Aksels Aizkalns: Divi gadi pēc britu karavīra uzbrukuma Vecrīgā

Lai sodītu britu karavīru, kurš, esot alkohola reibumā, vairāk nekā pirms diviem gadiem Vecrīgā, Makdonaldā piekāva latvieti, vainīgajam labprātīgi jāierodas Latvijā un jāsniedz liecības, citādi valsts policija sava pilsoņa intereses aizstāvēt nespēj. Šis notikums 2016. gada nogalē izraisīja rezonansi gan pašmāju, gan ārzemju medijos, taču valsts varas iestādes joprojām nav spējīgas vainīgo saukt pie atbildības.

Es esmu tas, kuram 2016. gada nogalē Vecrīgā uzbruka rasistisks, piedzēries britu karavīrs civilajās drēbēs: Lewis Nigel Coulbert, viņa Facebook profilu var redzēt šeit.

Ja attin atpakaļ visus tās dienas notikumus, par kuriem man ir zināms, tad notika sekojošais. 2016. gada 1. novembrī pēc militāro mācību noslēguma brīvsolī tika palaisti britu karavīri, kuriem nākamajās dienās bija paredzēts doties mājās pēc mācībām Latvijā. Šie britu karavīri lielā skaitā pārvietojās pa Vecrīgu, kopīgi lietojot alkoholiskos dzērienus. Kā izrādās, jau dienas pirmajā pusē viņus Vecrīgā bija pamanījuši arī citi mani paziņas. Ejot garām šiem britu karavīriem, varēja dzirdēt piedauzīgus izteicienus Latvijas sieviešu virzienā un bravūrīgu izturēšanos pret Latvijas vīriešiem, kas gāja garām.

Šobrīd, pārdomājot notikušo, man nav skaidrs, kāpēc Latvijas policija neko nedarīja, lai ierādītu vietu šiem ārzemniekiem, kas ar klaju nicinājumu izturas pret šo valsti, acīmredzami Latvijas iedzīvotājus uzskatot par kādas zemākas šķiras cilvēkiem vai sevi par augstākas, izvēlieties - kā labāk patīk. Uzskatu, ka šie britu karavīri ar savu rīcību ļoti uzskatāmi pauda savu nostāju šajā šķiru jautājumā, kā arī izcelsmes pārākumu pār kaut kādiem latviešiem. Šādu apsvērumu dēļ palieku pie viedokļa, ka viņi vairāk nekā ļoti atbilst rasistu apzīmējumam.

Nemitīgi medijos dzirdam, ka dažādi sekstūristi apgāna Brīvības pieminekli. Vasarās nedēļas nogalēs bieži redzu pusplikus, vai citādi nepiedienīgi ģērbtus bravūrīgus britu vecpuišu ballīšu svinētājus, kuri ar savu attieksmi izrāda necieņu visai Latvijas sabiedrībai, kas, viņu ieskatā, laikam nav pelnījusi nekādu cieņu. Kāpēc policija neaiztur šos paklīdeņus, tiklīdz tie iziet ārā no savām viesnīcām, ģērbti sabiedriski necienīgā veidā un parādot necienīgu uzvedību pret Latvijas sabiedrību? Kāpēc Latvijas sabiedrībai ir jāskatās uz šiem deklasētajiem tūristiem un jālasa ziņas par to, ka kādam var vispār ienākt prātā atbraukt uz mūsu Tēvzemi un apčurāt mūsu svētāko simbolu – Brīvības pieminekli?!

Turpinot par notikušo. 2016. gada 1. novembra vakarā pēc garas darba dienas devos ieturēt maltīti "Makdonalds" ātrajā ēstuvē. Kad stāvēju rindā, man pienāca klāt gara auguma vīrietis, kurš angļu valodā pieprasīja, lai pametu telpas. Lai vairāk mani pazemotu, viņš mēģināja raustīt manu kaklasaiti. Acīmredzot, viņam likās, ka viņš nav vietējo latvieti vēl pietiekami pazemojis, tāpēc šis vīrietis negaidot metās man virsū un sāka sist. Brita izturēšanās varēja likt domāt, ka viņš taisās mani nosist. Es nogāzos zemē, un citi uzbrucēja biedri nostūma viņu nost no manis, kaut arī bija redzams, ka uzbrucējs mani būtu gatavs turpināt sist arī uz zemes.

