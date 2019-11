Oktobrī Rīgas ostā rekordaugsts kravu apgrozījums

Pēc pārkrauto kravu apjoma Rīgas ostā oktobris bijis ne tikai veiksmīgākais mēnesis šajā gadā, bet arī visā ostas pastāvēšanas vēsturē. Absolūtie mēneša rekordi pārspēti gan labības produktu, gan koksnes šķeldas, gan konteineru kravu grupās. Pieaugot kravu apjomam, palielinājies arī ostā ienākošo kuģu skaits. Oktobrī Rīgas ostā reģistrētas 311 kuģu vizītes, kas ir lielākais vienā mēnesī apkalpoto kuģu skaits šogad.

"Oktobra mēneša rekordaugstais kravu apgrozījums Rīgas ostā ir saistāms arī ar aktīvo kraušanas sezonu vairākās kravu grupās. Ostas kravu konjunktūrai ir raksturīga zināma sezonalitāte. Piemēram, labības produktu kraušana visaktīvāk notiek tieši ražas novākšanas laikā, bet kurināmo kokmateriālu, tai skaitā koksnes šķeldas plūsma caur ostu palielinās, tuvojoties apkures sezonai, " stāsta Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Savukārt konteinerkravu plūsmu sezonalitāte būtiski neietekmē. Pārkrauto konteineru apjoms Rīgas ostā pieaug jau vairākus gadus pēc kārtas, uzstādot aizvien jaunus rekordus. Arī šogad desmit mēnešos pārkrauts mazliet vairāk konteineru, nekā šajā pat laika posmā pērngad, un konteinerkravu kopējais apjoms pārsniedzis jau 4 miljonus tonnu. Turklāt oktobris ar 461 tūkstoti tonnu pārkrauto konteinerkravu ir ierakstīts ostas vēsturē kā pagaidām visveiksmīgākais mēnesis šajā kravu segmentā.

Ogļu pārkraušanas apjomus Rīgas ostā šogad būtiski ietekmēja jaunās infrastruktūras būvniecības noslēgums Krievu salā un ogļu kraušanas pārvietošana no teritorijām pilsētas centrā uz jaunizbūvētajiem termināļiem Daugavas kreisajā krastā. "Skaidrs, ka termināļu darbības pārcelšanas process nenotiek tik vienkārši kā gaismas izslēgšana vienā pusē un ieslēgšana otrā. Tas bija tehniski sarežģīts pasākumu kopums, kura laikā daļa ogļu kravu tika novirzīta uz citām ostām. Līdz ar to iepriekšējos mēnešos piedzīvojām ogļu apjomu samazinājumu ostā," skaidro ostas pārvaldnieks. Tā kā ogles veido aptuveni trešo daļu no Rīgas brīvostas kravu apgrozījuma, tad svārstības šajā kravu grupā nopietni ietekmē arī kopējo statistiku. "Taču oktobra mēnesī pirmo reizi pēc darbības pārcelšanas uz Krievu salu no ostas nosūtīto ogļu daudzums atkal pārsniedza 1 miljonu tonnu, " turpina Ansis Zeltiņš.

Kokmateriālu kravu segmentā vērojama pozitīva dinamika ne vien mēneša, bet visa gada griezumā. Šajā kravu grupā būtiski audzis koksnes granulu apgrozījums - par 43% salīdzinājumā ar pagājušo gadu, tāpat par 20% pieaudzis arī pārkrautās koksnes šķeldas apjoms. Koksnes granulu un šķeldas eksportu šogad sekmē gan stabils pieprasījums, kas pieaug līdz ar apkures sezonas iestāšanos, gan lētie izejmateriāli granulu un šķeldas ražošanai.

Īpaši jāatzīmē arī labības produktu pārkraušanas rādītāji. Šī gada desmit mēnešos Rīgas ostā pārkrauts jau par trešo daļu vairāk graudu nekā pērngad. Līdz ar to jau šobrīd ir pārsniegts visa 2018. gada kopējais apjoms, sasniedzot jaunu ostas absolūto apgrozījuma rekordu šajā kravu grupā. Aptuveni puse no kopējā labības apjoma ir Latvijas izcelsmes kravas, bet pārējās ir tranzītkravas, kas tiek saņemtas galvenokārt no ražotājiem Krievijā un Lietuvā.