Daniels Pavļuts: Omikrona ēnā

25. novembra rīts pasaulē sākās ar paniku. Sākumā speciālistu vidū. Dienvidāfrikā tikko bija atklāts jauns Covid-19 paveids – ar milzīgu skaitu jaunu mutāciju, paredzami daudz lipīgāks, vakcinētos un pārslimojušos inficējošs. Dienas laikā panika jau pārņēma valstu epidemioloģiskos dienestus un valdības. Jaunais paveids, visticamāk, nozīmēja jaunus ierobežojumus, atkal pārslogotas slimnīcas, jaunas nāves.

Trīs nedēļās vēl nekad neredzētus inficēšanās līmeņus sasniegušas visas valstis, kur omikrons iedzīvojies – Dienvidāfrikā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā... Speciālistu vērtējumā, omikrons varētu būt apmēram piecas reizes infekciozāks par deltu. Saslimušo skaits dubultojas nevis ik pa divām līdz trīs nedēļām, bet gan - ik pa divām līdz trīs dienām.

Omikrona vilnis Latvijā

Mums jau ir 32 gadījumi, no tiem pieci vietējie, un tas nozīmē - noteikti ir vairāk. Esam pastiprinājuši testēšanu, visiem Covid-19 pozitīvajiem papildu pārbaudām omikrona paveidu. Mums vēl arvien ir spēkā drošības pasākumi, kas aizkavē sērgu. Tomēr, ja sekojam dinamikai citās valstīs, 1. janvārī varam sagaidīt pat 170 līdz 1200 omikrona inficētos dienā, bet līdz šim augstākais inficēto slieksnis – 3000 dienā, var tikt pārsniegts vēl pirms 10. janvāra.

Diemžēl pašlaik neviens nevar precīzi novērtēt, vai omikrons ir vieglāks vai tikpat smags un nāvējošs kā delta. Ir pagājis pārāk maz laika, trūkst datu. Līdz šim pārsvarā inficējušies jaunākie, veselīgākie, vakcinētie. Viņiem omikrona izraisītā slimība norit vieglāk. Patieso slimnīcās nokļuvušo un mirušo skaitu redzēsim tikai pēc tam, kad masveidā sāks inficēties seniori, nevakcinētie. Un tikai divas, trīs nedēļas pēc tam.

Tāpēc, lūdzu, dodieties saņemt balstvakcīnu jeb būsteri! Tas uzlabo aizsardzību pret omikronu. Dariet to jau tad, ja ir pagājuši trīs mēneši kopš vakcinācijas, kā aizvadītās nedēļas beigās ieteica Imunizācijas valsts padome (plašāka informācija būs tuvākajās dienās). Un it īpaši, ja pirmā vakcīna ir bijusi Janssen vai AstraZeneca (Vaxzevria), vai senāk kā pirms pusgada, jo tad aizsardzība ir nepietiekama.

Un varu tikai atkārtot ASV prezidenta Džo Baidena ceturtdien teikto: "Nevakcinētos gaida smagu slimību un nāvju ziema." Lūdzu, beidzot savakcinējieties! Lūdzu, pasargājiet savus nevakcinētos radiniekus, kolēģus un draugus, nerīkojiet kopīgas svinības, neapciemojiet viņus! Lūdzu, piezvaniet viņiem vēlreiz un aiciniet savakcinēties! Laika vairs nav daudz.

Kontrolētās deltas scenārijs

Latvijas sabiedrība šoziem jau ir piedzīvojusi stingrus drošības pasākumus un trīs nedēļas ilgu mājsēdi. Pateicoties cilvēku izpratnei un atbalstam, mājsēde bija veiksmīga - inficēšanās, slimnīcu noslodze un mirstība strauji samazinājās. Tagad visi pamatoti gaida atgriešanos pie normālākas dzīves pēc 11. janvāra, un par to bijām plānojuši šonedēļ lemt valdībā.

Lai arī inficēšanās kritums šonedēļ ir apstājies un nu jau redzam 10 - 15% pieaugumu nedēļā, ar to bijām rēķinājušies, un arī šādā situācijā varējām valdībai piedāvāt lemt par vieglākiem pasākumiem vakcinētajiem. Līdz omikrona ienākšanai situācija attīstījās saskaņā ar plāniem un prognozēm.

Plānos bija pēc 11. janvāra vakcinētajiem un pārslimojušajiem atgriezties pie līdzīgiem drošības pasākumiem, kādi bija 2021. gada vasarā un būtiski netraucēja ikdienas dzīvi. Ar brīvāku pulcēšanos, mazākiem "kvadrātmetriem" un citām prasībām, atvērtām skolām un interešu izglītību, arī bērnudārzniekiem.

Vienīgi, lai novērstu superizplatīšanās gadījumus, pagaidām nebūtu stāvkoncertu, nestrādātu naktsklubi, nevarētu notikt lielākas balles. Pat tām bija atrasts risinājums - līdz 50 cilvēkiem ar īpašām kontrolēm un papildu testēšanu.

Nevakcinētajiem, lai sargātu viņus no inficēšanās, smagas saslimšanas un nāves, lai sargātu slimnīcas no pārslodzes un sabiedrību no jaunas mājsēdes, bija paredzēts saglabāt pašreizējos drošības pasākumus, un būtu pieejami tikai pamata pakalpojumi.

Tāds bija mūsu pamata – "kontrolētas deltas" scenārijs.

Omikrona scenārijs

Diemžēl, omikrons ievieš izmaiņas. Mums priekšā ir milzu inficēšanās vilnis. Tas būs, vienīgi nav precīzi zināms, kad. Nav zināms, cik nopietnas būs saslimšanas. Tomēr arī tad, ja omikrons ir vieglāks, milzīgās kopējās inficēšanās dēļ, slimnīcas, visdrīzāk, tiktu pārslogotas.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) trešdien aicināja visas Eiropas Savienības valstis nekavējoties stiprināt drošības pasākumus, lai varētu vadīt omikrona radīto saslimšanu un mirstību - nekavējoties samazināt cilvēku kontaktus, novērst pulcēšanos un lielākus pasākumus, lietot maskas, strādāt attālināti, mazināt tikšanos svētku sezonā. Par plāniem ieviest ierobežojumus ziņo Nīderlande, Dānija, Īrija, Vācija...

Pirmdien sadarbības sanāksmē un otrdien Ministru kabineta sēdē aicināšu politiķus un kolēģus valdībā rūpīgi apsvērt gan solīto un sabiedrības gaidīto atgriešanos pie normālākas dzīves, gan jaunos riskus un iespējamo situācijas attīstību turpmākajās trīs nedēļās.

Mums jābūt gataviem saglabāt esošos vai ieviest papildu pasākumus, ja gūsim apstiprinājumu paredzējumam, ka omikrona dēļ Latvijā sāksies nekontrolējams saslimstības pieaugums. Mums jābūt spējīgiem ātri un izlēmīgi pārslēgties no "kontrolētas deltas" scenārija uz "omikrona scenāriju". Līdz Ziemassvētkiem tas, visticamāk, nenotiks, bet var kļūt neizbēgami svētku laikā līdz Jaungadam.

Šie būs ļoti, ļoti sarežģīti lēmumi.

Tikmēr – svinam ļoti prātīgi, vakcinējamies un balstvakcinējamies. Darām to tagad! No tā vēl aizvien ir atkarīga mūsu dzīvība un veselība.