Ukrainas armija un civiliedzīvotāji jau divas nedēļas ierāda vietu okupācijas spēkiem – kinofilmu cienīgā operācija ar zili strīpainos kreklos tērptu vepru izsēdināšanu no "Mi-24" uz Volodimira Zelenska rezidences jumta un ātru puču neizdevās. Tā vietā nākas tupēt dubļos sūdīgi uzturētos bē-tē-eros un bē-em-pē cerībā, ka šobrīd Ukrainas Dronu sporta kluba "Bayraktar" entuziasti un Šķēpmešanas biedrības "Javelin" sportisti atpūšas. Kamēr ukraiņi kaujas, visa pārējā Eiropa, īpaši jau Austrumu flangs, drudžaini domā, kā pasargāt sevi, ja Putins nolemtu iet līdz galam. Mums ir daži ierosinājumi.

Sadalīsim rakstu divās daļās. Vispirms par Latvijas iedzīvotājiem un arī mūsu bruņotajiem spēkiem aktuālo – plānu, kā pasargāt kritiski svarīgu civilo infrastruktūru un saglabāt bruņoto spēku kaujas spējas potenciāla uzbrukuma pirmajās stundās, ko ievadītu raķešu triecieni pa iepriekš nozīmētiem mērķiem.

Nav ilūziju, ka Krievijai nebūtu zināma lielākā daļa mūsu NBS vienību dislokācijas vietu. Nevienam nav nekāds noslēpums, kur atrodas Ādažu militārā bāze, kur Gaisa spēku bāze, kur – NBS Apvienotais štābs, kur katra no apakšvienībām un katrs no Zemessardzes bataljoniem. Ja vien tās vienmēr nav bijušas tikai fasādes ar dežūrpersonālu, kas to uztur, un patiesās dislokācijas vietas ir pavisam slepenas un pavisam citur – tas, protams, būtu nešpetni un izcili. Diemžēl arī tikpat neticami.

Tāpēc triecienbrigādes "Cehs.lv" militārā domnīca "Karpatu Karpačo" (nosaukta par godu tam, kas paliek pāri no krievu T-72 apkalpes pēc trāpījuma ar "Javelin") piedāvā operāciju plānu "9. maija kupols". Kritiski svarīga infrastruktūra jāpārvieto uz Kremļa zombiju pulka svētvietām. Nāksies ziedot labu daļu Rīgas teritorijas, bet tā ir maza samaksa par drošību. Ādažu militāro bāzi jāizvieto ap pieminekli Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem jeb orku leksikā biežāk dēvētu par Uzvaras pieminekli. Būs nedaudz jāsarūmējas un jāpārplāno daži sabiedriskā transporta maršruti, bet tas nekas. Mūsu rīcībā ir no industriālajiem izlūkiem iegūta informācija, ka Krievijas "Kalibr" spārnoto raķešu navigācijas sistēmās iestrādāts primitīvs mākslīgais intelekts, kas liedz tām dot triecienus pa objektiem, kas iekļauti īpašajā Kremļa simbolu reģistrā. Jā, apkārt droši vien pēdējā brīdī novirzītās "Kalibr" nodarītu lielākus postījumus, taču kaujas spējas saglabātu mūsu armija.

Kur izvietot Apvienoto štābu? Nav jābūt izcilam stratēģim, lai tas būtu acīmredzams – Jurijam Šefleram piederošajos "Z torņos". Tuvu galvenajām militārajām vienībām, ērti un pasargāti ar "9. maija kupolu". Jūras spēki jāpārdislocē uz Jūrmalu un jāizmitina Krievijas biezūkšņu mājās. Mazākas nozīmes vienības līdzīgi var izkaistīt pa dažādiem ar Krieviju saistītu oligarhu īpašumiem Latvijā. Lidostu "Rīga" no sabombardēšanas jāpasargā, uz turieni pārceļot Latvijas Krievu savienības un ar to saistīto organizāciju birojus.