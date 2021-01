Helēna Rozenberga: Cilvēktirdzniecība un tās upuri mums apkārt. Vai pamanām notiekošo?

2020. gadā Latvijas atbildīgās iestādes ir identificējušas 48 cilvēktirdzniecības upurus. Lai gan piespiedu ekspluatācijas formas mainās, gadu gaitā nemainīgi izplatītas ir divas jomas – prostitūcija un darba ekspluatācija. Speciālisti uzskata, ka cietušo skaits neatspoguļo reālo situāciju un lielākā daļa noziegumu paliek neatklāta.

Par to liecina arī starptautiskie rādītāji –saskaņā ar Globālā verdzības indeksa aprēķiniem Latvijā varētu būt aptuveni 8000 cilvēktirdzniecības upuru.

Pavisam nesen mediju redzeslokā nonāca vietējā uzņēmuma "Adugs" stāsts. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju uzņēmumā ilgstoši tikuši ekspluatēti vairāki trešo valstu pilsoņi. Viņiem atņemtas pases, izteikti draudi, un notikusi pat fiziska izrēķināšanās. Uzņēmumā bez šiem strādniekiem strādā vēl vismaz 200 citi darbinieki. Vai kolēģi neredzēja atšķirīgo attieksmi pret viesstrādniekiem? Cilvēktirdzniecības gadījumos būtiska ir līdzcilvēku vērība – drosme uzdot jautājumus un gatavība sniegt palīdzīgu roku, bet, lai pamanītu cilvēktirdzniecībai tipiskās pazīmes, svarīga ir gan visas sabiedrības, gan potenciālo upuru informēšana.

Biedrības "Centrs MARTA" eksperti uzsver, ka svarīga loma cietušo atpazīšanā ir valsts un pašvaldību institūcijām, kuru redzeslokā ir potenciāli cilvēku tirdzniecības upuri. Tādēļ centra speciālisti ar Lielbritānijas vēstniecības atbalstu ir uzsākuši apmācību ciklu sociālo dienestu, policijas, krīžu centru, bāriņtiesu, jauniešu centru un citu institūciju darbiniekiem par to, kā atpazīt cilvēku tirdzniecībā cietušos un novirzīt viņus pēc palīdzības. No janvāra līdz martam plānoti pieci reģionālie semināri: Rēzeknes, Daugavpils, Valmieras, Bauskas un Kuldīgas novada speciālistiem.

Savlaicīga cietušo identificēšana un palīdzības sniegšana ir nozīmīgi faktori problēmas izplatības mazināšanā. Centra "MARTA" speciālistu pieredze liecina, ka cilvēkiem, kas cietuši no cilvēktirdzniecības, ievērojami palielinās iespēja atkārtoti ciest no ekspluatācijas. Īpaši tas attiecas uz bērniem. Turklāt, lai izvairītos no ekspluatācijas, dažreiz cietušie mēdz paši kļūt par vervētājiem un iesaistīt cilvēku tirdzniecībā savus paziņas.

Semināru cikls kalpos par papildinājumu pērn oktobrī uzsāktajai Iekšlietu un Ārlietu ministrijas informatīvajai kampaņai "Cilvēku tirdzniecības upuris?", kuras mērķis bija uzrunāt sabiedrību un veicināt izpratni par cilvēku tirdzniecību, tās dažādajām formām un riskiem, sekām un iespējām saņemt palīdzību. Kampaņai šī tēma tika izvēlēta, jo nereti cietušajiem trūkst iedrošinājuma vai vajadzīgās informācijas par viņu tiesībām, par to, kur doties un saņemt palīdzību.

Lielbritānijas vēstniecība atbalsta šo apmācību rīkošanu, jo cilvēktirdzniecība ir problēma, kas nepakļaujas valstu robežām, un līdz ar to starpvalstu sadarbība ir nozīmīga noziegumu atklāšanā. Šī nozieguma būtība slēpjas sadarbībā – bieži starp noziedzniekiem dažādās valstīs, kas organizē upuru vervēšanu un pārdošanu. Līdz ar to arī panākumu atslēga, lai apkarotu šo noziegumu, slēpjas sadarbībā.

Ja būsim vērīgi un zinoši, kopīgiem spēkiem mēs aizvien ātrāk un labāk spēsim pamanīt cilvēktirdzniecības upurus un sniegt viņiem atbalstu. Ja jums ir aizdomas, ka jūs vai kāds jūsu paziņa ir cietis no cilvēku tirdzniecības, konsultāciju un palīdzību varat saņemt biedrībā "Centrs MARTA", sazinoties pa telefonu 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv.