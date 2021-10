Visiem ārstniecības iestāžu apmeklētājiem veiks Covid-19 testu, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu, tādējādi arī mazinot slimības izplatību sabiedrībā, otrdien lēma Ministru kabinets.

Valdība otrdien uzklausīja Veselības ministrijas (VM) ziņojumu par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu, kurā ietverts ministrijas izstrādātais risinājums Covid-19 testēšanas paplašināšanai.

"Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, straujš Covid-19 gadījumu skaita pieaugums populācijā, visticamāk, tuvākajā laikā sekundāri skars arī ārstniecības iestādes. Vēl vairāk ierobežota veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana var radīt negatīvas sekas nākotnē," informēja VM.

Līdz ar to ministrija norādīja uz nepieciešamību pēc iespējas ātrāk ieviest papildu epidemioloģiskās drošības prasības ārstniecības iestādēs – ieviešot visu apmeklētāju izmeklēšanu uz Covid-19.

Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu ieviest ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu epidemioloģiski drošā vidē, ko plānots īstenot, nosakot kā obligātu prasību pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas izmeklēt visus pacientus uz Covid-19, izmantojot ātros antigēnu testus.

Tā pat izmeklējums uz Covid-19 tiktu veikts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) izsaukuma ietvaros, tādējādi uzreiz nodrošinot nepieciešamos drošības pasākumus hospitalizācijas gadījumā.

Pakalpojumu plānots ieviest no šā gada 1. novembra un īstenot visu ārkārtējās situācijas laiku – līdz 2022. gada 11. janvārim.

Ambulatoro iestāžu apmeklētāju testēšanai novembrī tiks novirzīti 5 264 338 eiro, decembrī – 5 264 338 eiro, kā arī no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 11. janvārim – 1 867 998 eiro.

Savukārt NMPD pacientu testēšanai laika posmā no šā gada 26. oktobra līdz 19. novembrim tiks izmantoti SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ziedotie 10 000 gabali antigēnu testi. Laika periodā no šā gada 20. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim NMPD būs nepieciešami 21 600 antigēni testi, kurus saņems no Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī veikti 23 089 Covid-19 testi, reģistrēti 2117 jauni inficēšanās gadījumi un saņemti ziņojumi par 27 mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

No tiem 1521 bijis nevakcinēts vai vakcinācijas kursu nepabeidzis, bet 596 vakcinēti cilvēki.