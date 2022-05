11. maija naktī uz A9 šosejas Dobeles novadā nolaidās NATO sabiedroto lidmašīna C-146 "Wolfhound". Noritēja nestandarta medicīniskās evakuācijas vingrinājums starptautisko mācību "Trojan Footprint 22" ietvaros, portālu "Delfi" informēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Komunikācijas pārvaldē.

Mācību dalībnieki no vairākām NATO dalībvalstīm, tostarp Latvijas, vingrināja nestandarta medicīniskās evakuācijas (MEDEVAC) spējas starp speciālo operāciju un sauszemes spēku vienībām.

Saskaņā ar mācību scenāriju lidmašīna C-146A "Wolfhound" nakts laikā nolaidās uz autoceļa A9, ārkārtas režīmā uzņēma uz klāja it kā ievainotu karavīru un operatīvi nogādāja viņu specializētā ārstniecības iestādē ārpus Latvijas teritorijas, skaidro NBS.

Kā norāda NBS, tad vingrinājumā iesaistītās vienības veiksmīgi izpildīja mācību scenāriju. Tika gūta pārliecība par dažādu NATO spēku veidu savietojamību, sadarbību, tostarp tika iesaistīti uzņemošās valsts operatīvie dienesti.

Taktiskā vingrinājuma veiksmīgu plānošanu un izpildi atbalstīja arī Latvijas valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" un Kurzemes novada pašvaldības, kā arī operatīvie dienesti.

NBS akcentē, ka starptautisko militāro mācību regulārai norisei Latvijā un citās alianses dalībvalstīs ir būtiska loma, lai trenētu un stiprinātu NATO gaisa, sauszemes un jūras spēku, kā arī speciālo operāciju vienību sadarbību stratēģiskā, operacionālā un taktiskā līmenī. Tādējādi tiek demonstrēta NATO kolektīvās aizsardzības spēja un gatavība aizsargāt katru alianses dalībvalsti no visu veidu drošības draudiem.

Laikposmā no 18. aprīļa līdz 27. maijam Latvijā norisinās militāro mācību cikla "NAMEJS 2022" pavasara posms ar vairākām tajā apvienotām starptautiskām mācībām: "Defender Europe", "Knight Legion", "Swift Response", "Summer Shield" un Igaunijas Aizsardzības spēku lielākajām militārajām mācībām "Hedgehog". Savukārt starptautisko mācību "Defender Europe" ietvaros no 2. maija līdz 13. maijam Latvijas teritorijā norisinās daļa no iepriekš plānotām ASV Speciālo operāciju pavēlniecības Eiropā militārajām mācībām "Trojan Footprint 22".

Nacionālie bruņotie spēki vērš iedzīvotāju uzmanību, ka jebkuras militāro mācību aktivitātes ārpus poligoniem Latvijā tiek rūpīgi plānotas.

Mācības tiek īstenotas, ņemot vērā ceļu tīkla un apvidus īpatnības dažādos novados. Militāru draudu gadījumā lai labāk varētu izmantot Latvijas apvidu priekšrocības un spētu efektīvāk īstenot Latvijas teritoriālās aizsardzības operācijas, tostarp sadarbību ar sabiedroto valstu spēkiem.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem. Militārās mācības ir vērstas uz Latvijas aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.