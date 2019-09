Starptautiskajā VAS "Latvijas dzelzceļš" organizētajā konferencē "Globālās transporta kustības izaicinājumi" diskutēs par Transporta nozares attīstības aktualitātes un Latvijas iespējas paaugstināt konkurētspēju reģionālajā un globālajā tirgū

12.septembrī Rīgā notiks gadskārtējā VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) rīkotā starptautiskā konference "Globālās transporta kustības izaicinājumi", kuras mērķis ir diskutēt par Eiropā un visā pasaulē aktuāliem tranzīta nozares jautājumiem, kā arī meklēt un atrast veidus, kā veicināt Latvijas transporta un tranzīta nozares starptautisko konkurētspēju un ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā.

Šogad par aktualitātēm transporta un tranzīta nozarē runās eksperti no Eiropas Komisijas, Latvijas, Spānijas, Šveices, Vācijas, Francijas un Krievijas, kā arī no tādas Latvijas un Eiropas transporta nozarei svarīgas valsts kā Ķīna. Uz konferenci aicināti nozares eksperti arī no Baltkrievijas, Beļģijas, Portugāles, Zviedrijas, Austrijas, Ungārijas, Gruzijas un citām valstīm.

Viena no lektorēm konferencē būs Eiropas Komisijas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta Ziemeļjūras–Baltijas TEN-T koridora koordinatore Katrīna Trautmane, kura detalizētāk iepazīstinās ar šo projektu un tā perspektīvām Rail Baltica globālā projekta kontekstā. Spānijas dzelzceļa infrastruktūras administrācijas (ADIF) viceprezidents Hoakins Himeness Otero rosinās diskusiju par 1435 mm un 1520 mm platuma sliežu ceļu savienojumiem nākotnē, savukārt Šanhajas Starptautisko studiju institūta Eiropas Studiju centra direktora vietniece Dzjina Luna iepazīstinās ar Ķīnas transporta attīstības pieredzes stāstu un savu skatījumu uz iespējām to veiksmīgi izmantot citu valstu transporta attīstībā.

Konferencē ar savu pieredzi dalīsies arī "DB Cargo" vecākais biznesa attīstības viceprezidents Eirāzijā, "DB Cargo Eurasia" izpilddirektors Ūve Leišners, Francijas uzņēmuma "Alstom" izpētes, attīstības un inovāciju viceprezidents Volframs Švābs, digitālu transporta platformu attīstības uzņēmuma "Digital Logistics" direktors Aleksandrs Kočukovs un citi nozares eksperti.

Šogad konference Rīgā tiek organizēta jau sesto gadu pēc kārtas, un šo gadu laikā tā ir kļuvusi par nozīmīgu tikšanās vietu transporta un loģistikas nozares ekspertiem, vizionāriem un lēmumu pieņēmējiem no vairāk nekā 35 Eiropas un Āzijas valstīm.

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna "Latvijas dzelzceļš" valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA "LDZ CARGO", kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ infrastruktūra", ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA "LDZ ritošā sastāva serviss", apsardzes uzņēmums SIA "LDZ apsardze", kā arī loģistikas uzņēmums SIA "LDZ Loģistika". LDz ir saņēmis Ilgtspējas indeksa Platīna novērtējumu, kā arī ierindojas starp pieciem vērtīgākajiem un vislabāk pārvaldītajiem Latvijas uzņēmumiem "Prudentia" un "Nasdaq Riga" ik gadu veidotajā sarakstā.