Tai laikā netālu no ēstuves atradās mana darba vieta. Uzreiz pēc notikušā piezvanīju saviem kolēģiem, kas noskrēja man palīdzēt. Ierodoties kolēģiem, uzbrucējs un viņa biedri sāka dižoties ar to, ka ir britu karavīri. Viņi to apliecināja gan ar dziesmām, gan bravūrīgiem un nicinošiem izsaucieniem. Sākotnēji pamanījām garām ejošus Rīgas pašvaldības policistus, taču, pieejot viņiem klāt, saņēmām atbildi, ka šis uzbrukums esot Valsts policijas darīšana, lai zvanām Valsts policijai. Godīgi sakot, man šobrīd tā arī nav skaidrs, kāpēc vajadzīga pašvaldības policija, ja tev var uzbrukt, bet viņu pienākums nav tev palīdzēt. Tālāk tika veikts zvans Valsts policijai.

Ārī tālāk notiekošais man bija visai šokējošs. Kad ieradās Valsts policija, lai aizturētu uzbrucēju, klāt ne no kurienes pienāca kāds vīrietis, kurš paziņoja, ka ir Latvijas armijas pārstāvis un ka Valsts policija šobrīd aiztur NATO karavīru. Manā vērtējumā, viņš, izmantojot savu dienesta stāvokli, centās iebiedēt Valsts policijas darbiniekus, kas veica savus amata pienākumus. Tad viens no maniem kolēģiem sāka filmēt šo karavīru, un pēc tam, kad viņš saprata, ka viņa iebiedēšanas taktika īsti nestrādā, viņš ātri vien arī pazuda.

Man rodas arī retorisks jautājums, vai joprojām Latvijas armijā dienē šis savu tautiešu nodevējs, kurš ir gatavs vakarā skriet un izkalpoties britu dzērājiem? Mani māc bažas, ka Latvijas armija pret šo cilvēku nav uzsākusi pat disciplinārlietu, jo ne man, ne maniem kolēģiem Latvijas armija nav lūgusi informāciju par šo cilvēku.

Tālākais, kas sekoja, ir britu un Latvijas mediju propaganda, par to, ka es esmu kremļa provokators, kurš uzbrucis britu karavīriem, bet mani kolēģi esot kremļa mediju filmēšanas komanda. Šajā situācijā es pārliecinājos, kādi prātam neaptverami meli var tikt pasniegti kā ziņas. Mani komentāri interneta portālos par to, kas patiesībā noticis, tika izdzēsti.

Pēc uzbrukuma man tika konstatēts lauzts deguns un smadzeņu satricinājums, kā arī man tika veikta operācija. Aptuveni divas nedēļas es pavadīju pilnīgā vājprātā. Man sāpēja galva, un es nevarēju gulēt. Tomēr britu armijas dzērājs, kurš man uzbruka, joprojām nav uzskatījis par nepieciešamu man neko kompensēt. Kā var redzēt no fotogrāfijām Facebook profilā, arī savu attieksmi un uzvedību viņš nav mainījis. Uzskatu, ka šajā fotogrāfijā ir redzams vidējais pirksts, ko Lewis Nigel Coulbert rāda visai Latvijai, tās iedzīvotājiem, policijai, prokuratūrai un tiesām:

Uz šo brīdi nekas jauns nav noticis. Man ir bijis lauzts deguns, britu mediji ir mani apmelojuši. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par notikušo, tomēr faktiski kopš notikuma neviens ar mani nav kontaktējies. Varu vizualizēt, kā manas lietas materiāli noputējuši guļ kaut kādā arhīvā.

Cik saprotu no advokāta, kas sniedz man palīdzību, policija uzskata, ka nevar notiesāt uzbrucēju, jo viņš nav gatavs labprātīgi atbraukt uz Latviju un sniegt liecības. Sanāk smieklīgi, ikviens var Latvijā darīt ko grib, tad aizbraukt prom un uzspļaut mūsu tiesībsargājošajām iestādēm, izmeklētājiem un tiesām. Interesanti būtu zināt, cik no tiem, kuri apčurājuši Brīvības pieminekli, cik sekstūristi un britu vecpuišu ballīšu svinētāji ir samaksājuši sodus par saviem pārkāpumiem Latvijā.

