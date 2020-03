Anželika Dobrovoļska: Ko finanšu tirgus kritums nozīmē pensiju ieguldījumiem?

Pēdējā laikā finanšu tirgos ir vērojams būtisks svārstīgums, ko, protams, ietekmē koronavīrusa Covid-19 pandēmija visā pasaulē. Taču vēsturiski finanšu tirgi ir piedzīvojuši daudz krīžu periodu. Tie ir bijuši lielāki vai mazāki, bet regulāri. Domājot par pensiju ieguldījumiem, svarīgi atcerēties, ka svārstīgums un īstermiņa zaudējumi ir tikai normāla daļa no ieguldījumu procesa, un nogaidīt, līdz ieguldījumu vērtība atjaunosies.

Finanšu tirgu dalībnieki galvenokārt baidās no Covid-19 izplatības, jo tas varētu negatīvi ietekmēt atsevišķas pasaules ekonomikas daļas, līdz ar to arī izraisīt globālo ekonomikas lejupslīdi un būtisku akciju cenu kritumu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka Covid-19 ietekmēs valstu ekonomikas un uzņēmumiem būs jāpārskata savas peļņas prognozes, bet līdz brīdim, kad būs pilnībā skaidrs, cik ļoti vīruss būs ietekmējis uzņēmumu peļņu, akciju tirgi paliks īpaši svārstīgi.

Šobrīd "Luminor" fondu pārvaldnieki ir samazinājuši visu portfeļu risku un turpina aktīvu situācijas uzraudzību, lai rīkotos un samazinātu iespējamos riskus pensiju ieguldījumu portfeļos. Šī nav nepieredzēta situācija – vēsturiski finanšu tirgi ir piedzīvojuši daudz krīžu periodu, lielākus vai mazākus, bet regulārus. Unikāla iezīme tam, kas notiek šobrīd, 2020. gadā, ir ārkārtīgi ātrs tirgus kritums: akciju tirgi tikai divu nedēļu laikā zaudējuši aptuveni 30% no savas vērtības.

Ko tas nozīmē pensiju uzkrājējiem?

Ir īstais laiks vēlreiz apdomāt, kāds ir pensijas uzkrājumu galvenais mērķis. Pensijas uzkrājums ir ilgtermiņa ieguldījums, un tam būtu jāsasniedz veiksmīgs rezultāts vairāku gadu laikā. Pensiju pārvaldnieku galvenais mērķis ir tāds portfeļa sadalījums, kas sniedz vislabāko rezultātu ilgtermiņā, taču tas neizslēdz īstermiņa svārstību risku un portfeļa vērtības samazinājumu. Svārstīgums un īstermiņa zaudējumi ir tikai normāla daļa no ieguldījumu procesa. Tomēr ir dažas lietas, par ko jūs varat savlaicīgi parūpēties, lai šo laiku pārdzīvotu pēc iespējas mierīgāk.

Jāizvērtē, vai ir izvēlēts piemērots pensiju plāns

Pensiju plāna izvēle ir atkarīga ne tikai no attieksmes pret riskiem, bet arī vēlamā mērķa, finansiālajām iespējām segt zaudējumus un, protams, no uzkrājumu perioda. Jo ilgāks laiks ir līdz pensijas vecumam, jo vairāk ieteicams izvēlēties aktīvo ieguldījumu plānu. Izvēlēties piemērotu ieguldījumu stratēģiju ir ļoti būtiski ne tikai, lai izvairītos no tādām svārstībām, kam neesat gatavi, bet arī – lai iegūtu vēlamo atdevi. Gados jauniem cilvēkiem, kam līdz pensijai vēl ir ilgs laika periods, labāk izvēlēties aktīvāku un riskantāku stratēģiju, kas ilgtermiņā varētu atmaksāties. Savukārt tiem, kam palikuši tikai daži gadi līdz pensijai, iespējams, labāk neļauties pārāk lielam riskam.

Jāizvērtē uzkrājuma periods

Ja jūsu izvēlētais pensiju plāns jau ir piedzīvojis kritumu un redzat, ka samazinājums ir tiešām būtisks, brīdis, pirms vērtība nav atgriezusies, nav labākais, lai uzkrājumu izņemtu. Īstermiņa svārstīgums un portfeļa vērtības samazinājums ir normāla ieguldījumu procesa sastāvdaļa, un ir vērts nogaidīt, jo fiksēt zaudējumus, visticamāk, nebūs labākā izvēle. Ja jūsu īpašumā ir labi diversificēts pensijas ieguldījumu portfelis, tad tā vērtība atgriezīsies. Dažkārt tas var prasīt vairākus mēnešus vai pat gadus, bet vēsture rāda, ka tas noteikti notiks, tāpēc pieņemt zaudējumu nav labākais risinājums. Jo ilgāks vēl ir laiks līdz jūsu pensionēšanās vecumam, jo mierīgāks varat būt – ieguldījumu portfelim pietiek laika atgūties un atgriezties pie izaugsmes.

Situāciju var izmantot arī papildu ieguldījumiem

Ir pašsaprotami, ka labākais laiks iepirkties ir tad, kad ir izpārdošanu laiks. Tāpēc arī tagad var izmantot papildu ieguldījumu iespēju un pirkt akcijas vai fondu daļas laikā, kad tās ir lētākas nekā parasti. Tirgus lejupslīdes laikā ir ne tikai vērts nemainīt savus ieguldījumus, bet arī – izmantot iespēju un ieguldīt vairāk. Katra iemaksa laikā, kad ir tirgus kritums, piešķirs vairāk daļu pensiju fondā, to vērtība augs ātrāk, un laika gaitā iegūsiet lielāku atdevi.