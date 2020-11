Ilze Indriksone: Valsts atbalsts ūsu mēnesī

Novembris ir atzīts par mēnesi, kad īpašu uzmanību pievēršam vīriešu veselībai. Tas pat izpelnījies apzīmējumu "ūsu mēnesis". Šī Movember* kustība, kas aizsākta Austrālijā, šobrīd jau ir populāra daudzviet pasaulē, arī Latvijā.

Galvenā ideja ir aicināt vīriešus regulāri doties pie ārsta un veikt PSA (prostatas specifiskā antigēna) analīzes, kas var palīdzēt atklāt prostatas vēzi. Tieši šajā mēnesī sperts solis, lai turpinātu stiprināt vīriešu veselību – koalīcijā nupat panākta vienošanās par straujāku akcīzes nodokļa paaugstināšanu tabakas produktiem, kas ļaus onkoloģijas jomai novirzīt 3,6 miljonus.

Vēzis kā slimība ir zīmīgs ar to, ka pirmsvēža periodā cilvēki neizjūt simptomus, un viņiem nav sūdzību par veselību. SPKC dati apstiprina, ka vidēji trešā daļa onkoloģisko saslimšanu tiek atklātas tikai slimības 3. vai 4. stadijā, kad izredzes atlabt un izdzīvot ir daudz zemākas. Tieši tādēļ īpaši svarīga ir agrīna diagnostika. Savukārt pēcāk ir būtiski mazināt negatīvo ietekmi uz saslimušā veselību un dzīves kvalitāti un nodrošināt efektīvus, inovatīvus medikamentus.

Lai risinātu onkoloģijas jomas samilzušās problēmas, Saeimā strādā Onkoloģisko pacientu atbalsta deputātu grupa – arī es esmu viena no šiem deputātiem. Vajadzību ir daudz, taču viens no galvenajiem mērķiem vienmēr ir bijis rast papildu finansējumu, galvenokārt vēža agrīnai diagnostikai un plašākai medikamentu izmaksu kompensācijai. Mēs nevaram pieļaut, ka redzam augstus mirstības rādītājus to slimību gadījumā, kas citās valstīs ir ārstējamas. Šobrīd Latvijā pieejams salīdzinoši šaurs medikamentu klāsts, un ārstēšanai cilvēki nereti lūdz ziedojumus. Tā ir nepieņemama situācija!

Tieši tādēļ nācām ar ideju un priekšlikumu straujāk paaugstināt akcīzes nodokli cigaretēm, cigarillām, cigāriem un karsējamai tabakai, kas ir īpaši populāra jaunu cilvēku vidū un kam strauji aug patēriņš – pēc Euromonitor prognozēm, tuvākajos gados patēriņš pieaugs par gandrīz 50% gadā. Taču nevar aizmirst arī par "parastajām" cigaretēm. Līdz ar akcīzes nodokļa celšanu pieaugs lētāko cigarešu cena un tādējādi mazināsies pieejamība, kas ir saskaņā ar Veselības ministrijas izvirzītajiem mērķiem. Aprēķināts, ka akcīzes nodokļa palielināšana tabakas produktiem valsts budžetā 2021. gadā ienesīs 3,6 miljonus eiro. Protams, tabakas izstrādājumu ražotājus akcīzes nodokļa kāpums neiepriecinās. Var tikai minēt, kā nozare iestāsies pret šo soli, jo runa ir par miljoniem, un nozare par tiem cīnīsies ar jauniem argumentiem, atbilstošu publicitāti medijos un tamlīdzīgi.

Iegūtos 3,6 miljonus eiro plānots novirzīt prostatas vēža skrīningam, veicot valsts apmaksātu PSA noteikšanu, kā arī šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošanai dzemdes kakla vēža skrīningā, biomarķieru noteikšanai plaušu vēža diagnostikai un jaunu, efektīvu zāļu kompensācijām onkoloģisko slimību ārstēšanai. Jāuzsver, ka Latvijā medikamentu kompensācijai piešķirtais finansējums ir ievērojami mazāks nekā citur Eiropā, arī Baltijā. Salīdzinot 2019. gadā piešķirto finansējumu, tas ir par 20% mazāks nekā Lietuvā un par 30% mazāks nekā Igaunijā, rēķinot uz vienu iedzīvotāju. Piešķirtā zemā finansējuma dēļ Latvijā medikamentu pieejamība ir zemākā Eiropas Savienībā: no 2769 Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētiem medikamentiem tikai 628 (23%) tiek izplatīti un lietoti Latvijā.

Jā, plānotie 3,6 miljoni ir tikai daļa no visas onkoloģijas jomai nepieciešamās summas. Jāuzsver, ka pareizs šķiet princips līdzekļus sarūpēt, ierobežojot produktus, kas rada riskus veselībai, tai skaitā riskus saslimt ar vēzi. Gan prostatas, gan dzemdes kakla vēža gadījumā mēs runājam par sabiedrības reproduktīvo veselību, savukārt plaušu vēža un smēķēšanas saistība ir klīniski pierādīta. Mūsu uzstājību cīņā par papildu līdzekļiem novērtējušas arī vēža pacientu atbalsta biedrības: Movember Latvija, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Onkonet", Prostatas vēža pacientu biedrība un citas.

Ļaundabīgie audzēji ir otrs biežākais mirstības cēlonis Latvijā uzreiz aiz sirds un asinsvadu slimībām. 2019. gadā ar ļaundabīgiem audzējiem mira turpat seši tūkstoši cilvēki. Gandrīz trešdaļa no viņiem, 27%, bija vecumā līdz 64 gadiem. Tas liek aizdomāties. Sargāsim savu veselību un iesim pārbaudīties!

* "Movember" apzīmējums radies, apvienojot divus angļu valodas vārdus – moustache (ūsas) un November (novembris).