Cītīgākie "Cehs.lv" lasītāji būs pamanījuši, ka bloga autori ar lielu entuziasmu seko līdzi nozīmīgākajiem nācijas piketiem, iepriekš recenzējot gan Alda protestu, kurā vadonis aicināja iebāzt potes pakaļā, gan Aināra sanāksmi, kurā viņš demonstrēja nelielas celtniecības kāpnītes. Nevēloties saņemt komentārus par tendenciozu žurnālistiku, Kristaps Āls jau laikus bija izlēmis – nākamais sarakstā būs "Brīvības konvojs".

No vienas puses, ir ļoti jauki, ka mēs sekojam līdzi attīstītākām valstīm un cenšamies tās atdarināt. Jā, par klišeju izsenis ir kļuvusi igauņu "Skype" piesaukšana. Jā, mēs mēdzam notraust sklandrauša pārpalikumus no lūpu kaktiņiem un visai pasaulei lepni teikt, ka esam Ziemeļvalsts. Jā, arī Mairis Briedis skatās šovbiznesa virzienā, cerot piekaut tieši ASV zvaigzni un dūrēm laužot savu ceļu uz Lasvegasu. Un tā arī saujiņa domubiedru "Telegram" un "Facebook" grupās izdomāja, ka ir jāraugās Kanādas virzienā, atveidojot to masu psihozi, kas nu jau ilgstoši notiek Otavā.