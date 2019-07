Edita Znutiene: Nākotnes profesijas – virtuālās identitātes sargi un laimes sargi vairs nav aiz kalniem

Ja jūs domājat, ka vēl joprojām ir palicis daudz laika, līdz roboti sāks pārņemt cilvēku darbvietas, jāatzīst – tā nav, roboti un mākslīgais intelekts jau šobrīd strauji kļūst par daļu no mūsu ikdienas dzīves. Šis process pieredz paātrinājumu un vairāk nav novēršams, tāpēc cilvēku profesijas un darbi, kādus mēs zinām šodien, ir pakļauti riskam. Tomēr – vai tas ir kas tāds, par ko būtu jāuztraucas un jākrīt panikā vai jābaidās?

Baidīties, protams, nevajadzētu. Mēs varam šo apgalvojumu pamatot ar zinātniskām atziņām un prognozēm. Lai gan daudzi no mums saskarsies ar izmaiņām darba tirgū (neatkarīgi no vecuma), mēs visi vēl varam rīkoties, lai sagatavotos automatizācijas draudiem. "Cognizant" Darba nākotnes centrs (Centre for the Future of Work) sagatavoja ziņojumu par to, kā darba tirgus varētu attīstīties nākamās desmitgades laikā digitalizācijas dēļ. Ziņojumā ar nosaukumu "Cognizant "21 Jobs of the Future Report"" ir izklāstīts, kādas jaunas darbvietas mēs varam gaidīt tuvākajā nākotnē.

Roboti un mākslīgais intelekts jau maina mūsu dzīvi

Darbaspēka robotizācija mūsu birojos noteikti neizpaudīsies cilvēka veidola robotu iebrukumā. Tas jau notiek gan uzņēmumos, gan ikdienas dzīvē kā daļa no Ceturtās industriālās revolūcijas. Ja jūs runājat ar "Siri" vai "Alexa", jūs jau izmantojat mākslīgo intelektu. Tas drīz pārtaps arī par daļu no fiziska darba strādnieku un biroja darbinieku darba un daļu no katras industrijas visā pasaulē. Ja mašīnas darīs visu, daudziem rodas jautājums: kādi darbi paliks pāri cilvēkiem? Lielākajai daļai cilvēku viņu darba nākotne varētu izskatīties drūma, ar spēcīgu īslaicīguma sajūtu, ko veicina gadījumdarbu ekonomikas izaugsme. Vairums darba tirgus pētījumu liecina, ka nākamajos 10–15 gados 5–15% pašreizējo amatu tiks automatizēti. "Cognizant" eksperti uzskata, ka, visticamāk, šis rādītājs tiks reģistrēts abu ekstrēmu pusceļā. Jebkurā gadījumā tā ietekme būs nozīmīga, jo 12% reprezentē 19 miljonus amerikāņu darbvietu. Protams, dzīve sarežģīsies tiem, kuru profesiju ietekmēs mākslīgais intelekts. Piemēram, "Cognizant" pētnieki paredz, ka Amerikas Savienotajās Valstīs veikala pārdevēju/kasieru darbs drīz izzudīs pavisam.

Taču vienlaikus eksperti var mums sniegt arī dažas labas ziņas – sagaidāms, ka mākslīgā intelekta iespaidā zudušās darbvietas aizstās neskaitāms daudzums no jauna radītu darbvietu!

Turklāt tiek lēsts, ka nākamo desmit piecpadsmit gadu laikā izveidosies gandrīz 21 miljons jaunu darbvietu – tas ir līdzvērtīgi 13% visa ASV darbaspēka!

Jaunas profesijas – no virtuālās identitātes drošības sargiem līdz laimes palīgiem

Darba tirgus vienmēr ir mainījies un attīstījies, tādēļ ir skaidrs, ka Ceturtā industriālā revolūcija vecās darbvietas aizstās ar jaunām. Turklāt ir izskanējis, ka veiksmīgākie būs tie darbinieki, kuri nebaidīsies no pārmaiņām un būs gatavi jauniem izaicinājumiem un profesijām savā jomā. Daudzas no šīm profesijām vēl neeksistē, bet dažas jau ir minētas mūsu "21 Jobs of the Future Report". Tātad – kādas ir šīs jaunās profesijas?

