sistēmu administrēs, kurš iekasēs, kurš piestādīs rēķinus, kā veiks valstu savstarpējos norēķinus, kā savietos datu bāzes. "Lai 2021. gadā mēs būtu gan tehniski gatavi, gan arī sabiedrība būtu pietiekoši plaši informēta," norāda ministre.