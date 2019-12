Ziemassvētku brīvdienās Austrumu slimnīcā sniegta palīdzība 551 cilvēkam

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) ārsti aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās snieguši palīdzību 551 cilvēkam, portālu "Delfi" informēja RAKUS pārstāve Ilga Namniece.

Namniece norādīja, ka Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika strādāja ierastā režīmā. Visiem pacientiem tika sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība.

No kopējā pacientu skaita, kas vērsās pēc palīdzības Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā – 223 pacientiem bija nepieciešama tālāka ārstēšanās RAKUS stacionāros, bet pārējie pēc palīdzības saņemšanas devušies mājās, informēja slimnīcā.

Svētku laikā palīdzība dažādu traumu dēļ sniegta 87 pacientiem, un tas ir mazāk nekā ierasts, informēja Namniece. Salīdzinājumam – vidēji Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā pēc palīdzības vēršas 40 pacienti diennaktī, kas guvuši dažādas traumas, norādīja slimnīcā.

„Medicīniskā palīdzība un nepieciešamie izmeklējumi tiek sniegti visiem pacientiem neatkarīgi no tā – vai pacients ierodas pats vai tiek atvests ar Neatliekamās medicīnas un palīdzības dienesta transportu. Lai izvairītos no liekiem uztraukumiem un bieži vien, nevajadzīgas došanās uz slimnīcu uzņemšanas nodaļām, aicinu cilvēkus laikus sagatavoties gada nogales brīvdienām. Piemēram, hronisko slimību pacientiem pārbaudīt – vai ir recepšu zāles pietiekamā daudzumā," aicināja RAKUS valdes locekļa amata izpildītājs, Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas vadītājs Aleksejs Višņakovs. Viņš norādīja, ka no kopējā pacientu skaita 229 pacienti klīnikā ieradās paši.

Namniece atgādināja, ka iedzīvotāji var zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, kur konsultācijas sniedz pieredzējuši mediķi. Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību var saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros.