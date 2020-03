'Cehs.lv': Gaļēdāji ir labāki itin visā

Iespējams, būsiet lasījuši pirms pāris nedēļām triecienbrigādes "Cehs.lv" vārdā publicēto savārstījumu "Vegāni ir labāki itin visā". Ja nē, to var izlasīt, klikšķinot šeit. Un tagad ļaujiet paskaidrot.

Triecienbrigāde nav homogēns (homojoks jau ceturtajā teikumā – malacis, he he he) veidojums, un tās sastāvā ir lērums dažādu tautību, dzimumu un uzskatu ļaužu. Mēs esam iekļaujošs kolektīvs, un tā nu sanāca, ka versiju "Vegāni ir labāki itin visā" rakstīja "Cehs.lv" vienīgais dzimumneitrālais gejlesbietis. Viņa galva šobrīd ir iežmiegta manā padusē, bet švaka genoma un uzturvielu deficīta paretināto pakauša rotu ik pa brīdim paberzē akmenscieta dūre. Es, protams, labprāt uzklausītu viņa ieteikumus par veselīgu uzturu un perfekto treniņu programmu, bet ir grūti tos saprast, ja vārdi nāk no mutes, kas aizspiesta ar ozola zara stiegrainuma bicepsu. Šobrīd vēlos vien, lai viņš uzklausa pārskatītu sava komentāra versiju – iemeslus, kāpēc gaļēdāji ir labāki itin visā.

Nepārprotiet, man patīk veģetārieši un vegāni. Dienesta laikā viens no biedriem bija izvēlējies mīt šo ceļu, kas nozīmēja tikai to, ka es tiku pie konserviem arī no viņam izsniegtās sausās uzturdevas, kamēr Jēkabs dabūja ķepīgos kviešu sausiņus no manējās.

Taču mūsu naivā biedra apgalvojums, ka vegānisms ir svēta misija planētas glābšanai, ir, mazākais, divkosīgs, ja ne klaji aplams. Domāju, ka katram kārtīgam vegānam dzīvnieku izcelsmes produktu nelietošana uzturā un neizmantošana apģērbā ir tikai viena no uzskatu izpausmēm. Varam diezgan droši apgalvot, ka tās ir tikai dažas vesela uzskatu kopuma izpausmes – līdzās tādiem kā "rozīgi lillā čolka ir seksīgākā meiteņu frizūra", "bezglutēna ķirbju un čia sēklu alum nav ne vainas" un "mans papīra maisiņš un cukurniedres salmiņš izglābs pasauli no plastmasas sērgas".

Tieši par pēdējo es gribu parunāt vairāk. Vai arī tu, dārgais lasītāj, sajūties kā pēdējais kretīns, kad lielveikalā pie kases izvēlies plastmasas maisiņu, nevis papīra alternatīvu, pat ja dari to tikai tāpēc, ka ārā līst un papīra turza pēc minūtes caur izšķīdušo dibenu izvemtu iepirkumus uz ietves. Jā, tu jūties kā kretīns. Ejot ārā no veikala ar sarkano vai balto plastmasas kuli rokā, tavas acis sastop pretī nākošas skaistas sievietes skatienu. Viņa tikko jaušami pasmaida, tad skats noslīd uz leju un atpakaļ atgriežas jau saltuma pilns.

Viņa noteikti nodomāja, ka tu arī esi viens no tiem kretīniem, kas Pierīgas mežos pēc piknika ap ugunskura vietu atstāj izspārdītus melnos atkritumu maisus un ir gatavs tērēt 5 vai 10 litrus degvielas, lai slepus aizbrauktu un izgāztu mežā vecu ledusskapi, kuru bez maksas savāktu nolietoto elektropreču utilizēšanas kantori. Tu jūties sūdīgi par sevi.

Toties ar papīra maisiņu rokā tu lepni vari uzsmaidīt katrai pretī nākošajai daiļavai un būt īsts dabas draugs, pat ja maisiņa dibenā biezā plastikas iepakojumā savā sulā žļurkstinās un pēc grila restes nepacietībā tvīkst nokauta lopa miesas šķēle. To neviens neredz, bet papīra maisiņu redz visi.

Un tieši par sajušanos labāk ir viss stāsts. Arī "Cehs.lv" vienīgais vegāns ir lepns par to, ka nesamērīgi dārgu un no eksotiskiem, tālu ar lidmašīnu uz Latviju vestiem dzērieniem uzjauktu kokteili sūknē caur pusizšķīdušu papīra salmiņu, nevis plastmasas velnišķību. Viņš ir priecīgs, ka veikalos aizliegts bez maksas izsniegt plastmasas maisiņus. Viņš glābj pasauli un jūtas labi. Plastmasa vidē sadalās ļoti lēni, un sekas ir labi redzamas (tāpat kā šādi pompozi aizliegumi), un nevienam nepatīk ainas ar plastmasas drazā sapinušos bruņurupuci vai zivi, kurai žaunās iesprūdis salmiņš.

