APPC: Maldināšana – Latvijas gadījums Nr. 22

Krievijas politika attiecībā uz ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem (turpmāk – tautiešu politika) principiāli atšķiras no vairāku demokrātisko valstu diasporas politikas, kuras leģitīmais mērķis ir palīdzēt saviem tautiešiem ārvalstīs saglabāt etnisko, kultūras identitāti un saikni ar dzimteni. Savukārt Kremļa, Krievijas Ārlietu ministrijas, dažādu fondu un lielo pašvaldību (Sanktpēterburgas un Maskavas) īstenotā tautiešu politika lielā mērā ir orientēta uz ārvalstu sabiedrības šķelšanu un spriedzes radīšanu.

Krievijas tautiešu politikas destruktīvajā sadaļā nozīmīga vieta ierādīta tendenciozai vēstures interpretācijai, kurā mērķtiecīgi tiek noklusētas melnās lappuses un pārspīlēti, dažkārt pat falsificēti Krievijas (un PSRS) sasniegumi. Krievijas tautiešu tiesību it kā diskriminācija ir otrs tikpat populārs Kremļa dezinformācijas satura elements. Arī pati "ārvalstīs dzīvojošā tautieša" jēdziena konstrukcija ir daļēji fiktīva, jo minētais jēdziens mērķtiecīgi tiek attiecināts uz nereāli plašu citu valstu iedzīvotāju kopumu, kaut liela šo cilvēku daļa sevi nemaz neskata kā "tautiešus" Krievijas ārpolitikas veidotāju interpretācijā. Apkopojot iepriekš rakstīto, var teikt, ka Krievijas tautiešu politikas vēstījumi kalpo Kremļa dezinformācijas kampaņām kā saturiski maldinošs materiāls jeb informācijas kara munīcija.

Raksts tapis Austrumeiropas politikas pētījumu centra analītisko materiālu sērijā, kuras mērķis ir atklāt maldināšanas piemērus portālu saturā un tos atspēkot.

Maldināšana: 2019. gada 1. februārī Krievijas ziņu aģentūra "tass.ru" ziņoja, ka Krievijas televīzijas kanāla "Rossija RTR" retranslācijas kārtējais aizliegums Latvijā ir negodīgas konkurences izpausme mediju biznesā un vārda brīvības ierobežošana.

Atmaskojums: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) konstatēja pārkāpumus "Rossija RTR" TV kanāla raidījumā "Vakars ar Vladimiru Solovjovu", kurā tika izplatīta naida runa. Solovjovs aicināja nogalināt "banderoviešus". Ar šo vārdu Krievijā saprot daļu mūsdienu Ukrainas iedzīvotāju –atkarībā no runātāja uzskatiem vai konkrētās propagandas kampaņas mērķiem tie var būt gan Rietumukrainas iedzīvotāji, gan Ukrainas karavīri, gan Ukrainas nacionālisti un patrioti. Tas nozīmē, ka labi zināms Krievijas TV raidījumu vadītājs aicina nogalināt Ukrainas iedzīvotāju daļu. Pamatojoties uz to, savas kompetences ietvaros NEPLP pieņēma lēmumu uz trim mēnešiem aizliegt retranslēt (arī izplatīt) programmu "Rossija RTR". Tā nekādi nav mediju darba ierobežošana, jo "Rossija RTR" nevis bagātina mediju brīvību ar "alternatīvu skatījumu", bet gan grauj to ar antidemokrātiskiem un dezinformējošiem vēstījumiem. Mērķtiecīgi sagatavota un izplatīta dezinformācija vājina demokrātiju un mazina drošību. Turklāt šajā konkrētajā gadījumā kanāla slēgšanas iemesls ir naida runa, uz ko NEPLP ir ne tikai tiesības, bet pienākums reaģēt.

Maldināšana: 2019. gada 6. februārī tīmekļvietne "sputniknewslv.com" publicēja rakstu "Krievu bērniem būs sliktāk, taču kam tas rūp: Saeimā apsprieda izglītības reformu". Rakstā tika norādīts, ka Latvijā valdošajām amatpersonām absolūti nerūp krievu bērnu liktenis, krievu bērnu iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Par to liecinot parlamenta lēmums turpināt iepriekšējās Saeimas virzību pārejā uz mācībām latviešu valodā, lai arī izglītības kvalitāte krievu skolās pasliktinās.

