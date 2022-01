Ja sākotnēji ziņa, ka Dailes teātris rīko izrādi ar Džonu Malkoviču, šķita kā joks vai vismaz amizants reklāmas triks, kur izrādīsies, ka piemeklēts aktieris ar identisku vārdu un beigu beigās nebūs "tas" Malkovičs, tad šobrīd viss liecina, ka Rīgā tik tiešām uzstāsies aktieri, kurus, nepievelkot aiz ausīm, var kvalificēt kā zvaigznes. Kur masveida prieks un plātīšanās ar iegādātajām biļetēm, tur arī elitāra vīpsnāšana par kultūras ubagiem, kuri uz teātri iet tikai tad, kad atved Malkoviču. Par to viedoklis ir arī "Cehs.lv" kritiķim Kristapam Ālam.

K. Āls neieslīgs apcerīgās teorijās, kā teātrim no Latvijas izdevās pierunāt šurp braukt Malkoviču un Ingeborgu Dapkunaiti, taču tas lai paliek Dailes vadības un viņu, iespējams, nobrāzto ceļgalu mazais noslēpums. Par šādu atvēzēšanos varam noņemt cepuri un paust cerību, ka tas iedrošinās atvest arī Annu Hetaveju kaķu sievietes kostīmā no Betmena filmas "Tumšais bruņinieks atgriežas" vai arī izrādi ar Čūbiju no "Zvaigžņu kariem".