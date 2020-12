Jānis Ķuzulis: Pandēmijas ietekme uz mūsu nozari ir graujoša

Gada sākums bija lielisks. Pirmajos mēnešos tika pārspēti visi biļešu tirdzniecības rekordi un nozarē nevienam nebija šaubu, ka priekšā ir lielisks gads. Līdz 12. martā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis… Tālākais, protams, pagājis ierobežojumu un Covid-19 zīmē. Nozare ir bijusi pilnībā vai daļēji slēgta un jauno gadu mēs sagaidīsim bez ierastajiem svētku koncertiem.

Tieši gada noslēgums kultūras un izklaides industrijā tradicionāli ir ienesīgākais gada nogrieznis. Šogad tas būs neierasti kluss.

Bet, kādas tad pārmaiņas šogad tika ieviestas un, vai kādas no šīm pārmaiņām paliks arī pēc pandēmijas?

Mēs pieņēmām stratēģisku lēmumu turpināt strauju uzņēmuma attīstību un iziet no krīzes vēl spēcīgāki un spējīgāki. Tieši pandēmijas laikā esam ieviesuši jaunu publisko biļešu tirdzniecības platformu, jaunu vizuālo identitāti, esam īstenojuši virkni iekšējus strukturālus uzlabojumus. Vasarā pat īstenojām vērienīgu mārketinga kampaņu. Pandēmijas laikā paātrinājām procesus, ko normālos apstākļos būtu veikuši pakāpeniskāk. Līdz ar to mums būs ko ņemt līdzi no šī laika, kad atgriezīsimies "normālībā".

Tieši pandēmijas kontekstā tika ieviesta līdz šim nebijusi prakse – biļešu personalizācija. Strauji reaģējām uz valdības lēmumu, strādājām diennaktīm un ieviesām ērtu apmeklētāju datu ievākšanas un apstrādes sistēmu. To novērtēja pasākumu rīkotāji, kuru darbs tika ievērojami atvieglots.

Tomēr pandēmijas ietekme uz mūsu nozari ir graujoša. Ārkārtas stāvokļa laikā kritums daudziem rīkotājiem bijis pat 100% un biļešu tirdzniecība ārkārtas stāvoklī praktiski apstājas. Gads vēl nav noslēdzies, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka kritums būs dramatisks – vismaz 60%.

Līdzšinējā pieredze liecina, ko prognozes pandēmijas laikā var būt ļoti neprecīzas. Labi atceros, ka vēl maijā prognozējām ļoti sliktus pārdošanas rādītājus vasarā, bet mazinoties vīrusa izplatībai strauji tika atcelti daļa ierobežojumu un vasara tika aizvadīta negaidīti aktīvi. Gluži pretēji, vēl septembrī šķita, kaut ar ierobežojumiem, bet gada pēdējie mēneši tiks aizvadīti pasākumiem notiekot. Nekā. Uz šī fona prognozēt nākamo gadu ir sarežģīti. Tomēr daudzsološo vakcīnas ziņu gaismā ir pamatotas cerības raudzīties uz 2021. gadu optimistiskāk. Ziema un pavasaris būs smags, bet sākot ar maiju dzīvībai vajadzētu atgriezties.

Atļaujos prognozēt, ka 2021. gada biļešu pārdošanas apjomi būs lielāki kā 2020.

Gada sākumā gan būs jārēķinās ar pilnīgu vai daļēju pasākumu aizliegumu. Kultūras nozarei tas būs ļoti sarežģīts laiks un kā tas tiks pārdzīvots ļoti lielā mērā atkarīgs no valdības atbalsta. Ja ierobežojumu pirmos mēnešus daudzi vēl spēja dzīvot no iekrātā, tad daudziem iekrājumi jau sen ir beigušies. Šī nav bagāta nozare, kas labos laikos spētu iekrāt biezu tauku kārtu. Daļai kultūras nozares dalībnieku, īpaši privātajiem, būs lielas grūtības nodrošināt pat eksistenciālas vajadzības. Ļoti ceru, ka birokrātiskās prasības būs saprātīgas un nepazemos šajā krīzē tik smagi cietušos. Paralēli tam visam, kultūras nozare izjūt milzīgu spiedienu no patērētājiem atmaksāt biļešu naudu. Ļoti ceru, ka valdība nāks palīgā.

Patērētāji ir daudz labākā pozīcijā. ES un Latvijas patērētāju likumi ir ļoti labvēlīgi pret biļešu pircējiem un tiem būs iespējas apmeklēt pārceltos pasākumus vai atgūt par biļetēm samaksāto. Diemžēl var būt situācijas, ka mazliet jāpagaida, jo likums dod rīkotājam laiku norēķiniem ar patērētāju.

Kamēr būs ierobežojumi, noteikti būs spēkā arī personalizētās sēdvietas.

Vienlaikus, par spīti drūmajam noskaņojumam šobrīd, rīkotājiem ir jābūt gataviem reaģēt operatīvi, jo izmaiņas var būt straujas un situācija var uzlaboties. Tad iegūs tie, kas būs jau laikus savus pasākumus izplānojuši.

Mēs aktīvi turpināsim biļešu tirdzniecības sistēmas uzlabojumus un veiksim arī pilnīgi jaunas izstrādes. Jau tagad esam tehnoloģiju līderi tirgū, bet pandēmijas laikā plānojam šīs pozīcijas vēl vairāk nostiprināt. Vienlaikus, protams, esam samazinājuši visus iespējamos izdevumus un izmantojam katru iespēju ietaupīt.