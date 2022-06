Iveta Ķelle: Veselīgas sarunas par TO

Vai mēs esam iedevuši mūsu jauniešiem pietiekamas zināšanas par to, kas ir seksuālā un reproduktīvā veselība, un varam būt droši, ka viņi saprot? Diemžēl pēdējo gadu pieredze liecina, ka pārāk daudz paļaujamies viens uz otru jeb šajā gadījumā skola uz vecākiem un otrādi, kā arī internetu, kas ir pārpludināts ar bezjēdzīgām muļķībām, ko skolēni pieņem par patiesību un realitāti.

Taču statistika par veiktajiem abortiem līdz 17 gadu vecumam un saslimšanas ar seksuāli transmisīvām slimībām ir vairāk nekā satraucoša. Ir jāmeklē risinājums, tāpēc biedrība "Papardes zieds" pulcināja partnerorganizācijas, lai uzsāktu diskusiju "Veselīgas sarunas par TO bez mulsuma, bailēm, aizspriedumiem".

Jūs jautāsiet, kuram tad ir tas mulsums un bailes? Visbiežāk tās ir gan vecākiem, gan skolotājiem, kuri nezina, kā profesionāli ar bērniem runāt par seksu, izsargāšanos un galu galā veiksmīgu un cieņpilnu attiecību veidošanu, jo ne visiem tas ir izdevies savā personīgajā dzīvē. Trūkst profesionālu izglītības programmai un bērna vecumam piemērotu materiālu, kā arī mulsums, kas parādās brīdī, kad pieaugušajam ar jaunieti jārunā par seksu, ir pārlieku liels, lai organizētu sarunu ar izpratni.

Savukārt vecāki nezina, kā tieši ar savu atvasi uzsākt dialogu par seksualitāti un kurā vecuma posmā to vislabāk darīt. "Papardes zieds" veiktā aptauja, kur piedalījās 500 skolas vecuma bērnu vecāku, pierāda, ka zināšanas ir galvenais klupšanas akmens. Piemēram, vaicājot, vai bērni pie saviem vecākiem vispār ir vērsušies ar jautājumiem par seksuālo veselību, 55% atbildēja, ka nē. Savukārt 21% norādīja, ka viņiem pašiem ir nepietiekošas zināšanas, lai vēl par to diskutētu ar savu atvasi. Lielākā daļa jeb 73% respondentu norādīja, ka uzskata, lai bērni iegūtu adekvātu un objektīvu informāciju par dzimumaudzināšanu, to nepieciešams nodrošināt skolās. Šķiet, ka mulsums un bailes ir tas, kas traucē izveidot veiksmīgu sadarbību starp bērnu, vecāku un skolu, lai tādējādi risinātu arvien pieaugošās problēmas, ko novēro ārsti un citi speciālisti.

Un tad vēl ir aizspriedumi. Sabiedrībā to ir ne mazums, jo diemžēl līdzko sākam diskutēt par seksualitāti, tā daudzi uzreiz pārsteidzīgi domā, ka runa ir par homoseksualitāti vai arī bērniem tiks stāstīts tas, kas viņu vecumam nav piemērots un atbilstošs. Tāpēc tiek ieņemta pozīcija – labāk nerunāt vispār. Šāda pieeja ir katastrofāla, par ko liecina Latvijas Jauno Ārstu asociācijas 2022. gada aprīlī sagatavotā vēstule politiķiem. Viņi norāda, ka bērnu un jauniešu veselības, tostarp seksuālās veselības, zināšanas ir satraucoši zemas, jo laika posmā no 2015. līdz 2020.gadam vidēji gada laikā tiek diagnosticēti 335 jauni HIV gadījumi, kas mūsu valsti ierindo otrajā vietā Eiropas Savienībā saslimšanas jomā. Kopš 2005. gada no izglītības programmas kā atsevišķs mācību priekšmets tika izslēgta veselības mācība, kuras uzdevums bija veicināt bērnu zināšanas arī par veselīgu, cieņpilnu un drošu attiecību veidošanu.