Manā gadījumā uzbrucējs tika aizturēts notikuma vietā, turklāt ir video ieraksti, kur redzams, kā viņš man uzbrūk un pēc tam tiek aizturēts un aizvests uz policijas iecirkni. Kas vēl vairāk ir vajadzīgs, lai notiesātu šo nelieti? Vai tiešām ārzemju kriminālnoziedzniekus var notiesāt vienīgi tad, ja viņi paši nopērk sev aviobiļeti, atbrauc labprātīgi uz Latviju, aiziet uz pareizo policijas iecirkni un atzīst savu vainu? Tas taču ir absurds!

Es uzskatu, ka viss notiekošais parāda, ka Latvijas valstij svarīgāki ir Jūdas graši, kas tiek atstāti Vecrīgas dzertuvēs, nekā Latvijas iedzīvotāju veselība un pašcieņa. Manā ieskatā notikušais ir atainojums valsts pašcieņas trūkumam. Uzskatu, ka policijai vajadzēja aizturēt šos britu dzērājus jau tad, kad viņi pa dienu uzvedās huligāniski, nevis gaidīt, kamēr kādam tiek salauzts deguns.

Pēc notikušā man neviens nav pat atvainojies. Latvijas armija ir publicējusi sekojošu paziņojumu: "AM Lielbritānijas bruņoto spēku vietā atvainojas incidentā cietušajam Latvijas pilsonim. To darām arī visu to sabiedroto karavīru vārdā, kuri šeit ir uzturējušies līdz šim, cienot un ievērojot Latvijas valsts likumus, mūsu iedzīvotājus un sabiedriskās kārtības normas," aģentūrai LETA teica AM preses pārstāvis Kaspars Galkins. AM norāda, ka šie ir tikai atsevišķu personu izraisīti incidenti, kas pelna viennozīmīgu nosodījumu un saukšanu pie atbildības."

Neviens man personīgi nav atvainojies, un atvainošanos plašsaziņas līdzekļos neuzskatu par adekvātu atbildi notikušajam. Turklāt, kur ir atvainošanās no britu armijas, no britu medijiem par neslavas celšanu un apmelošanu, no uzbrucēja? Es domāju, ka šis tikai parāda Latvijas iestāžu darbības zemo līmeni, ja tās ir gatavas internetā atvainoties, nevis pieprasīt, lai Latvijas pilsonim atvainojas vainīgie. Nepiekritīšu arī tam, ka šis būtu atsevišķs incidents. Domāju, ka katrs, kurš staigā pa Rīgas ielām, ir redzējis, kā šeit drīkst uzvesties ārzemnieki. Pavei, lai tikai viņi te paēd kafejnīcās un nopērk aliņu! Tas, ka šie vecpuiši un sekstūristi staigā puspliki, ņirgājās par sievietēm, uzbrūk Latvijas pilsoņiem, par to valstij ir vienalga.

Es nesaprotu, no kā baidās Latvijas tiesību iestādes. Es tiešām neticu, ka Anglija ir tāda valsts, kas aizstāvēs rasistiskus dzērājus tikai tāpēc, ka viņi dienē armijā. Manā ieskatā, šādi rasisti un dzērāji apkauno jebkuru armiju, un jebkura sevi cienošas valsts armija gribētu atbrīvoties no šādiem deklasētiem elementiem.

Satversmes 98. pants norāda, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzībā. Es uzskatu, ka ikvienam ar Latvijas valsts pasi būtu jātiek aizsargātam arī atrodoties Latvijā. Valsts mani neaizsargāja no britu dzērāja, kad viņš man uzbruka, un arī tagad valsts mani neaizsargā un netiesā vainīgo. Man liekas, Latvijai kā valstij un latviešiem kā tautai ir laiks beidzot sākt sevi cienīt un vienam otru aizstāvēt, kā to darīja mani kolēģi, kas nekavējoties devās man palīgā.

Latvijai ir skaidri jāpasaka visai pasaulei: "Ja tu necieni šo valsti, tad tu neesi te aicināts. Un ja tu aizskar mūsējos, tev par to būs jāsamaksā, un mūsu tiesas tevi notiesās, lai kurā kaktā tu slēptos!"

