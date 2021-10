Veselības nozarē strādājošajiem kompensēs Covid-19 krīzē nostrādātās virsstundas

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) priekšlikumu novirzīt 5,4 miljonus eiro, lai kompensētu medicīnas personāla Covid-19 krīzē nostrādātās virsstundas.

No budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" VM piešķirs 5 405 376 eiro, lai kompensētu atbildīgajām institūcijām samaksu par ārstniecības personu un pārējo nodarbināto virsstundu darbu, kas saistīts ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu.

No minētās summas Nacionālajam veselības dienestam piešķirs 4 967 592 eiro, lai nodrošinātu samaksu ārstniecības iestādēm par laikposmu no šā gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam un samaksu Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem par laikposmu no šā gada 1. jūnija līdz gada 31. augustam.

Tāpat Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam tiks piešķirti 383 844 eiro par laikposmu no šā gada 1. jūnija līdz 31. augustam, Slimību profilakses un kontroles centram – 39 426 eiro par laikposmu no šā gada 1. jūnija līdz gada 31. augustam un Valsts asinsdonoru centram – 2762 eiro par laikposmu no šā gada 1. jūlija līdz 31. augustam. VM tiks piešķirti 11 752 eiro par laikposmu no šā gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Jau ziņots, ka 7. oktobrī notikušajā Valsts operatīvās medicīniskās komisijas (VOMK) sēdē tika pieņemts lēmums izsludināt ārkārtējo situāciju medicīnā Latvijā. Šāds lēmums tika pieņemts, ņemot vērā joprojām straujo saslimstības ar Covid-19 kāpumu un pieaugošo slimnīcu noslodzi.