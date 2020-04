Jānis Bordāns: Ekonomisko lietu tiesas izveide – tā ir izlēmīga un pamatota rīcība

Nav taisnība, ka ar Ekonomisko lietu tiesas izveidi saistītajā likumprojektā "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" specializētajai tiesai netiek paredzēta sarežģītu ekonomisku un finanšu noziegumu iztiesāšana, un, ka netiks izskatītas lietas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Jaunās specializētās Ekonomisko lietu tiesas (ELT) izveides rezultāts būs ilgtspējīga sistēma ar attīstības potenciālu. Tās galvenais mērķis ir kvalitatīvi un ātri nodrošināt sarežģītu komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu, kā arī korupcijas lietu izskatīšanu. Pēdējā laikā atsevišķi censoņi mēģina izplatīt maldinošu vai pat melīgu informāciju par Ekonomisko lietu tiesu. Tieši tāpēc vēlos nošķirt melus no patiesības:

Pirmkārt, ELT tiks skatītas naudas atmazgāšanas lietas

Jau ar darbības sākšanu 2021. gada 1. janvārī ELT tiks skatītas Krimināllikuma 195. panta otrās un trešās daļas jeb naudas atmazgāšanas lietas. Tieši šādiem noziedzīgiem nodarījumiem nereti pamatā ir krāpšanas shēmas un izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Tādējādi ELT tiks tiesātas personas, kuras izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 177. pantā (Krāpšana) un 218. pantā (Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas), visos gadījumos, kad noziedzīgi iegūtie līdzekļi vēlāk būs bijuši legalizēti lielā apmērā vai organizētā grupā (KL 195. panta trešā daļa), vai personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās (KL 195. panta otrā daļa).

Otrkārt, ELT kompetences tiks papildinātas, kad tiesa būs sevi pierādījusi reālos darbos

Ar ELT izveidi saistītā likumprojekta anotācijā ir pateikts, ka pēc darbības uzsākšanas ELT izskatāmo lietu kategorijas tiks papildinātas, ieskaitot, ar KL 177. pantu un 218. pantu.

Uzreiz visu nodokļu nemaksāšanas lietu nodošana ELT kompetencē nebūtu samērīga ar jaunizveidotās tiesas kapacitāti tās darbības pirmsākumā, sevišķi ņemot vērā, ka ELT piekritīgo naudas atmazgāšanas lietu skaits, ievērojot valsts izvirzīto prioritāti - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošana, 2021. gadā ievērojami pieaugs.

Treškārt, neskatoties uz dažu labu censoņu izlikšanos neko nezinām, šie jautājumi ir izrunāti ar atbildīgajām institūcijām

Viena no tādām reizēm bija 2020. gada 11. martā, kad Tieslietu ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme par iespēju ELT nodot lietas par izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Sanāksmē piedalījās arī iekšlietu ministra padomnieks, VID ģenerāldirektore un Ģenerālprokuratūras pārstāvji.

Sanāksmes laikā, izvērtējot krimināllietu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas būtību un raksturu, netika izteiktas šaubas par krimināllietu par izvairīšanos no nodokļu nomaksas atbilstību ELT kompetencei. Vienlaikus, analizējot šo lietu apmēru, tika secināts, ka to nodošana ELT neatbilst tās plānotajam sākotnējam darba apjomam, lai tā varētu sekmīgi uzsākt darbu, nodrošināt lietu izskatīšanu saprātīgos termiņos un piespriestu atbilstošus sodus.

Sarunā VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norādīja, ka KL 218. pants nav vienkāršs pants, un 2018., 2019. gadā KL 218. pants pārsvarā bijis kopā ar KL 195. pantu, un tīrās lietas pēc KL 218. panta ir ļoti maz. Tāpat Ģenerālprokuratūras pārstāve apstiprināja VID sniegto informāciju, ka reti ir gadījumi, kad ir tikai KL 195. pants.

Mūsdienās komercstrīdu, ekonomisko un finanšu noziegumu lietas kļūst arvien sarežģītākas un to iztiesāšana tiesās nereti ieilgst, tāpēc tieslietu ministra pienākums veicināt sarežģītu un specifisku lietu izskatīšanas ātrumu un kvalitāti, jo valdības prioritāte ir drošība, arī ekonomikā un investīciju piesaistē. Profesionalitāte un ātrums raksturo efektīvas tiesas būtību. Strīda izskatīšana un atrisināšana, atbilstošs sods saprātīgā termiņā – tas nozīmē: taisnīgums ir noticis.

Specializētas tiesas izveide ir pamatota ar ārvalstu pieredzi, un esam uzklausījuši Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Finanšu nozares asociācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā un Amerikas Tirdzniecības Palātas Latvijā viedokļus. Ekonomisko lietu tiesas izveide ir apspriesta Tieslietu ministrijas vadītajās darba grupās, kurās piedalās arī tiesu varas un ar to saistīto institūciju pārstāvji. Atbalstu ELT izveidei ir paudis OECD ģenerālsekretārs, savukārt starp Latvijas un ASV valdībām noslēgtā līguma par sadarbību tiesībaizsardzības jomā ietvaros tiks organizētas apmācības tiesnešiem, izmeklētājiem un prokuroriem.

Citiem vārdiem sakot – Ir žēl, ka šajā COVID-19 laikā ir jānodarbojas ar melu atspēkošanu par jautājumiem, kas sen jau kā ir izdiskutēti, bet no otras puses – tā ir neatņemama darba sastāvdaļa, ja vēlamies panākt ko patiesi nozīmīgu.

Ar detalizētāku informāciju lūdzu iepazīties likumprojekta anotācijā.