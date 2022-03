Jānis Dombrava: Mums bija taisnība

Tie varēja būt mūsu bērni, kuriem būtu jāslēpjas bumbu patvertnēs vai jābēg no karadarbības, ja arī mēs būtu noticējuši naratīvam, ka Krievija nevienu neapdraud. Par laimi, Latvijas sabiedrības vairākums šai tēzei nenoticēja. Visi, kuri kopš neatkarības atjaunošanas brīdināja par draudiem, kurus rada Krievija, tika krievu presē saukti par "rusofobiem" un "fašistiem", rietumos tika teikts, ka mēs pārspīlējam un lieki baidāmies, savukārt pašmāju "eksperti" teica: "Viņi tikai biedē, ka krievi nāks! Krievija taču neiebruks nedz Latvijā, nedz kādā citā Eiropas valstī…". Bet mums bija taisnība – Putina vadītā Krievija, ir drauds jebkurai suverēnai valstij. Ir ļoti labi, ka esam mērķtiecīgi nostiprinājuši mūsu valsts drošību.

Vairs nav vietas diskusijai. Jebkurš lēmums, kuru Latvija ir spērusi, lai nostiprinātu savu neatkarību ir bijis pareizs. Tas bija pareizs lēmums no Latvijas izvest Krievijas bruņotos spēkus. Tas bija pareizs lēmums iestāties NATO. Tas bija pareizs lēmums dažādos veidos mazināt Latvijas ekonomisko atkarību no Krievijas. Tas bija pareizs lēmums panākt, ka Latvijā uzturas citu NATO valstu karavīri. Tas bija pareizs lēmums nostiprināt mūsu valsts aizsardzības spējas.

Tas bija pareizs lēmums nepieļaut, ka Latvijas valdībā nonāk Kremlim simpatizējošas partijas. Tas bija pareizs lēmums stiprināt mūsu valsts iekšējo drošību, tostarp, referendumā nobalsojot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Tie visi ir bijuši pareizi lēmumi, kuri ļauj mums šodien elpot brīvās Latvijas gaisu.

Laikā, kamēr citi turpināja ēst kaviāru ar Krievijas diplomātiem, mēs sniedzām militāri tehnisku atbalstu Ukrainai un uz mums skatījās ar neizpratni. Šobrīd faktu, ka mums bija taisnība saprot arī rietumvalstis. Krievija ir sevi pilnībā diskreditējusi, Krievijas karaspēks tiek uzlūkots kā okupanti un noziedznieki, bet Kremļa vadība kā slepkavas, kuras ir jāsauc pie atbildības starptautiskajā krimināltiesā. Šobrīd rietumvalstis ļoti nopietni ieklausās Baltijas valstu un Polijas viedoklī. Mēs rādām civilizētajai pasaulei paraugu, kā ir jārīkojas, vadoties no augstākas vērtību prizmas, nevis savās savtīgajās interesēs.

Latvijas drošības tālāka nostiprināšana

Šobrīd vairāk un ātrāk nekā jebkad iepriekš, mums ir jāturpina nostiprināt mūsu valsts drošība. Latvija jau ir lēmusi palielināt aizsardzības budžetu, lai tas sasniegtu 2,5% pret IKP, bet mums ir jāturpina arī ļoti praktiski darbi mūsu bruņoto spēku nostiprināšanā. Mums ir jāpalielina sabiedroto valstu karavīru klātbūtni Latvijā un jāpanāk, ka šeit tiek izvietotas modernas pretraķešu sistēmas.

Mums ir ļoti daudz darāmie darbi, lai pārrautu Kremļa ekonomisko ietekmi Latvijā. Jā, viens vai otrs lēmums var radīt īstermiņa problēmas, bet tas ir stratēģiski svarīgi, lai Latvijas ekonomika nebūtu atkarīga no Kremļa, kurš ne vienu reizi vien ir parādījis, ka ekonomiku izmanto kā manipulāciju instrumentu, lai panāktu sev labvēlīgus lēmumus. Valstij ir jāparūpējas, lai Latvijas stratēģiskie aktīvi vairs neatrastos noziedzīgā režīma rokās.

Mums ir ļoti daudz jāizdara, lai nostiprinātu valsts iekšējo drošību. Mums ir pilnībā jāapklusina visus "ekspertus" un politiķus, kuri vēl nesen ir guvuši finansiālu atbalstu no dažādiem Kremļa fondiem, bijuši ciešā sadarbībā ar Putina partiju vai "ar tankiem" centušies Latvijas valdībā dabūt iekšā Kremļa sadarbības partiju. Jebkura tēze, kuru viņi izplata ir pilnībā jāignorē, līdzīgi kā Atmodas laikā tika ignorētas tēzes, kuras izplatīja Interfronte.

Valsts drošība būs nostiprināta, ja mūsu vidū nebūs Kremlim lojāli cilvēki. Vistuvākajā laikā ir jāslēdz visas Kremlim lojālās organizācijas, ir jāaptur uzturēšanās atļaujas Kremlim lojāliem citu valstu pilsoņiem un ir jāsauc pie kriminālatbildības jebkuru, kurš cenšas attaisnot Krievijas noziedzīgo karu Ukrainā. Krievijas/PSRS imperiālistiskajai simbolikai nav vietas Latvijā. Ir jābūt nulle tolerancei pret agresora atbalstītājiem Latvijā.

Ukraina

Latvija arī turpmāk būs viens no Ukrainas ciešākajiem sabiedrotajiem. Latvija atbalstīs Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Latvija arī turpmāk sniegs dažāda veida atbalstu Ukrainai un ukraiņu tautai. Es vēlos teikt lielu paldies politiķiem par plašo atbalstu Ukrainai, bet it īpaši vēlos teikt paldies ikvienam latvietim, kurš sniedz palīdzīgu roku Ukrainai. Mēs parādam fantastisku solidaritāti, iejūtību un atbalstu tiem, kuriem šobrīd iet grūti.

Gan pašu mājā, gan starptautiskā līmenī mums ir ar skepsi jāskatās ne tikai uz tiem, kuri atbalsta Krievijas agresiju, bet tiem, kuri agresoru nesauc vārdā, bet saka, ka vajag iespējami ātri panākt mieru. Miers nav pašmērķis. Ir jācenšas izbeigt karadarbību Ukrainā, bet ar stingriem nosacījumiem, ka krievu okupanti pamet Ukrainas teritoriju un samaksā par radītajiem zaudējumiem. Miers nedrīkst būt panākts uz Kremlim izdevīgiem nosacījumiem, jo tas dos iespēju Krievijai pēc dažiem gadiem atsākt karadarbību Ukrainā vai kādā citā valstī. Jebkurās miera sarunās civilizētajai pasaulei ir jānostājas Ukrainas pusē.

Ukraiņu tauta ir ļoti drosmīga tauta. Tā droši cīnās pret okupantu karaspēku gan ar ieročiem, gan ar kailām rokām. Ukrainu var mēģināt iekarot, bet to nevarēs pakļaut. Ceru, ka ukraiņu drosme izrādīsies lipīga. Mums šobrīd ir pārliecinošāk nekā jebkad iepriekš jāpastāv par savu valsti. Esmu gandarīts redzēt, ka sarūk to vīriešu skaits, kuri krīzes gadījumā bēgtu, bet pieaug to skaits, kuri jau šobrīd piesakās Zemessardzē, Bruņotajos spēkos un citās spēka struktūrās.