Jānis Taukačs: Partiju programmu nodokļu sadaļu Top 3 ir...

Jau pavisam drīz būs Saeimas vēlēšanas. Priekšvēlēšanu aģitācijas periods atļauts no 2022. gada 4. jūnija līdz 1. oktobrim, bet priekšvēlēšanu aģitācijas aizliegums televīzijas programmās ir 30 dienas pirms vēlēšanu dienas, tātad jau tūlīt – no 1. septembra. Laiks sākt skaitīt cāļus – ko redzam CVK publicētajās partiju programmās par nodokļiem (kā naudu iekasēs, ne kā to pēc tam tērēs)? Protams, nodokļi nav izšķirošs jautājums izvēlē par labu kādam no sarakstiem, bet tomēr ievērības cienīgs. Izcēlu ar bold svaigākus priekšlikumus, kas pievērsa manu uzmanību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

1. Jaunā Vienotība

JV programmā ir minēts par to, kā plānots tērēt iekasētos nodokļus, bet ne vārda – kādas nodokļu sistēmas pārmaiņas tā vēlētos.

2. Latvijas Krievu savienība

Šajā programmā pārsvarā vērojama nacionālā nots, taču paredzēta arī PVN likmes samazināšana māju apsaimniekošanas maksai līdz 12%, bet apkurei, pārtikas un pirmās nepieciešamības precēm līdz 5%, kā arī transporta nodokļa iekļaušana degvielas cenā.

3. Zaļo un Zemnieku savienība

Veidosim iedzīvotājiem taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Iestāsimies par PVN likmes samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem. Atjaunosim speciālos nodokļu režīmus mazās uzņēmējdarbības atbalstam. Pārskatīsim muitas iekasēto maksājumu apjomu ES kopējā budžetā.

4. TAUTAS KALPI LATVIJAI

Šī programma paredz vienkāršot nodokļu sistēmu, atceļot pilsoņiem nekustamā īpašuma nodokli par vienīgo nekustamo īpašumu. Te nav, gan, skaidrs vai šīs NĪN izmaiņas paredzētas kā vienīgā sistēmas vienkāršošana. Te paredzēts arī, ka pagastā tiek izveidots finanšu inspektora, kas raugās par ienākuma nodokļu iekasēšanu un uzskaiti, amats. Interesants, utopisks risinājums, kas nekorelē ar ieguldījumiem VID digitalizācijā.

5. "SUVERĒNĀ VARA"

Samazināt PVN līdz 5% apkurei, elektrībai, kā arī atcelt akcīzi gāzei. Atbrīvot no IIN jauniešus līdz 25 gadu vecumam (arī tos, kas ar saviem startapiem un kripto biznesu jau pelna miljonus?). Invaliditātes pensijas atbrīvot no IIN. Celt pensiju neapliekamo minimumu līdz ar minimālo algu. Hipotēkas procentu maksājumus par ģimenes mājokļa iegādi, būvniecību vai remontu ieskaitīt attaisnotajos izdevumos (šis varētu samazināt pelēko sektoru privātmāju būvniecībā). Atcelt NĪN visiem mājokļiem. Samazināt Latvijā ražotai pārtikai, sabiedriskai ēdināšanai un izmitināšanas pakalpojumiem, lopbarībai un barības piedevām lauksaimniecības dzīvniekiem PVN līdz 5%.

Attīstīt pilna cikla ražošanu reģionos, atbalstot uzņēmējus ar motivējošu nodokļu politiku. Atcelt PVN interešu izglītības pakalpojumiem. Ieviest uzņēmējiem atvieglotu un nomaksājamu nodokļu režīmu, pilnveidojot saimnieciskās darbības konta izmantošanu. Individuālajiem komersantiem un ģimenes uzņēmumiem 10% nodokļa režīms, no kuriem 95% veido sociālās iemaksas, 5% IIN. Pasargāt uzņēmējus no nepamatotiem un nemotivētiem kontrolējošo dienestu ierobežojumiem.

Atcelt transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, ieviešot principu "kad brauc, tad maksā". Samazināt ierēdņu skaitu par 1/3.

6. "Kristīgi Progresīvā Partija"

Sakārtot nodokļus un samazināt birokrātijas slogu. Uzņēmējdarbības nodokļu optimizācija. Efektīva ekonomisko noziegumu apkarošana.

7. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai maksimāli jāatvieglo nodokļu administrēšana, izmantojot digitalizācijas procesu. Partija uzskata, ka nepieciešama nodokļu samazināšana dažādām preču un pakalpojumu kategorijām gan patērētājiem, gan ražotājiem.

8. Politiskā partija "Stabilitātei!"

Pārskatīsim nodokļu politiku par labu iedzīvotājiem. Samazināsim PVN likmi pārtikas produktiem līdz 5% un atcelsim PVN medikamentiem. Atcelsim NĪN vienīgajam īpašumam. Krīzes laikā samazināsim degvielas akcīzes nodokli par 50%. VID reforma, vispirms ieviešot atbalsta un konsultācijas principus. Apturēsim VID patvaļīgu uzņēmēju vajāšanu, uzbrukumu un uzņēmumu īpašuma nepamatotu arestēšanu. Apvienosim Ekonomikas ministriju ar Finanšu ministriju. Krimināltiesiskā atbildība par valsts budžeta izkrāpšanu. Te, gan, nav skaidrs, kā tas korelē ar jau esošo kriminālatbildību.

9. Politiskā partija "Tautas varas spēks"

Toričelli tukšums.

10. Partija "Vienoti Latvijai"

Toričelli tukšums.

11. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Iestāsimies par samazinātu PVN likmi Latvijai raksturīgiem pārtikas produktiem un ēdināšanas nozarei. Turpināsim samazināt darbaspēka nodokļus. Paaugstināsim kultūras darbinieku sociālo labklājību, turpinot darbu pie nodokļu sistēmas pilnveides.

12. LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Izbeigsim Satversmes tiesas darbību, jo Satversmes tiesa savos spriedumos pieslienas politiskiem uzstādījumiem, nevis vadās no valsts pamatlikuma. Šo pārsteidzošo punktu šķita svarīgi pieminēt, jo ST cita starpā lemj arī par būtiskiem nodokļu sistēmas stūrakmeņiem. Lai novērstu jauniešu masveida izceļošanu darba meklējumos, katram 18 gadus sasniegušam jaunietim pirmajā darba gadā gūtie ienākumi netiks aplikti ar nodokļiem. Samazināsim nodokļu slogu jaunajiem uzņēmumiem un piešķirsim sociālā nodokļa atlaides tiem, kuri darbā pieņem jauniešus un bezdarbniekus. Darbaspēka nodokļus samazināsim vismaz līdz ES vidējam līmenim. PVN pārtikas un ēdināšanas nozarēs samazināsim līdz 10%. Lai veicinātu nekustamā īpašuma nozares attīstību un būvniecību, atcelsim nekustamā īpašuma nodokli. Lai mazinātu ēnu ekonomiku, noteiksim 10% patenta maksu ikvienam individuālajam komersantam. Nepieļausim, ka nodokļu maksājumi tiek iekasēti avansā. Noteiksim individuālu atbildību par ierēdņu bezdarbību un tās radītiem zaudējumiem.

13. Konservatīvie

Atcelsim NĪN primārajiem mājokļiem līdz noteiktai vērtībai, mazināsim NĪN lauksaimniekiem un komersantiem. IIN neapliekamais minimums algām, minimālā alga un vidējā vecuma pensija sasniegs 750 €. (Lietuvas parlaments jau virza 730 eiro slieksni – ar ko mēs esam sliktāki. Mazo algu neaplikšana šobrīd viens no svarīgākajiem uzdevumiem, šķiet.)

Izveidosim Tieslietu akadēmiju un izveidosim jaunu tiesu, prokuratūras un drošības iestāžu līderu paaudzi. Mērķtiecīga cīņa pret netīro naudu, nevis papīra kalnu audzēšana. Sezonas strādnieku nodokļu režīms lauksaimniecībā, viesmīlībā un ēdināšanā. Mazināsim uzņēmumus kontrolējošo birokrātiju. E-pārvaldes un atvērto datu jomā Latvija būs TOP 3 Eiropā.

14. Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI"

Medikamentiem PVN 5%, pārtikai PVN 12%, krīzes laikā 5%. Elektrībai, gāzei, degvielai krīzes laikā – PVN 5%. Atcelsim nekustamā īpašuma nodokli mājsaimniecībām. Atcelsim transporta nodokli. Atcelsim iedzīvotāju ienākuma nodokli pensijām līdz 1000EUR/mēn. Vienkāršota nodokļu likumdošana un nodokļu sistēmas pārskatīšana. Labvēlīga vide jaunajam uzņēmējam- 270 dienas atlikti nodokļi.

Par 3% samazināsim darba ņēmēja VSAOI, VSAOI kopējo likmi samazinot no 34,09% uz 31,09%. Atbalstīsim pašnodarbinātos – ieviesīsim vienkāršotu nodokļu maksāšanas veidu. Tiesību, pienākumu, atbildības līdzsvarošana, mazinot birokrātiju. Valsts pārvaldes reorganizācija ar mērķi optimizēt un samazināt strādājošo skaitu. Aizliegsim plānot soda iekasēšanu kā darbības novērtēšanas kritēriju. Represīvās funkcijas un pārmērīgas kontroles mazināšana. VID ir palīgs nodokļa aprēķināšanai, nevis sodīšanai. Elektroniska dokumentu aprite.

15. "PROGRESĪVIE"

Pazemināsim PVN Latvijai raksturīgai svaigai pārtikai. Latvijas nodokļu politika ir netaisnīga un bremzē attīstību. Samazināsim nodokļus tiem, kuru ienākumi nepārsniedz 1000 EUR mēnesī (bruto). Celsim nodokļus īpašumiem dīkstāvē. Latvijai nepieciešama atklāta politika bez korupcijas.

16. Attīstībai/Par!

Vienkāršāki un "zaļāki" nodokļi. Simpātiska programma, bet par nodokļiem tur ir pamaz.

17. "Apvienība Latvijai"

Valsts pārvaldes aparāta samazināšana un modernizēšana. Politiskās un ierēdnieciskās korupcijas apkarošana (šis parādās virknē programmu – labi, ka atzīstam problēmu). Likumu izmaiņas, kas paredz ierēdņu atbildības par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām. Likumu kvalitātes uzlabošana pēc likumu audita. Likumiem jābūt saprotamiem ikvienam. Vienkārša, efektīva un prognozējama nodokļu sistēma, kas motivē nodokļu maksāšanu. Īpašs un atbalstošs nodokļu režīms mazajiem uzņēmējiem.

VID kā palīgs un atbalsts nodokļu maksātājiem. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana sabiedrības trūcīgajai daļai. Nekustamā īpašuma neapliekamā minimuma noteikšana. Pensijas nav apliekamas ar nodokli.

18. "APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija"

Divas reizes pārlasīju vai neesmu ko palaidis garām uzņēmēja Pīlēna domubiedru plānos, bet nikā.. Aiz matiem varētu pievilkt efektīvu un tālredzīgu valsts pārvaldi.

19. Politiskā partija "Republika"

Republikāņi atbalsta tiesiskumu, amatpersonu politisko, civilo un kriminālatbildību, zemu nodokļu, brīvas uzņēmējdarbības un konkurētspējīgas ekonomikas sistēmu. Apvienot operatīvās darbības subjektus ar līdzīgām funkcijām: KNAB, Iekšējās drošības biroju, VID iekšējās drošības pārvaldi. Veicināt ātrāku tiesvedības procesu. Samazināt PVN atsevišķām nozarēm, produktu vai pakalpojumu grupām. Ceļa nodokli, auto ekspluatācijas nodokli iekļaut degvielas cenā. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli vienīgo mājokli. Kopējais vai atsevišķais nodokļu un nodevu slogs nedrīkst būt lielāks kā vidējais ES dalībvalstīs. Samazināt ēnu ekonomiku līdz 19% no IKP. Pensijas neaplikt ar nodokļiem. Dot iespēju izņemt uzkrāto naudu ar tiesībām pašam atvērt savu investīciju kontu, neapliekot ar IIN.