2017. gadā "Cognizant Centre for the Future of Work" speciālisti, kas pēta pašreizējās darba tirgus tendences, iepazīstināja ar saviem secinājumiem par profesijām, kas līdz šim nav pastāvējušas, un uzskaitīja 21 darbvietu, kas, pēc viņu domām, parādīsies nākamo 10 gadu laikā. Interesanti, ka vairākas no profesijām, kas tika aprakstītas mūsu ziņojumā, jau ir ieviestas vadošajos pasaules uzņēmumos. Piemēram, digitālā drēbnieka amatu jau ir ieviesis Japānas mazumtirdzniecības līderis "Start Today", piedāvājot klientiem personalizētus individuālo šuvēju pakalpojumus, kas pazīstami kā "zozosuit". Turklāt "Cognizant" eksperti uzsvēra, ka profesijas "atmiņu kurators" un "papildinātās realitātes ceļojumu arhitekts" jau ir iedzīvinātas ar sociālā tīkla giganta "Facebook" palīdzību, vēl vairāk paplašinot sociālo tīklu funkcionalitātes klāstu.

Interesanti ir tas, ka ne visas nākotnes darbvietas ir tikai tehnoloģiskas vai uz IT orientētas. Protams, tādu ir ne mazums, bet ir arī daudz sociālo kompetenču, kas balstās tikai uz cilvēciskajām prasmēm, kurām paredz pieaugumu. Viena no tām ir "staigāju/runāju" ("Walker/Talker"), kuras galvenā funkcija ir tikai ieklausīties un komunicēt ar plašu cilvēku loku, piemēram, klientiem, darbiniekiem un darbinieku grupām, nodrošinot īpašu un ļoti personisku uzmanību, kuras mūsdienās, šajā tehnoloģiskajā laikmetā, pietrūkst. Papildus tam tiek paredzētas daudzas citas jaunas nākotnes profesijas, piemēram: virtuālās identitātes drošības eksperts, kiberuzbrukumu speciālists, lidmašīnu veidotājs, mašīnu personības dizaina vadītājs un vispārējo mērķu plānotājs. Šīs ir tikai dažas – visas ir neticami interesantas. Turklāt "Cognizant" eksperti jau ir snieguši potenciālo darba plānu, darba specifikācijas un prognozēto atbilstošo prasmju analīzi, kādas nepieciešamas, lai veiktu katru no šīm lomām, bet tas nozīmē, ka nākotne patiešām nav tik tālu, kā mums šķiet.

Kā konkurēt ar robotiem? Kļūt par vēl labākiem cilvēkiem!

Paredzamās nākotnes darbavietas jau tagad rada lielu interesi un liek domāt, ka cilvēce netiks atstāta bez mērķa vai pienākumiem, kurus pildīt. Vēstures gaitā cilvēce nekad nav palikusi bez darba, arī pats darbs nav zudis – maz ticams, ka tuvākajā nākotnē tas pazudīs. "Cognizant" eksperti apgalvo, ka Ceturtās industriālās revolūcijas sekas būtiski ietekmēs ne tikai darba saturu, bet arī izraisīs daudzas profesionālas pārmaiņas. Tomēr tiek gaidīts, ka bezdarba līmenis industriāli attīstītajās valstīs paliks tāds pats kā pašlaik visā pasaulē. Taču – kā jūs spēsiet saglabāt savu konkurētspēju? Un ko darīt, lai nodrošinātu, ka jūsu personīgā karjera var izturēt robotu un mākslīgā intelekta iebrukumu darba tirgū?

"Cognizant" speciālistiem ir vienkāršs padoms – vienkārši esiet vēl labāki cilvēki. Mašīnas nekad nespēs attīstīt dažas no īpašībām, kādas mums kā cilvēkiem piemīt, un tām vienmēr būs vajadzīgs cilvēks, lai palīdzētu pildīt uzdevumus. Tas var likties neticami, bet tas, ko cilvēki spēj labi paveikt tagad, kļūs vēl svarīgāks tuvāko gadu laikā.

Spējas analizēt, komunicēt un sadarboties ar citiem ir prasmes, kas svarīgas katram cilvēkam un jebkuras uzņēmējdarbības dzīvotspējai. Tādēļ mums ir jāstiprina šīs īpašības, kas nevienam datoram nav sasniedzamas, lai saglabātu savas priekšrocības, jo darba tirgus turpina attīstīties.

Ir skaidrs, ka šīs izmaiņas neizbēgami ietekmēs arī Latvijas darba ņēmējus, tāpēc "Cognizant", darba devējs, kas Latvijā nodrošina vairāk nekā 300 darbvietas, kā arī ir viens no vadošajiem darba devējiem Lietuvā, sadarbībā ar ISM Vadības un ekonomikas universitāti ir uzsācis jaunu projektu ar nosaukumu "Darba nākotne" ("The Future of Work"). Šī ir bezmaksas pasākumu sērija, kurā mēs aicinām piedalīties visus, kuri vēlas uzzināt vairāk par to, ko piedāvās nākotnes darba pasaule un kā saglabāt konkurētspēju, jo roboti un mākslīgais intelekts turpina aizstāt līdzšinējos darbiniekus.