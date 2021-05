Imants Parādnieks: Latvijas ģimenēm – ekonomiski pieejamus mājokļus un iespēju izvēlēties sava bērna izaugsmei labāko aprūpi

Jau Nacionālais Attīstības plāns 2014-2020 gadam paredzēja pirmsskolas izglītības iestādes pieejamību ikvienam bērnam no 1,5 gadu vecuma un to, ka pēc principa "nauda seko bērnam" vecāki var izvēlēties savai atvasei piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi no plaša, daudzpusīga un kvalitatīva piedāvājuma klāsta.

Cerības liekamas uz Nacionālā Attīstības plānu 2021.-2027. gadam. Tas ietver norādi par to, ka Latvijā, kas ir ceļā uz labklājības valsts izveidi, būtiska nozīme ir tieši atbalsta sistēmai kopumā, kas samazina bērnu aprūpes tiešās izmaksas un palīdz vecākiem gādāt par bērnu un ģimenes dzīves kvalitāti. Ģimenes noteikti būtu ieguvējas, ja vecākiem tiktu nodrošināta brīva izvēle bērna pirmsskolas vecuma izglītībai un pieskatīšanai.

Pieņemamie varianti bērniem vecumā no 1,5 līdz trīs gadiem būtu šādi: kāds no vecākiem pieskata bērnu; vai saņem uzraudzības jeb aukles pakalpojumu; vai arī vietu nodrošina pašvaldības vai privātais bērnudārzs. No 3-7 gadus veciem bērniem jau būtu nodrošināta izvēle starp vairs tikai diviem variantiem- pašvaldības vai privātā bērnudārzā. Savukārt pašvaldības pienākums būtu vecākiem pilnā apjomā līdzfinansēt privātā bērnudārza izmaksas, kas provizoriski veido ap 340 eiro mēnesī par katru bērnu.

Vecāki saņemtu 238 eiro bruto

Pabalsts vecākiem vai auklei būtu izmaksājams vismaz 70% apmērā no aprēķinātās summas par pašvaldības līdzfinansējumu uz privāto bērnudārzu, kas faktiski veidotu summu, kas vairākās pašvaldībās būtu tajā apmērā, cik tām izmaksā vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē – 238 eiro bruto jeb 178 eiro neto, veicot sociālās apdrošināšanas iemaksas, lai nodrošinātu darba stāžu un kaut minimālas sociālās garantijas. Summa nav liela, tomēr tas jau būtu labs, vecākiem pretimnākošs solis!

Pašvaldības varētu noteikt arī lielāku atbalsta apjomu. Svarīgi, ka šis atbalsts dod iespēju vecākam arī strādāt, kaut uz nepilnu slodzi, vai abiem vecākiem strādāt arī pilnu slodzi un organizēt rūpes par bērnu atbilstoši saskaņotam darba režīmam.

Šādu atbalsta sistēmu būtu iespējams ieviest no 2022. gada 1. jūlija.

Skatot šo pilsoņu iniciatīvu "Aukles līdzfinansējums arī vecākiem" kopā ar DLC izklāstīto komplekso risinājumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā , tika saņemts komisijas uzdevums – trīs nedēļu laikā izstrādāt konkrētus normatīvajos aktos nepieciešamos grozījumus un tad skatīt šo jautājumu atkārtoti, ar iespējamo tālākvirzīšanu Saeimā un ieviešanu Latvijā, realizējot konceptuālu uzstādījumu – valstiskas pieejas centrā ir bērna labākās intereses, dodot vecākiem iespēju pienācīgi rūpēties par viņu un jebkurā brīdī atgriezties darbā.

Lai šo un citas nozīmīgas lietas ģimeņu atbalstam paveiktu, svarīgs ir visas sabiedrības atbalsts.