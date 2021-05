Vjačeslava Dombrovska biedrība sadarbosies ar Daugavpils mēra politisko spēku 'Mūsu partija'

Politiķa Vjačeslava Dombrovska vadītā biedrība "Republika 2030" un Daugavpils mēra Igora Prelatova pārstāvētā politiskā partija "Mūsu partija" noslēgusi sadarbības līgumu, lai tostarp kopā gatavotos startam Saeimas vēlēšanās 2022.gadā, pastāstīja Dombrovskis.

Politiķis skaidroja, ka abām organizācijām ir kopīgs redzējums, ka labklājīgas valsts un pašvaldības pamatā ir ekonomiskā attīstība, kas stratēģiski jāvirza ilgtermiņā, attīstot investīciju vidi un eksporta dzinējspēkus. Spēki tiek apvienoti, jo tādejādi ir vairāk iespēju idejas ekonomikas attīstībai ieviest dzīvē un pēc iespējas ātrāk sekmēt ekonomikas augšupeju, kā arī virzīt Latvijas reģionālo attīstību.

Politiskās partijas "Mūsu partija" priekšsēdētāja Līvija Jankovska norādīja, ka viņas 20 gadu pieredze politikā ļauj apgalvot, ka šāda sadarbība ļaus dziļāk izprast reģiona vajadzības, pavērs jaunas iespējas un nodrošinās paātrinājumu Daugavpils un Latgales reģiona attīstībai kvalitatīvi augstākā līmenī.

"Tikai zinātniski pamatota stratēģiskā domāšana, cilvēkresursu attīstība, tehnoloģiju ieviešana, investīcijas ekonomikā, inovatīva pieeja dos reālus rezultātus. Esmu pārliecināta, ka, apvienojot spēkus, varam virzīties uz priekšu ātrāk un veiksmīgāk," pauda politiķe.

Organizācijām ir kopīgs mērķis veicināt Latvijas izaugsmi, lai katrs cilvēks būtu motivēts tiekties pēc izcilības un varētu to sasniegt, kā arī mudinātu citus gūt panākumus un gandarījumu par saviem sasniegumiem. Tāpat mērķis ir panākt, lai 20 gadu laikā Latvija kļūtu par vienu no pasaules attīstītākajām un zaļākajām valstīm, kur visiem ir līdzvērtīgas iespējas, katra cilvēka potenciālam ir maksimāls piepildījums un neviens sabiedrības loceklis nav aizmirsts vai pamests novārtā. Tāpat ir vēlme vienot cilvēkus kopējā misijā, kas balstīta uz neatlaidību savu prasmju attīstībā, gādību par savu valsti un tās cilvēkiem, un atbildībā par padarītajiem un turpmāk veicamajiem darbiem.

Līdztekus minētajam abas organizācijas ir vienisprātis, ka jānodrošina Daugavpils pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotāju labklājība, stabilitāte un drošība, jāpanāk strauja ekonomikas attīstība, īpaši rūpniecības, bioekonomikas, transporta un loģistikas, kā arī tūrisma jomās.

Kā ziņots, Dombrovskis augustā plāno dibināt centrisku partiju, kas "nevilks "sarkanās līnijas" ne pret vienu politisko spēku".

Biedrības dibinātāju lokā ir 11 cilvēki: Dombrovskis, deputāte, bijusī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece Evija Papule, kādreizējais satiksmes ministrs Anrijs Matīss, kādreizējais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" kādreizējais valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Antonovs, kādreizējā Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane, bijusī Valsts datu inspekcijas vadītāja Signe Plūmiņa, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Raimonds Rublovskis, kādreizējais SIA "Rēzeknes satiksme" vadītājs Jevgēnijs Koršenkovs, konsultants, mūziķis un kādreizējais laikraksta "Diena" galvenais redaktors Sergejs Ancupovs, ekonomikas doktors Sergejs Gubins un kādreizējais Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbinieks Artūrs Grigorjevs.

Vairāki no minētajiem cilvēkiem jau iepriekš darbojušies kopā ar Dombrovski. Piemēram, Papule darbu 13.Saeimā sāka kā "Saskaņas" frakcijas deputāte, taču, neesot partijas biedre, frakciju pameta. 13.Saeimas vēlēšanās no "Saskaņas" saraksta bija startējis arī Matīss, kurš parlamentā gan netika. Viņš savulaik darbojies arī partijā "Vienotība". Vēlēšanās no "Saskaņas" saraksta iepriekš startēja, bet mandātu neieguva arī Rublovskis un Gubins.

Zināma politiskā pieredze ir arī Ancupovam, kurš bijis kādreizējās Zaļo un zemnieku savienību pārstāvošās veselības ministres Andas Čaksas padomnieks.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamo informāciju, Koršenkovs startēs gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Daugavpilī no politiskā spēka "Mūsu partija" saraksta.