Atmaskojums: Pētījumi liecina, ka izglītības kvalitātes kritums mazākumtautību skolās ir saistīts ar to, ka mācības nenotiek valsts valodā. Apmācību valoda nav vienīgais kvalitāti ietekmējošais faktors, tomēr ir skaidrs, ka tiem jauniešiem, kuri nezina valsts valodu atbilstošā līmenī, ir apgrūtinoši studēt augstskolās un strādāt valsts institūcijās. Izglītības reforma, kas paredz būtiski palielināt valsts valodas lomu izglītības sistēmā, veicina gan jauniešu karjeras iespējas, gan kalpo par sabiedrības saliedēšanas instrumentu. Krievijas valdības finansētā propagandas portāla "Sputnik" raksta virsrakstā iekļautie vārdi "krievu bērniem būs sliktāk" ir maldinoši un orientēti uz pretestību Latvijas izglītības reformai.

Maldināšana: 2019. gada 6. februārī tīmekļvietne "sputniknewslv.com" publicēja rakstu "Sākumā ķērās klāt krievu skolām, tagad Ušakovam: Dombrovskis aicina uz mītiņu", kurā citēja "Saskaņas" politiķa Vjačeslava Dombrovska teikto: "[..] vairs nepietiek ar "sarkanajām līnijām" pret partijām, ko atbalsta krievvalodīgie vēlētāji. Un, izrādās, pat ar apņemšanos pilnībā likvidēt izglītību krievu valodā vairs nav gana. Izskatās, ka ir pienākusi kārta ķerties klāt Rīgas mēram."

Atmaskošana: "Sputnik" publikācijas vēstījumi seko jau daudzus gadus uzturētam mītam par Latvijā dzīvojošo krievu diskrimināciju un vajāšanu. "Saskaņas" neiekļaušana valdošajā koalīcijā netiek saistīta ar tās promaskavisko nostāju vairākos jautājumos. Līdzīgi arī plašas sabiedrības neapmierinātība ar Nila Ušakova darbu Rīgas pašvaldības vadībā rakstā netiek saistīta ar korupcijas un shēmošanas gadījumu lielo skaitu, bet gan ar pilsētas mēra tautību. Šāda problēmu sašaurināšana un nepareizu iemeslu izvirzīšana priekšplānā ir tipiska Krievijas "mediju" taktika, kas tiek lietota pret Latviju. Turklāt jau pats "Sputnik" atbalsts "Saskaņai" un atsevišķiem tās pārstāvjiem ir zīmīgs, ņemot vērā, ka "Sputnik" kā aģentūras "Rossija Segodnja" sastāvdaļas galvenais mērķis (atbilstoši Vladimira Putina 2013. gada 9. decembra rīkojumam) ir skaidrot Krievijas politiku ārvalstīs. "Sputnik" vēstījumi ir nevis žurnālistu pašdarbības rezultāts, bet gan Krievijas oficiālā pozīcija, kas ir atbalstoša partijai "Saskaņa" un maldinoša attiecībā uz Latvijas valdības lēmumiem.

Maldināšana: 2019. gada 11. februārī tīmekļvietnē "riafan.ru" tika publicēts raksts "Eirodeputāts Miroslavs Mitrofanovs: krievu interešu ignorēšanu Latvijā var lauzt tikai ar aktīviem protestiem". Rakstā tiek skaidrots, ka stāsts par padomju okupāciju esot pamats tam, lai attaisnotu nepilsoņu institūta izveidošanu Latvijā un neļautu krieviem piedalīties valsts pārvaldē, un "atgrūstu viņus no dažādu materiālo labumu sadales". Raksts ir sevišķi labvēlīgs Latvijas Krievu savienībai, kas it kā sniedzot palīdzīgu roku "pazudušajam dēlam" – "Saskaņai".

Atmaskošana: Ja Latvijas vēsturniekiem un plašākai sabiedrībai padomju okupācijas jautājums ir skaidrs, tad Krievijas propagandistiem tas neliek mieru. Kaimiņvalsts politiķi, diplomāti un žurnālisti pie tā atgriežas vēl un vēl. Kārtējo reizi Krievijas pusei jāatgādina, ka Latvijas nepilsoņi ir tie bijušie PSRS pilsoņi, kuri dažādu iemeslu dēļ nav vēlējušies iegūt Latvijas vai kādas citas valsts pilsonību, lai gan tādas iespējas bija un joprojām pastāv. Svarīgi arī piebilst, ka Latvijas nepilsoņu un pilsoņu sociālās un ekonomiskās tiesības ir vienādas.

Krievijas dezinformācijas izplatītāji ir raduši apsūdzēt oponentus grēkos, kurus dara paši. Vēstures pārrakstīšana (drīzāk padomju laiku melu tiražēšana) notiek, lai pieprasītu automātisku Latvijas pilsonību visiem ieceļotājiem no citām padomju republikām. Ja okupācijas nav bijis, tad jāievieš nulles variants pilsonībā, lai ietekmētu Latvijas iekšpolitiku par labu Maskavas mērķiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Kremlis neļauj saviem vēsturniekiem runāt patiesību par 1940. gadu.

