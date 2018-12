10 gadi pēc finanšu krīzes: vai dzīvojam jaunas kvalitātes 'zelta laikmetā'

Lai arī Latvijas vispārējās valdības parāds šobrīd ir ap 40% no IKP, mūsu valsts uz Eiropas fona šajā ziņā izskatās pat ļoti labi. Salīdzinājumam, Grieķijas parāds 2017. gadā bija 176% no IKP, Itālijas – 131%, Francijas – 99%, Eiropas Savienības vidējais rādītājs bija 82%, eirozonas – 87%, liecina "Eurostat" dati. Arī Lietuvas vispārējās valdības parāds pērn bijis ap 40%, vienlaikus pirmrindniece Eiropā ir Igaunija, kuras parāds ir vien 9% no IKP. "Lai gan Latvijas valdības parāds ir diezgan zems uz pārējo ES valstu fona, iepriekšējā pieredze liecina, ka tas var pieaugt visai ātri. Tādēļ pašreizējā ekonomikas augšupeja ir piemērots brīdis, lai to samazinātu un radītu drošības spilvenu, saskaroties ar ekonomikas lejupslīdēm nākotnē. Tāpēc īpaši nozīmīgi ir īstenot saprātīgu budžeta politiku, veidojot uzkrājumus sliktākiem laikiem," norāda LB ekonomisti.