Viņķele par Uzbekistānas viesstrādnieku saslimšanu: no vienas situācijas nevar secināt tendences

No vienas situācijas ar piecu viesstrādnieku no Uzbekistānas saslimšanu nevar izdarīt secinājumus par tendencēm, izriet no veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) paustā.

"Mēs nekad no vienas situācijas neizdarām secinājumus par tendencēm," sacīja veselības ministre. Tā politiķe atbildēja uz jautājumu, vai pēc piecu slimu viesstrādnieku konstatēšanas vajadzētu lemt par aizliegumu viesstrādniekiem no trešajām valstīm ierasties Latvijā.

Politiķe skaidroja, ka ierobežojumi arī viesstrādniekiem bija noteikti ārkārtējās situācijas laikā, kas tagad ir atcelta. Pašlaik viesstrādnieku ierašanās ir saskaņojama ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, piebilde ministre.

Viņķele norādīja, ka piesardzībai ir jābūt vienlīdz vienādai gan situācijā, kad Latvijā ierodas citu valstu cilvēki, gan tad, ja Latvijā no ceļojuma atgriežas vietējie iedzīvotāji.

Taujāta par vienā dienā saslimušo skaitu, kas sestdien bijis krietni lielāks nekā citās dienās pēdējā laikā, veselības ministre vērsa uzmanību, ka pārliecinoši lielākā daļa gadījumi ir izsekojami, bet par vienu gadījumu vēl turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 1345 Covid-19 testi, atklājot 13 jaunus saslimšanas gadījumus, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

SPKC rīcība esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie iebraukuši no Uzbekistānas. Septiņi no saslimušajiem ir kontaktpersonas, savukārt par vienu personu tiks precizēta papildus informācija.

Sākotnēji minētie pieci saslimušie ir Uzbekistānas iedzīvotāji, kuri Latvijā ieradušies strādāt, pastāstīja SPKC pārstāve Ilze Arāja. Šiem cilvēkiem saslimšana norit vieglā formā un jautājumu kārtošana par viņu pašizolēšanos notiek sadarbībā ar darbu vadītāju, kurš organizēja šo strādnieku ierašanos Latvijā.

Saslimušie Uzbekistānas iedzīvotāji Latvijā ieradušies šīs nedēļas beigās. Vaicāta par iespējamām viņu kontaktpersonām, Arāja skaidroja, ka pašlaik turpinās epidemioloģiskā izmeklēšana un arī šis jautājums ir darba procesā.