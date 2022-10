Jānis Taukačs: Kā lordu sarunas varētu patīrīt Latvijas tirgu

Nesen bija pirmā reize, kad izdevās personīgi satikt un iepazīties ar kādu lordu, turklāt – ar diviem vienā vakarā. Tam par godu nolēmu uzrakstīt par kādu 20 gadus vecu Anglijas tiesas (Lordu palātas) spriedumu nodokļu krimināllietā, kam nesen uzdūros.

Sprieduma neformālā valoda

Apbūra spriedumā arī valodas skaidrība un jaukā, cilvēciskā izteiksme. Lords Birnhams no Kornhilas: man bija tas gods lasīt dižciltīgā drauga lorda Hatona viedokļa projektu un es tam pilnībā pievienojos. Viņa pausto iemeslu dēļ es noraidītu šo apelāciju. Viņa teiktajam pievienojās arī citi lordi.

Ko izdarīja (vai drīzāk – neizdarīja) Brain Allan?

Brian Roger Allan atzīts par vainīgu un notiesāts uz 7 gadiem cietumsoda par IIN un UIN izkrāpšanu no valsts kases par summu virs GBP 3 milj. Noziegums izpaudās, notiesātajam pārvaldot no Lielbritānijas 7 ārzonu uzņēmumus un neapliekot šo uzņēmumu peļņu ar UIN Lielbritānijā, kā arī nenorādot sev piederošās kapitāla daļas šajos ofšoru uzņēmumos un attiecīgo ienākumu, kā arī neapliekot to ar IIN savās personīgajās deklarācijās, un nenorādot arī ofšoriem piederošo nekustamo īpašumu, kura PLG bija Brian, nenorādot arī attiecīgos ofšoru uzņēmumu banku kontus UK un Jersey bankās.

Kopā ar Brian notiesāja arī Dermot Dimsey, kurš par labu Brian faktiski administrēja gan minētos ofšorus, gan to bankas kontus.

Kaut arī Brian formāli nebija ofšoru uzņēmumu direktors, viņš par tādu uzskatāms pēc ekonomiskās būtības. Ar nodokļiem apliekams ienākums ir arī šāda direktora gūtie labumi, piemēram, viņa un ģimenes mājokļa izdevumi. Turklāt, tie ir apliekami ar direktora darbaspēka nodokļiem. Interesanti, ka notiesātā advokāts mēģināja argumentēt, ka tā UK dara daudzi – tur Londonas nekustamos īpašumus ofšoros, lai izvairītos no mantošanas nodokļiem! Saprotams, ka tiesa nebija sajūsmā par šādu argumentu un to noraidīja.

Kā tas attiecas uz Latviju?

Latvijā pastāv principā tādi paši noteikumi (tādu ir vesela virkne) – ārzemju uzņēmumu menedžments no Latvijas vairumā gadījumu veidos Latvijā ar nodokli apliekamu ienākumu. Tādēļ, piemēram, jāuzmanās arī otrādi – bieži redzēts, ka Latvijas uzņēmumiem valdē ir ārzemnieki. Aizliegts tas nav, bet tad noteikti jāpadomā par dubultas aplikšanas ar nodokļiem novēršanu.

Vai arī Jūsu ārzemju uzņēmumu peļņa ir apliekama Latvijā?

Starp citu, esmu pārliecināts, ka ir ļoti daudz ārzemju (ne tikai ofšoru) uzņēmumu, kurus faktiski pārvalda no Latvijas. Noteikti par lielāko daļu no tiem VID būtu interese. Kādēļ neinteresējas? Pagaidām droši vien vai nu neaizdomājas vai rokas par īsu, bet cik ilgi peles pa galdu varēs brīvi skraidīt, laiks rādīs. Pagaidām kaķis drīzāk atgādina vistu bez galvas, kas agonijā skraida uz visām pusēm.

VID prognozējamā rīcība

VID vietā es droši vien sāktu ar Nodokļu policijas vizīti ofšoru reģistrētāju birojos – tur datoros varētu būt daudz, kas interesants par Latvijas biznesu.

Otrkārt, prognozēju, ka drīz varētu sekot VID pieprasījumi Kipras, Maltas, Nīderlandes, Luksemburgas u.c. nodokļu administrācijām par uzņēmumiem, kuri saistīti ar cilvēkiem (akcionāriem, valdi) no Latvijas ar lūgumiem skaidrot – kurš un kā pieņem lēmumus, kopā ar lūgumiem sniegt tam pierādījumus vai attiecīgie direktori ir nomināli vai reāli, kāda ir viņu izglītība un pieredze, utt.