Sekas tam ir ne tikai lielais HIV saslimšanu skaits, bet arī joprojām nemainīgi augstie dati par saslimšanu ar citām seksuāli transmisīvām slimībām, kā arī nepilngadīgo grūtniecību un veikto abortu skaits. Piemēram, 2020. gadā tika veikti četri aborti jaunietēm vecumā līdz 14 gadiem un 77 aborti vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Negribētas grūtniecības ir rezultāts tam, ka ir nepietiekamas zināšanas un nepieejama kontracepcija. Vecāki vēlas, lai viņu bērni būtu izglītoti un to paredz arī likums, taču skolās kvalitatīvas un visaptverošas zināšanas netiek piedāvātas, tāpēc situācija arvien pasliktinās.

Kāds būtu risinājums? "Papardes zieds" kopā ar 18 partnerorganizācijām sagatavoja memorandu, ko parakstīja kopā ar politiskajām partijām, kuras piekrita atbalstīt mūsu centienus uzlabot bērnu zināšanas dzimumaudzināšanas jomā. No aicinātajām partijām memorandu parakstīja šādu partiju pārstāvji: Leila Rasima no "Progresīvie", Vladislava Šķēle no kustības "Par" un Karīna Ploka no "Jaunās Vienotības". Ar savu parakstu sadarbību apliecināja arī izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, kura gan nebija gatava atbalstīt memorandu kā partijas "Konservatīvie" pārstāve. Savukārt sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" - "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un politisko partiju apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība" solīja turpināt diskusijas biedru starpā, lai saprastu, vai var pievienoties memorandam tuvākajā laikā, kopumā paužot atbalstu tam, ka izglītība dzimumaudzināšanā un citās veselībai būtiskos jautājumos ir nepieciešama un atbalstāma.

Mēs vēlamies, lai politiķi un lēmumu pieņēmēji atzīst, ka pašreiz bērnu zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību ir nepietiekamas, tādēļ nepieciešams izstrādāt skolas vecuma bērniem izglītojošu programmu, iekļaujot tajā vecumam un attīstībai atbilstošu un uzticamu informāciju par drošu un cieņpilnu attiecību veidošanu, kontracepciju, izsargāšanos no seksuāli transmisīvām slimībām, kā arī seksualitāti. Aicinām sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām izstrādāt izglītojošus materiālus, ko skolotājiem izmantot mācību stundās, runājot ar bērniem par seksuālās veselības un atbildīgu attiecību veidošanas jautājumiem atbilstoši izglītojamo konkrētajam vecumposmam.

Tāpat būtiski izskatīt iespēju atjaunot pamatskolas programmā veselības mācību vai arī vienoties par mācību priekšmetu vai stundu apjomu, kurā tiks iekļauti dzumumaudzināšnas jautājumi. Memoranda noslēgumā iekļauts arī punkts, kas paredz politiskajām partijām izskatīt iespēju jautājumu par attiecību un reproduktīvās veselības izglītību iekļaut savās priekšvēlēšanu programmās, lai tādējādi veicinātu šī jautājuma aktualizēšanu politisko debašu un likumdevēja dienaskārtībā.

Es saprotu, ka skolas vecuma bērni nav politiķu mērķauditorija, jo viņi ar savu balsi nevar izdarīt izvēli par labu vienai vai otrai partijai. Taču, iespējams, ka šodien pieņemtie lēmumi būs tie, kas palīdzēs Latvijā veidoties veselīgai sabiedrībai, kur mazgadīgas meitenes nebūs spiestas veikt abortus, saslimšanas ar seksuāli transmisīvām slimībām mazināsies, jo gan skolā, gan mājās ikvienam būs iespēja iegūt kvalitatīvu informāciju par savu ķermeni, tā attīstību, seksu, izsargāšanos, kā arī veselīgu un veiksmīgu attiecību veidošanu.