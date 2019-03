Bobs Hofmans: 88% gadījumu mārketings sociālajos tīklos ir lieki izmesta nauda

Digitālais mārketings un reklāma tiešsaistē ir liels "haips", tāpēc aicinu tirgotājus mosties no šiem maldiem, ko sava pašlabuma vārdā popularizē tādi giganti kā "Facebook".

Digitālajā ekonomikā cilvēkiem tiek prasīts pārdot savu privātumu apmaiņā pret pakalpojumiem, turklāt šajā darījumā ļoti daudzi tiek iesaistīti bez piekrišanas, jo nezina, kā uzņēmumi sava biznesa interesēs ievāc un izmanto personas datus.

Reklāmas industrijas mērķis ir atrast jaunu tīmekļa reklāmas modeli, kas nav balstīts tikai uz klikšķu skaitīšanu, cilvēku monitoringu un privātuma pārkāpumu. Mēs esam pārvērtuši tīklu par mārketinga mašīnu, kas darbojas bez apstājas. Ja agrāk mērķis bija informācijas pārraide, tad tagad tas vairāk ir informācijas vākšana.

Lai gan šobrīd gandrīz 80% reklāmas tirgū tiek pirkti programmatiski, esmu pārliecināts, ka tā ir lieki izmesta mārketinga nauda, jo tīmekļa ekosistēma likusi tirgotājiem noticēt, ka zemākam CPM ir augstāka vērtība.

Patiesībā, desmitiem miljonu vietņu ir pilnīgi atkritumi, kas rada viltus statistikas kustību. Programmatiskā sistēma pieņem, ka tie ir tīkli ar zemu cenu un lielu kustību, kas ļaus sasniegt pārdotos CPM mērķus. Labi zināms pierādījums ir "Chase Bank", kas ik mēnesi reklamējas 400 tūkstošos tīmekļvietņu. Vienā mēnesī uzņēmums samazināja reklāmas apjomu līdz 5000 vietnēm (aptuveni par 99%), un kampaņu rezultāts no tā nemainījās. Programmatiskā reklāma, ko banka ik mēnesi pirka, bija bez vērtības.

Spilgts piemērs manipulācijai ar datiem bija masveida statistikas falsifikācija "YouTube", kā arī "Cambridge Analytica" un "Facebook" skandāls pērn.

* Hofmans ir slavenākais un pretrunīgākais nekonformists mārketinga jomā. Viņš sarakstījis četras grāmatas, kas visas ir "Amazon" bestselleri. "BadMen: How Advertising Went From A minor Annoyance To A Major Menece" iekaroja plašu starptautisku atzinību un 2017. gadā bija nominēta balvai par labāko grāmatu mārketingā.

