Mana pašizolācija sākās vēl 2 nedēļas pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas, jo atgriezos no komandējuma Eiropas dienvidos. Tā nu sakrita, ka mana darba joma ir saistīta ar analītiku un modelēšanu finanšu nozarē. Komandējuma laikā mēs ar kolēģiem no citām valstīm izmantojām savas zināšanas un virusoloģijas algoritmus, lai modelētu vīrusa iespējamo izplatību, saslimušo un mirušo skaitu pa dienām. Rezultāti bija bēdīgi, lai neteiktu vairāk. Tieši tāpēc, atgriežoties no komandējuma, pašizolējos savās mājās, lai novērotu savu veselību un nepieļautu pat mazāko risku aplipināt ar šo sērgu citus iedzīvotājus.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Placement code for key m_giga1 not found.

Dienu no dienas es gaidīju parādāmies kādu no simptomiem, bet, par laimi, mana veselība nepasliktinājās. Tad valstī izsludināja ārkārtas stāvokli un iezīmēja manas pašizolācijas beztermiņa turpinājumu. Kad mājās biju pavadījis 3 nedēļas, nolēmu, ka ir gana droši, lai varētu doties nelielās ikdienas pastaigās un pat aiziet uz veikalu, jo bija apnicis iepirkties internetā vai lūgt draugiem, lai atved man makaronu paku un tualetes papīru. Protams, ņemot vērā visus piesardzības pasākumus, jo es negrasos pieļaut pat mazāko iespējamību, ka vīruss nonāk kontaktā ar mani, jo tas nozīmē, ka statistiski, pašam nezinot, aplipināšu līdz pieciem citiem cilvēkiem.

Izgāju uz ielas, mans prāts un dvēsele atmodās. Četru sienu ieslodzījums bija beidzies, svaigais gaiss piepildīja manas krūtis, un saule apspīdēja manu seju. Gāju pa ietves malu, lai citi gājēji varētu ieturēt pietiekamu distanci, ejot pa otru ietves pusi, kā arī daudzi darīja. Bet laiku pa laikam kāds pretimnācējs teju uzskrēja man virsū. Es biju pilnīgā neizpratnē, kāpēc cilvēki nepiesargājas. Nu labi, daži varētu būt aizdomājušies un aizmirsušies. Bija patīkami redzēt, ka veikalos ir novilktas zonas, lai pircēji nedrūzmētos, gan pie ieejas, gan pie izejas bija roku dezinfekcijas līdzekļi. Bet, esot veikalā, bija vairākas epizodes, kur citi pircēji burtiski nostājās man blakus! Atgriežoties mājās, sāku aizdomāties: vai šie cilvēki ir tas idiotu procents sabiedrībā, kura dēļ vīruss mēnešiem siros pa valsti?

Ja tie būtu atsevišķi gadījumi, neko neteiktu, bet tas atkārtojās sistemātiski, katru dienu. Vēl ļaunāk – vesels lērums idiotu izmanto šo laiku, lai dotos skriet pa pilsētas ielām. Sportisti atradušies, veselīgā dzīvesveida piekritēji. Tieši tas mums ir vajadzīgs – straujas izelpas pilsētas blīvākajās ielās. Man vairākkārt nācās iekāpt zālājā vai pat iziet uz ielas braucamās daļas, lai ieturētu distanci. Mani turpināja mocīt jautājums – kāpēc? Nu kāpēc šie cilvēki tik vieglprātīgi izturas pret līdzcilvēkiem?

Beidzot es sapratu, ka šie cilvēki neizprot situācijas bīstamību un pastāvošos riskus, jo viņi iet pa ielu un redz cilvēkus kā parasti, nevis tos 500 slimos, kas sēž mājās vai slimnīcā. Es sapratu – ja viņi ieraudzīs kaut ko ārpus ierastā, tad sāks domāt un izsargāties. Tātad man bija jārīkojas.

Kad nākamās pastaigas laikā man teju virsū nāca kāda sirmgalve, es viņu apsaucu un no droša attāluma sāku skaidrot lietas nopietnību: "Mums pandēmija plosa pasauli lupatu lēveros, cilvēki mirst, bet tu, vecā kraņa, pat nejaudā paspert dažus soļus, lai pietuvotos ietves otrai pusei! Ņemot vērā visus faktus, tā esi tu, kuras dzīvībai draud reālas briesmas. Es vēl esmu spēka gados, neslimoju un nesmēķēju, bet tu izskaties kā leprozorija eksponāts ar lieko svaru. Iedomājies, ja man būtu koronavīruss un es noklepotos tev blakus? Visticamāk, tu būtu beigta pēc nedēļas vai divām!" Vecā kundze uz mani skatījās, pārdomāja sakāmo un spēra vaļā: "Da pašol ti, gavno jebučij!" Un tas sieviešu kārtas "ziloņvīrs" aizslāja garām, it kā nekas nebūtu noticis. Izsvītroju loģisko argumentāciju no rīcības plāna.

