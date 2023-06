Ieva Alberte: Par jaunievēlētā prezidenta guļamistabu

Kopš Edgars Rinkēvičs ievēlēts par prezidentu, jūtama ņemšanās – nu tik Latvija kļūs par varavīksnes ieleju, tūlīt pieņems Dzīvesbiedru likumu, tūlīt dzimtsarakstu nodaļas nopludinās geju un lesbiešu pāri. Līksmo arī daži vai daļa no LGTB kopienas: puikas taisa video, kur lēkā ar karogu, spiedz, to ievieto "tiktokos".

"Daži vai daļa", jo kopiena nemaz nav tik vienoti domājoša. Ir tādi, kas nekad dzīvē nevilks ādas šortiņus ar caurumiņiem un neies "Love parade" vai praidā. Neskatīsies "Eirovīziju", nebūs mājās tādu aksesuāru kā Robertam Putnim, un, ja arī būs, nerādīs to bildēs publiski. Tāpat kā jebkurš cits cilvēks, arī geji mēdz būt dažādi: ieturēti, nevis ārišķīgi. Es nevaru iedomāties Edgaru Rinkēviču īsos šortiņos vai garās biksēs ejam praidā, jo viņš vienkārši nav tā tipa cilvēks. Arī varavīksnes karogu Rīgas pils mastā nevilks. Jā, "proud to be gay"*, bet visus šos gadus, kopš iznācis no skapja, viņš nestaigā ar varavīksnes piespraudi pie žaketes atloka. Viņš nav ekstrēms, ārišķīgs. Viņš ir drosmīgs, atklāts. Un tā, manuprāt, ir laba zīme. Prezidentam.

Visi īstie vīrieši, kuri jūtas tik apdraudēti, tik apdraudēti, kopš ir ievēlēts Rinkēvičs, – taču atdziestiet, jūsu dzīve īpaši nemainīsies līdz ar prezidenta maiņu – par savu harmoniju un guļamistabu atbildīgi esat jūs paši, nevis kāds cits. Nesen kāda sava raksta tapšanas laikā apjautu, no kurienes nāk tie, kas raksta tos anonīmos komentārus pret citādo