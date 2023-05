Juris Kaža: Hokejs, 'zibsvētkudiena' un Dzīvesbiedru likums

Ir dīvaina sajūta, rakstot šādā vēsturiskā maija un jūnija mijā. Lai gan neesmu liels sporta fans, nevarēju nepamanīt hokeju un, godīgi sakot, noskatījos daļu no hokeja čempionāta, arī vēsturisko uzvaras spēli pret amerikāņiem, kas Latvijai atnesa bronzas medaļu. Pēc uzvaras pār Zviedriju sociālajā tīklā pamanīju, ka vecākais dēls, kurš dzīvo Zviedrijas ziemeļu pilsētā Umeo, uz sava balkona bija izkāris sarkanbaltsarkano Latvijas fana kreklu, un viņa zviedru draudzene attēlam uzlika joku parakstu zviedru valodā: "Par to mūs izliks no dzīvokļa." Rīgā dzīvojošais jaunākais dēls, kas nejauši bija atnācis ciemos spēles pret ASV laikā, ekrānā ieraugot pazīstamu seju, iesaucās: "Batņa, mans klasesbiedrs!" Bija sajūta, ka mēs visi esam kaut kā tieši saistīti ar Latvijas uzvaru.

Protams, šajā mēnešu mijā arī figurē politika. Rakstīšanas brīdī vēl nav skaidrs, kurš būs jaunais Latvijas prezidents, taču jau esam piedzīvojuši, ja var tā maigi izteikties, politiskā procesa dīvainības, kam arī ir tieša saikne ar hokeju. Proti, liela daļa Saeimas "gudro galvu" īsi pirms 28. maija pusnakts hokeja uzvaras skurbulī saskrēja un pasludināja nākamo dienu, kas sākās pēc aptuveni piecām minūtēm, par svētku dienu.

Laiks, kad mani bērni gan Zviedrijā, gan Latvijā bija skolēni, vēl gluži nav aizvēsture, un agrā celšanās, lai viņus pavadītu uz dārziņu vai skolu, nozīmēja, ka pusnakts nebija tas laiks, kad varēja sekot jaunākajām ziņām. Tādēļ nepārsteidz, ka par pēkšņo brīvdienu sacēlās tracis sociālajos tīklos. Vecāki sastapās ar slēgtiem bērnudārziem, slimnieki ar slēgtām klīnikām vai doktorātiem, citi – ar valsts iestādēm, kas nestrādāja. No uzņēmēju puses, kuriem piecās minūtēs sakāpināja algu izmaksas, arī neskanēja sajūsma. Protams, citi sašutušajiem rakstīja, ka vienu dienu taču varot pieciest nedaudz bardaka...

Vienlaikus Saeimas ātrā, ja ne pārgalvīgā, rīcība ar manāmu gan pozitīvu (varam svinēt), gan negatīvu (slēgtas iestādes un bērnudārzi) ietekmi uz sabiedrību lika domāt par citiem mēnešu mijas notikumiem. Proti, ir t.s. praida nedēļa, kuras kulminācija būs gājiens Rīgā 3. jūnijā par LGBTQ tiesībām