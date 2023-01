Diāna Suprunoviča: Vietējo ražotāju konkurētspēju var veicināt elektroenerģijas tirgus sakārtošana

Ja vienā vārdā vajadzētu raksturot 2022. gadu, PATA grupa, kas ir viens no lielākajiem zāģmateriālu un kurināmās koksnes produktu ražotājiem, un daudzi citi Latvijas ražošanas uzņēmumi to sauktu par izaicinošu. Pēdējo mēnešu galvenā problēma ir bijusi augstā elektroenerģijas cena. Situācijas risinājums, neapšaubāmi, ir elektroenerģijas tirgus sakārtošana, tostarp attīstot arī alternatīvās elektroenerģijas ražošanas un izmantošanas noteikumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sarežģīti konkurēt ar Skandināviju

Augstās elektroenerģijas cenas ietekmē visu Latvijas tautsaimniecību, tai skaitā arī PATA grupu, kas ir viens no lielākajiem vietējā kapitāla kokrūpniecības uzņēmumiem Latvijā. Konkurēt ar Skandināvijas valstu ražotājiem elektroenerģijas tirdzniecības cenas dēļ ir ļoti sarežģīti, it īpaši ar Zviedriju. Piemēram, 2022. gadā mūsu valstī vidējā elektroenerģijas cena bija 1,9 reizes augstāka nekā Zviedrijā (119,37 EUR/mWh, savukārt Latvijā – 225,84 EUR/mWh). Ja skatāmies gada griezumā, tad elektroenerģijas cena 12 mēnešu laikā Latvijā ir palielinājusies par 155%. Salīdzinājumam: Zviedrijā – tikai par 86%. Ņemot vērā, ka kokrūpniecībā elektroenerģija ir viena no ražošanas pamatizmaksām, mūsu konkurētspēja salīdzinājumā ar Skandināvijas valstīm arvien samazinās.

Inflācija rada spiedienu uz algām

Situāciju pasliktina arī augošā inflācija, kas Latvijā ir daudz augstāka nekā citās Eiropas valstīs. Piemēram, aizvadītajā gadā tā sasniedza 21,7%, un straujā cenu pieauguma dēļ pēdējos mēnešos finansiālā situācija pasliktinās daudziem iedzīvotājiem Latvijā. Lai noturētu kvalificētus darbiniekus, uzņēmumi iespēju robežās pārskata atalgojumu, jo pretējā gadījumā daļa no viņiem būtu spiesta meklēt darbu citā nozarē vai arī doties prom no Latvijas, lai nodrošinātu līdzšinējo dzīves līmeni savai ģimenei. Ņemot vērā, ka atsevišķās profesijās darbiniekus atrast jau tā ir sarežģīti, atalgojums nav tā pozīcija, kuru var samazināt.

Ražošana lētākas elektrības stundās

Līdz ar energoresursu krīzes sākšanos pasaulē, kas būtiski ietekmējusi arī elektroenerģijas cenu Latvijā, esam turpinājuši meklēt veidus, kā efektivizēt ražošanas procesus. Viena no iespējām – pielāgot ražošanas grafiku elektroenerģijas cenu svārstībām.

Praksē tas nozīmē, ka mūsu speciālisti regulāri seko līdzi elektroenerģijas cenu prognozēm sistēmā "Nord Pool" un iespēju robežās ražošanas procesu plāno stundās, kad elektroenerģijas cena ir zemāka. Ir situācijas, kad ir jāstrādā vakarā un naktī, ja darbinieki piekrīt, jo tieši šajās diennakts stundās elektroenerģijas cena ir zemāka. Aizvadītajā vasarā bija reizes, kad tieši dārgās elektroenerģijas cenas dēļ ražošanu vispār bijām spiesti apturēt. Tajā pašā laikā apzināmies, ka tas nav ilgtermiņa risinājums, jo elektroenerģijas cenas nemazinās un vienlaikus AS "Sadales tīkls" tarifs aizvien aug.

Valsts atbalsts ražotājiem

Nevar noliegt, ka šajā laikā, kas ražošanas uzņēmējiem ir bijis pietiekami izaicinošs gan Covid-19 izplatības, gan arī šobrīd energoresursu sadārdzinājuma dēļ, valsts ir veidojusi pietiekami nozīmīgas atbalsta programmas.

Arī PATA grupa ir pieteikusies dažām valsts atbalsta programmām, jo redzam, ka savu konkurētspēju ar šiem papildu finanšu resursiem varam palielināt divos virzienos. Pirmkārt, automatizējot un digitalizējot ražošanas procesus, otrkārt, uzlabojot energoefektivitāti, lai maksimāli efektīvi izmantotu šo tik dārgo resursu.

Ja runājam par šo gadu, tad vēl viens būtisks atbalsts, ko gaidām no valsts, ir atvieglotāki noteikumi, kas ļautu uzņēmumiem ražot elektroenerģiju pašpatēriņam. Uz to raugāmies kā uz ļoti nozīmīgu risinājumu, lai mazinātu atkarību no arvien augošās elektroenerģijas cenas.

Sistēmas maiņa "Nord Pool" biržā

Lai gan lielākā atbildība par izraisīto starptautisko energokrīzi ir jāuzņemas Krievijai, daļa no problēmas ir arī noteikumi, pie kādiem Latvijas un citu valstu uzņēmumi iepērk elektrību elektroenerģijas biržā "Nord Pool". Saskaņā ar pašreiz spēkā esošo sistēmu elektroenerģijas pārdošanas cena tiek pielīdzināta dārgākajam piedāvājumam, tādējādi šis uzņēmumiem tik svarīgais resurss vēl vairāk tiek sadārdzināts. Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā, visticamāk, nav gaidāms straujš elektroenerģijas cenu kritums, Latvijas un Eiropas Savienības līmenī ir jāmeklē veidi, kā mainīt šo sistēmu, lai uzņēmumiem nevajadzētu pārmaksāt par elektroenerģiju, kas negatīvi ietekmē to konkurētspēju.

Atvieglot noteikumus elektrības ražošanai

Pašlaik mums kā kokrūpniecības uzņēmumam ir nepieciešamais resurss elektroenerģijas ražošanai, taču spēkā esošie normatīvie akti apgrūtina iespēju uzņēmējiem ražot elektroenerģiju vienā vietā, bet izmantot citā, kā tas ir mūsu gadījumā. Lai situāciju uzlabotu, Ekonomikas ministrija sola izmaiņas normatīvajos aktos jau šogad. Ja šie grozījumi stāsies spēkā, tad, iespējams, attīstīsim arī atjaunīgo energoresursu (saules un vēja) parku izveidi, kas nodrošinās elektroenerģijas ražošanu mūsu ražotņu vajadzībām. Šis risinājums noteikti būs laba ilgtermiņa investīcija daudziem Latvijas uzņēmumiem, kuri ražošanā izmanto elektroenerģiju.