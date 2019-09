'Yandex.Taxi' apsver spert juridiskus soļus saistībā ar viltus ziņu izplatību

"Yandex.Taxi" apsver iespēju spert juridiskus soļus gadījumā, ja turpināsies uzņēmuma reputāciju graujošu viltus ziņu izplatība, portālam "Delfi" atzina "Yandex.Taxi" galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Natālija Žuravļova.

Trešdien, 18. septembrī, dažādās slēgtās "WhatsApp" grupās izplatījās informācija par pagājušajā nedēļā it kā notikušiem uzbrukumiem "Yandex.Taxi" taksometros. Uzbrukumus ar taksometru klientēm, sievietēm it kā veicis taksometra vadītājs. Izplatītā informācija liecinājusi, ka cietusī sieviete nākamajā dienā vērsusies policijā par uzbrukumu. Tur policists, kas pieņēmis šīs sievietes iesniegumu, viņu it kā esot informējis, ka pagājušā mēneša laikā uzrakstīti trīs iesniegumi no meitenēm par izvarošanas mēģinājumiem "Yandex.Taxi".

Valsts policijā portālam "Delfi" saistībā ar internetā pieejamo informāciju par taksistu it kā veiktiem seksuāla rakstura uzbrukumiem sievietēm, pasažierēm taksometrā norādīja, ka šobrīd Valsts policijas rīcībā nav informācija par tamlīdzīgiem notikumiem, tāpēc policija aicina iedzīvotājus neizplatīt baumas. Ja kādam ir informācija par šādiem gadījumiem vai ja kāds ir nokļuvis tamlīdzīgā situācijā, likumsargi aicina neklusēt un vērsties policijā ar iesniegumu.

"Yandex.Taxi" pārstāve portālam "Delfi" apstiprināja, ka uzņēmuma rīcībā ir nonākusi informācija par šādu viltus ziņu izplatību publiskajā telpā Latvijā. Uzņēmumā norāda, ka par sūdzībām atbildīgā nodaļa uzņēmumā nav saņēmusi nevienu sūdzību par šādiem gadījumiem, kā arī uzņēmuma rīcībā nav cita veida pierādījumu, ka šādi uzbrukumi notikuši.

Žurovļova arī norāda, ka, turpinoties šāda veida uzbrukumiem uzņēmuma reputācijai, "Yandex.Taxi" apsvērs iespēju spert juridiskus soļus, sākot izmeklēšanu.

Jāatgādina, ka viltus ziņu izplatību Latvija pieredzēja arī šīs nedēļas sākumā. Pirmdienas, 16. septembra rītā daudzu vecāku telefonus un forumus sociālajos tīklos pāršalca viltus ziņa par it kā kaitīgiem citrusaugļiem, arbūziem un to, ka slēgta "dzemdību nodaļa Valmierā". Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), kā arī Vidzemes slimnīcas pārstāvji aicināja sabiedrību neizplatīt tālāk šo viltus informāciju.