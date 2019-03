Juris Kaža: Epizode – Kariņš: 'Rīga, ej ratā!' visticamāk nebūs

70. gadu vidū, kad Ņujorka bija uz bankrota robežas, toreizējais ASV prezidents Džeralds Fords teica, ka valdība neglābs lielo Amerikas metropoli no nelaimes. Kāda liela Ņujorkas vakara avīze tūliņ reaģēja ar milzu pirmās lapas virsrakstu "Fords Ņujorkai – "Ej ratā!"" (Ford to New York – Drop Dead!).

Kādēļ ceļu atmiņā senus aizjūras notikumus? Tādēļ, ka lielā Rīgas pašvaldības uzņēmumā, "Rīgas satiksmē" (RS), jau kopš decembra konstatēta, kā teiktu latviešu literatūras klasikas tēls Ābrams, – "viene liele šmuce". Nianse tāda, ka šī šmuce nav par ebreju tirgotājam "nofenderētām" pāris lupatām, bet par 270 miljonus eiro vērtu tramvaju, trolejbusu un autobusu iepirkumu, kurā radušās aizdomas par kukuļošanu. Kā 10. martā ziņoja "Nekā personīga", no "Ernst & Young" slepenā audita izriet, ka RS jau faktiski bija izvēlējusies iepirkuma "uzvarētājus", pirms tā izsludināja iepirkuma tenderi. Runa ir par tiem iepirkumiem, kurus saista ar iespējamu kukuļdošanu, ņemšanu un naudas atmazgāšanu, tātad lieta skaidra?

Finansisti var atkāpties no klajas korupcijas sagandēta iepirkuma

Lielu daļu iepirkuma finansē Eiropas Investīciju banka, Ziemeļu Investīciju banka un vairākas komercbankas, kurām visām aizdevuma līgumi un/vai ētikas kodekss stingri aizliedz jebkādus sakarus ar koruptīviem darījumiem, nemaz nerunājot par šādu saikņu ietekmi uz to reputāciju. Ja korupciju konstatē, bankas var savus kredītus vai kreditēšanas apņemšanās atsaukt, atstājot jau tā tehniski maksātnespējīgo RS pie līdz pat 270 miljonus eiro vērtas sasistas siles. To visu nāksies sasmelt vai samaksāt RS īpašniecei Rīgas pašvaldībai, kas, iespējams, ar savu vairāk nekā 900 miljonu eiro budžetu to teorētiski varētu pavilkt, bet diez vai.

Pašvaldībai, lai pašai nenonāktu uz bankrota robežas, būs dārgi jāaizņemas nauda vai jāprasa valdības palīdzība, lai uzturētu normālu visu pilsētas funkciju un pakalpojumu darbību. Un te būtu tā iespēja premjeram Krišjānim Kariņam iet ASV prezidenta Forda pēdās un ļaut, lai Rīga pati tiek galā ar savārītajām ziepēm. Taču to Kariņš diez vai darīs. Viena iespēja, protams, ir tāda, ka lielie aizdevēji kaut kā izlocīsies un gaidīs, kamēr iepirkumu līgumus pārskatīs, atmaksās kukuļus, padzīs un sodīs vēl vairāk visā "borģelī" iejaukto personu. Tad teiks, lūk, korupciju atklāja un novērsa un mēs paliekam kā kreditori. Neviens jau nevēlas tieši vai netieši, arī ar "taisnību savā pusē" izraisīt vidēja lieluma finanšu kataklizmu un riskēt ierindot Rīgu kopā ar 70. gadu Ņujorku un Detroitu (bankrotēja 2013. gadā) pusizputējušo vai izputējušo pasaules pilsētu sarakstā.

No sasistās siles muks konsultantu-barokļu bars

Arī tas, ka no minētās siles, tai plīstot, prom metīsies 40+ barokļi – "amatierkonsultanti" (gandrīz visi ar "Saskaņu" saistīti), tikai padara korumpēto ainu krāšņāku. Sīkāk papētot RS un Rīgas domes darbības esošos un gaidāmos auditus, visticamāk, būs citas atklāsmes par nebūšanām Rīgā gandrīz melnā humora līmeni (kāds bija skandāls ar tramvaju mazgāšanu ar "nanoūdeni").

Turklāt diez vai Rīgas iespējamo (un novēršamo?) finanšu krahu var salīdzināt ar Ņujorkas un Detroitas notikumiem, īpaši Detroitas, kur fonā bija pašvaldības ekonomikas nīkuļošana, auto industrijas samazināšanās, iedzīvotāju skaita kritums gadu desmit gaitā un veselu pilsētas mikrorajonu pārvēršanās par pamestu māju rajoniem un noziedzības perēkļiem. Abām ASV pilsētām arī bija netālredzīga finanšu pārvaldība un Ņujorkai – liels dažādu sociālo maksājumu slogs, kuru vairs nevarēja segt sarūkošais vidusšķiras nodokļu maksātāju skaits.

Skaidrības labad – gandrīz visās lielajās ASV pilsētās var atrast korupcijas perēkļus un dažādas "šmuces".

Atceros, pirms daudziem gadiem ciemojos "godīgajā" Bostonā pie brāļa, kuram savs celtniecības un remonta bizness. Skatoties televīzijas vakara ziņas, viņš pēkšņi iesaucās: "Re, šito m**** paņēma ciet!" Sižets bija par vairāku korumpētu būvinspektoru apcietināšanu. Brālis kadrā pazina vienu, kas no viņa bija centies izspiest kukuli. Tomēr abus lielo ASV pilsētu bankrotus vai "gandrīz bankrotus" neizraisīja tikai un vienīgi korupcija. Rīgas gadījumā, ja notiks visļaunākais, ekonomiski spraigās un aktīvās galvaspilsētas padarīšanā par Ziemeļeiropas "pilsētu-plikadīdu" būs vainojama tikai korupcija, kas aizbiedējusi starptautiskos finansistus un izraisījusi kāršu namiņa sabrukumu.

Tad arī redzēsim korupcijas patieso cenu, jo par to maksās visa sabiedrība.