Sapratu, ka tikai vizuāli stimuli iedarbosies uz cilvēkiem. Bija nepieciešams pievērst viņu uzmanību. Jutu, ka esmu uz pareizā ceļa. Nākamajā pastaigā, ja kāds gājējs neieturēja distanci, es uz viņu dusmīgi skatījos. Burtiski blenzu, caur uzacīm, neatraujot acu skatienu. Šķita, ka tas darbojas labāk, līdz kāds kārtējais skrējējs tuvojās man pa ietves vidu. Es sāku blenzt, un viņš to pamanīja. Bet tā vietā, lai ieturētu distanci, viņš darīja pretējo – viņš nolēma mani konfrontēt! "Kas ir? Ko skaties, ped*ņ? Gribi mani paņemt pakaļā, homīt? Vēlreiz paskatīsies, es tev seju pret asfaltu izšķaidīšu, saprati?" Viņš mani pagrūda krūtīs un aizskrēja tālāk. Šķiet, es uzdūros uz kāda no Nacionālās apvienības. Jāteic, ka es galīgi nebiju gaidījis, ka šī taktika izraisīs pretēju reakciju.

Kādu rītu, pēc dušas, sapratu, ka esmu šaušalīgi noaudzis, jo neesmu bijis pie sava friziera un bārddziņa jau vairāk nekā mēnesi. Izskatās, ka vismaz vēl tikpat ilgi nebūšu. Neuzmanīgo cilvēku dēļ uz ielas vai veikalā katru dienu pieaug iespēja inficēties – gan man, gan citiem nevainīgiem cilvēkiem, kas ievēro visus drošības pasākumus.

Pirmdienas vakarā sēdēju dīvānā un sarakstījos ar kolēģi no ASV. Mēs spriedām, vai tiešām sagaidīsim postapokalipsi, kur sēcoši spitālīgie slās pa ielām kā zombiji. Kolēģis rakstīja, ka viņa štatā esot ļoti saspringta atmosfēra, un jokojoties izmeta frāzi, ka izdzīvošanas instinkts esot tādā pakāpē, ka viņš gribētu sēdēt uz mājas jumta un raidīt brīdinājuma šāvienus gaisā, ja kāds pietuvotos viņa teritorijai. Pēkšņi pār mani nāca apskaidrība, man viss tapa skaidrs! Iztrūkstošais mozaīkas kauliņš bija atrasts, un tas iegūlās perfekti savā vietā. Atbilde ir izdzīvošanas instinkts! Man tas ir ieslēdzies, bet citiem – nav!

Otrdien bija superīgi laikapstākļi, spīdēja saule, un es devos pastaigā. Izspūris un noaugušu bārdu es gāju blenzt uz pretimnācējiem, taču šoreiz es vienā rokā uzkrītoši nesu lielo virtuves nazi! Dāmas, kungi, tas darbojās nevainojami. Divi jaunieši, kas nāca man pretim, tiklīdz ieraudzīja mani, ne vien ievēroja distanci, bet mainīja ielas pusi. Es biju ekstāzē, beidzot es jutos drošībā, jo varēju brīvi pastaigāties.

Piepeši viņa atkal bija klāt – kuprainais tantuks! Viņa ar savām blāvajām kataraktas acīm mani pamanīja, kā ērglis pamana baltu trusi uz melna fona. Viņa sastinga un fiksēja skatienu uz nazi. Es sastingu un sažņaudzu dūrē naža spalu. Pagriezu nazi un ar asmeni iespīdināju viņai sejā saules zaķīti. Zibspuldze nav tik ātra, cik ātri viņa apmetās par 180 grādiem un sāka skriet. Atriebība ir salda, man tikai vajadzēja uzlikt ķirsīti: "Nu, kas ir, kuda pašla?" Varētu šķist, ka vecūkšņi ir pilnīgi nevarīgi, taču tā nav. Viņi taupa enerģiju tam vienam gadījumam dzīvē, kad būs jānoskrien 100 metri zem 10 sekundēm. Goda vārds, šķita, ka redzu putekļus ceļamies gaisā aiz viņas pēdām!

Mana sirds sitās, un adrenalīns pulsēja asinsvados. Stāvēju un ļauni smējos. Lēnām viss noklusa, un turpināju savu pastaigu, tas ir, līdz mirklim, kad pie manis piestāja policijas auto. Policists izkāpa un, vienu roku uzlicis uz ieroča, otru izstiepis manā virzienā, pavēlēja nolikt nazi uz zemes un pašam nogulties. Totāli bija tā vērts!