Pēcgarša

Daudz populisma un uz emocijām balstītu deklaratīvu solījumu, piemēram, par samazinātu PVN energoresursiem. Nodokļu teorētiķi vienā balsī apgalvo, ka šāds atbalsts nonāktu arī pie tiem, kam atbalsts nav nepieciešams. Efektīvāk būtu mērķēti valsts atbalsta maksājumi vai vēl vienkāršāk – IIN izņēmumi mazāk atalgotajiem.

Stepaņenko un Švecovas (5.) saraksts ir nopietni piestrādājis pie nodokļu jautājumiem. Jau sen sapņoju, ka atsevišķos Latvijas reģionos varētu drosmīgāk eksperimentēt, modelēt dažādus nodokļu politikas mehānismus, ko veiksmes gadījumā varētu ieviest visā valstī. Vienīgi jāuzmanās no nelikumīga valsts atbalsta ES ierobežojumu pārkāpšanas.

Pēckara Korejā tā arī uzbūvēja Seulas pilsētu upes otrā krastā (tā sākotnēji bija tik vienā krastā) – ar nodokļu atlaidēm tiem, kas pārcēlās uz otru krastu dzīvot un strādāt. Arī nodokļu sloga samazināšana mazāk pelnošajiem un mazajam biznesam ir korekts virziens. Arī VID problemātika 5.saraksta programmā labi redzama. Principā piekrītu gandrīz visam, kas šajā (5.) programmā rakstīts par nodokļiem.

To pašu atbalsta jaunajam biznesam un jaunajiem darbiniekiem virzienu pauž arī LPV (12.) saraksts. LPV ideja par NĪN atcelšanu nav vien populistisks sauklis, jo Latvijas budžeta 92% ieņēmumus veido vien 4 nodokļi. Pārējie veido vairāk birokrātiju, kā reālu labumu valstij. Vienīgi šaubos vai tieši NĪN ir pareizais grēkāzis, jo no administrēšanas viedokļa NĪN ir viegli iekasējams un nav īpaši aiznesams un noslēpjams. Nepārprotami šis šķiet liberāls, biznesu veicinošs priekšlikums.

Konservatīvie (13.), Katram un Katrai (14.) ar Apvienību Latvijai (17.) diezgan līdzīgi konkurēja par mana top 3.vietu, bet pirmajiem bija mazliet vairāk konkrētības. Viss, protams, intuitīvi.

Partiju NĪN sadaļā daudzi runā par iedzīvotājiem, bet daudz svarīgāka biznesam (tātad – investīcijām, tātad – valstij) ir tiesiskā noteiktība par kadastrālo vērtību pielīdzināšanu tirgus vērtībām – būs vai nebūs?

Interesants ir arī Re:Baltica salīdzinājums – ko par nodokļiem partijas solījušas uz iepriekšējām Saeimas vēlēšanām un kas no tā ir izpildīts. Ne visiem viņu secinājumiem, gan, varu piekrist. Gluži kā pirms 4 gadiem, arī šogad viena partija palūdza palīdzību ar programmas nodokļu sadaļas sagatavošanu (maz kas, gan, no ieteikumiem palicis programmā).

Ceru ar dažiem no kandidātiem vēl paspēt pārrunāt nodokļu jautājumus Tax Stories podkāstā. Daži politiķi jau piekrituši – pierakstieties te uz jaunajiem blogiem savā pastkastē, ja nevēlaties neko palaist garām un iesakiet saviem draugiem, kam nodokļu tēma ir aktuāla.

Tātad, mans partiju nodokļu programmu Top 3 ir: