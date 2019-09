Trešdien, 18. septembrī, Valmieras kinoteātrī "Gaisma" norisinājās pirmā cikla "Modernā verdzība Eiropā: filma Oļegs" diskusija, ieskandinot Jura Kursieša drāmas "Oļegs" Latvijas pirmizrādi, kas notiks 2. oktobrī kinoteātrī "Splendid Palace".

Pirmajā diskusijā, kas bija veltīta cilvēktirdzniecības potenciālā upura profila atklāšanai, kā arī iespējamajiem tās cēloņiem un novēršanas veidiem, sarunājās filmas režisors Juris Kursietis, cilvēktiesību eksperte Gita Miruškina, prokurore Daiga Gavariņa, Valsts Policijas pārstāvis Raimonds Kronbergs un cilvēktirdzniecības novēršanas eksperte Lāsma Stabiņa. Diskusija vadīja portāla "Delfi" žurnāliste Sabīne Košeļeva.

Juris Kursietis atklāja, ka filmas scenārijs tapis, iedvesmojoties no patiesa stāsta. Viņa draugs, žurnālists Kaspars Odiņš, kurš tolaik strādāja žurnālā "Sestdiena", bija nointervējis vīrieti, kurš bija atgriezies no darba Beļģijā un nonācis krīzes centrā, jo bija piedzīvojis psiholoģisku un fizisku vardarbību. "Es sajutu reālas bailes – par to, ko viņš ir piedzīvojis, un ko atkal varētu piedzīvot. Es savā prātā nekad nebūtu iedomājies, ka Eiropas centrā, Eiropas institūciju galvaspilsētā Briselē, notiek šādas."

Nacionālā koordinatore cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa atklāja, ka cilvēktirdzniecība ir cilvēku ekspluatācija ekonomisku mērķu dēļ. "Cilvēktirdzniecība ir cilvēku ekspluatācija visdažādākajos veidos. Tā ir seksuāla izmantošana, proti, piespiedu prostitūcija, pornogrāfija, piespiedu darbs, piespiedu pakalpojumu sniegšana, nelegāla adopcija, stāšanās piespiedu fiktīvās laulībās, piespiedu ubagošana, piespiešana izdarīt noziedzīgus nodarījumus, orgānu izņemšana, mājkalpība."

Savukārt juriste Gita Miruškina, kura NVO "Patvērums "Drošā māja"" strādā ar cilvēktirdzniecības upuriem, tostarp arīdzan ir strādājusi ar filmas "Oļegs" galvenā varoņa prototipu reālajā dzīvē, uzsvēra, ka par cilvēktirdzniecības upuri var kļūt ikviens. "Jaunākais klients ir bijis 18 gadus vecs jaunietis, bet vecākais – 65 gadus veca kundze. Arī izglītībai nav nozīmes. Var būt cilvēks ar nepabeigtām deviņām klasēm, knapi apgūtām sešām klasēm, un ir bijuši cilvēki ar divām augstākajām izglītībām."

VP Vidzemes Kriminālpolicijas priekšnieks Raimonds Kronbergs cilvēktirdzniecību raksturoja kā "neredzamu", jo mēs nekad nevaram zināt, vai celtniecībā vai, piemēram, lauksaimniecībā strādājošie cilvēki tur atrodas brīvprātīgi. Viņš arīdzan atklāja, ka izmeklēšanas procesu nav iespējams uzsākt, ja pats cilvēks neatzīst, ka tiek turēts gūstā.

Diskusiju cikls norisināsies norisināsies četrās Latvijas pilsētās: Valmierā, Daugavpilī, Liepājā un Rīgā, un tā norisi atbalsta Iekšlietu ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Eiropas Parlaments Latvijā, Advokātu birojs "Spīgulis & Kukainis", Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība Latvijā.

Jura Kursieša filma "Oļegs" (2019) ir patiess stāsts par Latvijas iedzīvotāju, kurš dodas uz Beļģiju labākas dzīves meklējumos, bet pēc sasaistīšanās ar poļu mafiju nokļūst verdzībā un attopas dziļākajā savas dzīves bezdibenī. Filma ar panākumiem pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā šī gada maijā, kā arī jau guvusi balvas citos starptautiskos kinofestivālos.