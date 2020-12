Ainārs Ērglis: Draugi IR labi. Bez draugiem NAV labi

Draugi IR labi. Bez draugiem NAV labi. Ne Facebook, ne tur - ārā, fiziskajā realitātē. Neticiet? Izmēģiniet! Izveidojiet jaunu profilu, nevienu neuzaiciniet draudzēties un nevienam nepiesekojat.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Liekat pats savus ierakstus, pats spiežat "like", un pats komentējat. Jūsu laika joslā būs tikai jums mīļi ieraksti - jūsējie, tikai jums tīkami jūsu komentāri pie jūsu ierakstiem un, visbeidzot - visi šie ieraksti beidzot būs PATIESĪBA. Jo tie taču būs jūsu ieraksti.

Šo pašu pēc tam var izmēģināt reālajā dzīvē, tur - ārā. Draudzējaties tikai ar sevi, izvairieties no jebkuriem kontaktiem ar citiem cilvēkiem, jo visdrīzāk viņi visi domā citādi, uzvedas un jūt citādi, vispār atšķiras no jums. Kāpēc jāmeklē konflikti?

Vērojot norises sabiedrībā un šeit, mazajā sabiedrībā - Facebook, šķiet uz to virzāmies. Ja kāds domā savādāk - atsekojam. Ja kāds tic tam, kam mēs neticam vai netic tam, kam mēs ticam - atdraugojam. Un ja, nedod Dievs, atļaujas komentāru sadaļā nepiekrist manai Patiesībai - bloķējam.

Un pašlaik atrast iemeslus atdraudzēties ir tik viegli, kā vēl nekad. Pat ilgstošas draudzības saites izirst, nostājoties barikādēm pretējās pusēs. Un barikādes tiek celtas nu jau uz katra stūra. Spēj tik izvēlēties savu pusi. Gribat eksperimentu? Uzrakstīšu tikai dažas no šīm barikādēm, un jums jāizvēlas, kurā pusē jūs pie tām stāvat.

Maskas - jā/nē. Vakcīnas- jā/nē. Obligātās vakcīnas pret Covid- jā/nē. Veikalu slēgšana sestdienās/svētdienās- jā/nē. Premjers, prezidents, valdība un deputāti - dara ko var/nedara neko. Partnerattiecību likuma pieņemšana - jā/nē. Tramps vai Baidens. Varavīksnes koalīcija vai naida opozīcija. Vegānisms/gaļēdāji. Emancipācija/"normālā pasaules kārtība". Klimata krīze: realitāte/sorosītu mahinācija. Automašīnām priekšroka/velobraucējiem priekšroka/gājējiem priekšroka. Garīgums/materiālisms. Reliģija/spiritualitāte. Kristietība un Bībele kā Augstākā Patiesība/Iekļaujoša Beznosacījumu Mīlestība. Cukurs, alkohols, tabaka - kaitīgi/tas viss taču pārspīlēts! Marihuānas dekriminalizācija/antidepresanti visiem.

Šādi turpiniet paši, uzzīmējot iztēlē visas iedomājamās un neiedomājamās barikādes, kurās esam gatavi cīnīties virtuālos un reālos cīniņos, kaismīgi diskutēt FB un kuru dēļ esam gatavi pārtraukt draudzību.

Kad būsiet tikuši galā ar šo uzdevumu, uzdodiet sev jautājumu - cik liela ir varbūtība, ka no visiem Latvijas iedzīvotājiem būs kaut viens, ar ko jūsu nostāja sakritīs par visiem 100 procentiem? Un vai jūsu pašu domas nevienā no šiem "barikāžu jautājumiem" nav mainījušās dzīves laikā? Spēja mainīt savu viedokli, uzzinot jaunu informāciju, ir būtiska Sapiens pazīme, kas veicina attīstību. Un spēja pieļaut iespēju, ka mainīšu savu viedokli ir priekšnoteikums diskusijai - pretējā gadījumā tā ir viedokļu sadursme, nevis diskusija.

Varbūt sākam meklēt kopīgo, nevis atšķirīgo? Sākam ar Mīlestību. Labestību. Patiesu, no sirds, bez aprēķina un nosacījumiem. Kāds būs pret? Turpinām ar Sapni par labāku planētu, labāku valsti, kurā valda Mīlestība un Labestība. Kāds būs pret? Turpinām ar dzīvesbiedriem, kam tādi ir, vai draugiem, ar kuriem mums ir tik daudz kopīga, bet, protams, ir arī atšķirīgais. Taču, ja mēs vadāmies no kopīgā nevis atšķirīgā meklēšanas, joprojām varam draudzēties ar viņiem visiem, pat ja vairākos "barikāžu jautājumos" viedokļi atšķiras. It sevišķi, ja apzināmies, ka vismaz kādā jautājumā šie viedokļi pilnīgi noteikti atšķirsies. Nu nav visiem cilvēkiem jādomā vienādi un arī paši cilvēki ir tik ļoti dažādi. Dabā tā ir iekārtots ar gudru ziņu.

Mums priekšā ir ne tikai ļoti zīmīgi Saulgrieži un klusi un visdrīzāk jau paskumji Ziemassvētki, bet arī gara un visdrīzāk grūta ziema. Vai ceļot barikādes un karojot to būs vieglāk pārvarēt? Vai saspiežoties kopā un izveidojot lielu, kopēju Siltumu un Mīlestību? Ja tik būtu laiks apstāties un ieklausīties sevī, atbilde būtu acīmredzama.

Mīlestība ir lipīgāka par vīrusu. Bet tai jāļaujas. Bez bailēm. Ar veselu, mierīgu saprātu. Ar atvērtām acīm un sirdi.