Ķīnas Komunistiskās partijas (ĶKP) simtgades priekšvakarā no Gobi tuksneša uz Ķīnas jauno kosmosa staciju ir nogādāti trīs taikonauti (ķīniešu astronauti), lai trīs mēnešu garumā viņi veiktu šai gadskārtai veltītu valsts ilgāko pilotējamo kosmosa uzdevumu. Šī izplatījuma misija ir jaunākais posms Ķīnas vērienīgajos plānos kļūt par vienīgo valsti, kurai piederēs un darbosies pašai sava kosmosa stacija – "Tiangong", kas nozīmē "Debesu pils". "Kosmiskā velte" partijas apaļajai jubilejai, protams, iecerēta kā viens no centrālajiem notikumiem svinībās, kas sāksies 1. jūlijā. Ķīnas prezidents un kompartijas līderis Si Dziņpins kosmosa izpēti ir izvirzījis par vienu no galvenajām prioritātēm, nosaucot to par "svarīgu daļu no sapņa par varenu valsti".

Ķīniešu amatvīri un eksperti raksturīgā izteiksmē apgalvo, ka izplatījuma apguvē ne ar vienu nesacenšas, pilda savas kosmosa programmas pēc savām vajadzībām un iespējām. Tiesa, ar patstāvīgas kosmosa stacijas projektu Pekina bija spiesta sākt darboties viena pati pēc tam, kad ASV noraidīja tās vēlmi piedalīties Starptautiskajā kosmosa stacijā, kurā iesaistītas ASV, Krievija, Eiropa, Kanāda un Japāna. Līdztekus Mēness un Marsa projektiem un kopš pirmajiem pretsatelītraķešu izmēģinājumiem 2007. gadā Pekina ir turpinājusi veikt eksperimentus, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas kosmosā – atbilstoši pieaugošajai klātbūtnei orbītā.

Go jeb veičī spēles mācības

Būvējot ceļu uz nozīmīgas kosmosa lielvaras postamentu, tāpat kā citos darba laukos, Ķīnas vadība spēlē meistarīgu spēli. Gadsimtu gaitā ķīniešu domāšanu ietekmējusi Āzijā izplatītā go spēle, kuru Ķīnā dēvē par veičī.