Tikai pāris piezīmju:

Pirmkārt, plastmasas maisiņu oglekļa dioksīda pēdas nospiedums ir krietni lielāks par vienreiz lietojamo plastmasas maisiņu radīto. Papīra maisiņu ir gan dārgāk saražot, gan dārgāk transportēt (tie ir smagāki). Jā, tie labāk sadalās, ja izmesti mežā, bet vai lielāks CO2 pēdas nospiedums ir tā cena, kuru esam gatavi maksāt? Lai izlīdzinātu starpību starp viena vienreiz lietojamā plastmasas maisiņa un viena papīra iepirkumu maisiņa radīto CO2 pēdas nospiedumu, pēdējais būtu jāizmanto kādas trīs četras reizes. Kad tu pēdējo reizi uz veikalu ceturto reizi stiepi vienu un to pašu papīra iepirkumu turzu? Ir grūti to izdarīt, ja tā ir izšķīdusi lietū. Toties labi uzsūksies zālienā.

Otrkārt, aizliegt plastmasas salmiņus un bezmaksas maisiņus Eiropā un ASV, protams, ir cēli, jo plastmasas drazā sapītais bruņurupucis ir jāglābj. Tomēr plastmasas drazā bruņurupuči turpinās sapīties arvien vairāk, kamēr vegāns šo to nepaskaidros arī Indijai un Ķīnai. Proti, Eiropā un ASV jau tā lielāko daļu atkritumu vai nu pārstrādā, vai citādi utilizē pēc pašreizējām iespējām dabai maksimāli draudzīgā veidā.

No Eiropas pludmalēm ūdeņos nonāk visai maz salmiņu un maišeļu, ja salīdzinām ar to, ko dara tāda industrijas spēkstacija kā Ķīna un tāda garīguma spēkstacija kā Indija, kur atbilstoši netiek pārstrādāta vairāk nekā puse atkritumu. Daniel un Daniela, tavs niedru salmiņš nemaina it neko, kamēr tu nepateiksi Sji un Radžmaputram, ka nav OK turpināt autokravām vien gāzt upēs drazu. Tas tikai ļaus justies labāk par sevi un nepamatoti skatīties no augšas uz tiem ar sarkanajiem vai baltajiem plastmasas kuļķeniem rokās.

Un vegāniem patīk justies labāk par sevi. Naivais cīņubiedrs komentārā "Vegāni ir labāki itin visā" klasiskā jauno vīzdeguņu manierē ķērās nevis pie argumentiem pēc būtības, bet gan gaļēdāju noķengāšanas, ieskicējot resna, no alus, speķa un čipsiem pārtiekoša homofoba tēlu, kas uzskatos aizkavējies deviņdesmito gadu otrajā pusē.

Citēju: "Es pat teiktu, ka mēs smaržojam daudz labāk, mēs izskatāmies daudz labāk, mums ir daudz vairāk seksa partneru, kā arī pats sekss daudz labāks. Vegāniem sekss ir karsts, sviedrains un stundām ilgs. Es esmu tas čalis, kas apsēžas blakus tavai draudzenei, uzliek plaukstu uz viņas kājas, – un viņa neiebilst."

Redzi, mūsu – gaļēdāju – draudzenes pārsvarā ir iejūtīgas, un nav brīnums, ka demonstrē izteiktu mātišķo refleksu, ja blakus apsēžas anorektisks pusaudzis, kurš, pēc izskata spriežot, varētu nupat būt pārcietis arī ķīmijterapijas kursu. Neiebilšana ir žēlums. Fakts, ka neiebilst arī viņas draugs, kurš tieši tajā brīdī blakus gumzī iekšā grilētus vistu spārniņus ar visiem kauliem tā, ka kraukšķ vien, nozīmē – viņš neizjūt nekādu apdraudējumu.

Kolēģis savā savārstījumā arī atsaucas uz zinātniekiem, kuru argumentiem par kancerogēniem gaļā gaļēdāji neklausot. Ja tik ļoti patīk atsaukties uz pētījumiem, vietā atgādināt, ka vēl pavisam neseni pētījumi antropoloģijā vedina domāt, ka tieši dzīvnieku izcelsmes tauku patērēšana pārtikā (tie bija, piemēram, plēsēju pamestos lielo dzīvnieku kaulos) veicināja mūsu kļūšanu par cilvēkiem – ļāva attīstīties mazākam kuņģim un lielākām smadzenēm.

Tāpēc, kamēr vegāns ņukā četrus kilogramus humusā panētu sojas plāceņu, gaļēdājs ātri notiesās sulīgu steiku un dosies turpināt būt labāks. Itin visā. Piemēram, veltot laiku tam, lai izdomātu jaunus risinājumus, kā no atmosfēras efektīvi savākt gan gaļas ražošanas, gan džutas un papīra maisiņu ražošanas rezultātā radušos oglekļa dioksīdu, lai to varētu atkārtoti izmantot rūpniecībā.

---

Raksts vegānu un gaļēdāju sanaidošanai tapis ar fonda "Konservatīvie liberālsātanisti" finansiālu atbalstu. Tīri tāpat vien – prieka pēc.

Uzziņai: "Cehs.lv" arī bija tas, kurš savā starpā sanaidoja kaķus un suņus.