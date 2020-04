Virsrakstā minēto teica Hanters Tompsons (Hunter Thompson), amerikāņu gonzo/delīrija žurnālists (1937.- 2005.)

Būdams attiecīgās grupas vecjaunietis, esmu izvairījies iziet no dzīvokļa vairāk vai mazāk kopš marta otrās puses, ar dažiem izņēmumiem. Tomēr žurnālista darbi pat šajos apstākļos nav beigušies – ir telefons, internets un pasaules medijos par drošības ziņā "lupatdeķi" apzīmētā ZOOM videokonferenču platforma. Tiktāl var justies nosacīti normāli.

Tomēr lietas ir kļuvušas ērmīgas, un ne tikai Rīgā vai Latvijā, bet gandrīz visā pasaulē. Ar izņēmumu Zviedriju starp Eiropas Savienības (ES) valstīm, autoritāro Baltkrieviju un totalitāro Ziemeļkoreju daudzās valstīs valda ļoti stingrs Covid-19 sērgas ierobežošanas režīms. Nekad valstu vara nav tik plaši izpletusies miera laikā, ja miers ir stāvoklis, kad nekarojam ar citu valsti.

Ja skatāmies uz "gaišo nākotni", kad sērga ES valstīs būs beigusies un tuneļa galā būs gaisma, nevis pretī braucoša otrā Covid-19 infekcijas vilciena starmetējs, tad vērīgi jāseko, vai blakus stingriem sociālās distancēšanās un "paliec mājās" noteikumiem tiks caurskatāmā veidā atcelti valdību pilnvarojumi šādā veidā regulēt savus pilsoņus. Vienlaikus jālikvidē "normālos apstākļos" privātumu aizskarošie indivīdu uzraudzības paņēmieni caur mobilo sakaru tīkliem, lidinot dronus u. tml.

Pagaidām Covid-19 ēnā Baltijā "nedzen" šaubīgu politiku

Par laimi, Latvijā un mūsu tiešos kaimiņos pagaidām Covid-19 ārkārtas stāvoklis nav izmantots kā aizsegs dažādu šaubīgu politisko dienaskārtību bīdīšanai. Tas ir noticis Ungārijā, kur jau ilgi pirms "mēra laikiem" autoritāri tendētais premjerministrs Viktors Orbāns ir ieguvis teju diktatora varu. Polijā tiek gatavoti soļi atņemt sievietēm tiesības medicīnas un zinātnes noteiktās robežās legāli pārtraukt grūtniecību. Obligātas mājās palikšanas un sociālās distancēšanās apstākļos nav iespējams rīkot pelnītus masu protesta gājienus pret šādiem soļiem. Labējie spēki Polijā arī priecājas, pasludinot dažas pilsētas un ciemus par zonām, kas brīvas no citas seksuālās orientācijas cilvēkiem. Šie poļi aizmirsuši, ka Otrā pasaules kara laikā, iespējams, tās pašas pilsētas sveša okupācijas vara pasludināja par brīvām no kāda cita veida cilvēkiem. Un "Judenfrei" fonā arī izkāva Polijas inteliģenci. Taču nekur Eiropā, arī liberālās valstīs, visticamāk, nenotiks kārtējie vasaras praida mēneši un gājieni, kur varētu sacelt traci pret Polijas nostāju.

Mūsu Nacionālās apvienības (NA), maigi izsakoties, īpatnējais spārns nav uzdarbojies, tāpat igauņi ir savaldījuši savu valdības koalīcijā esošo EKRE partiju. Varbūt Lietuvai nesekoju pārāk uzmanīgi, bet šķiet, ka tur arī neviens netaisa politiskus "šūdas". Tātad tiktāl viss OK šajā frontē, bet jāskatās arī citos virzienos.

Informatīvajā telpā – brīva vaļa ciema dīvaiņiem un Krievijas dezinformācijai

Viens no tiem ir informatīvā telpa, kur, pateicoties tam, ka sociālajos tīklos ciema īpatņa "ķertā Jānīša" murgi aizņem tikpat daudz "uzmanības telpas" kā pārkopēts "Daily Telegraph" vai "Die Welt" raksts, ārēju, caurmēra iedzīvotājam mazsaprotamu draudu laikā (man un 99% citu vidusskolā nemācīja virusoloģiju) plaukst un zeļ antizinātne, māņticība, karojošā tumsonība un pesteļošana kā komercprece. Šīs parādības skar ne tikai kaut kādus sabiedrības marginālus. ASV pat labi situētas, koptas vidusšķiras pārstāves pašizolācijas laikos, braucot no pārpildīta dievkalpojuma lepnā dievnamā, saka, ka viņas no vīrusa sargājot tas, ka esot "pārklātas ar Jēzus asinīm". Cik atceros no savas saskarsmes ar "dzimto" luterāņu baznīcu (esmu neticīgs), Jēzus ar savām asinīm un ciešanām nomazgāja visas cilvēces grēkus, tātad labākajā gadījumā amerikāniete, kas pie stūres atceļā no dievnama TV žurnālistam teica, ka nebīstas inficēties, Pastardienā saņems piedošanu par visiem, kas inficējās, pulcējoties lūgšanās kopā ar viņu.

Kā piedzied "tautas dziesmā" – tas jau arī nav nekas, notiek lietas trakākas! "Mēra laikos" sludina antizinātni – ka Covid-19 varot ārstēt vai novērst inficēšanos ar visādām tējām, ziedēm, ūdeņiem un šķidrumiem ar atmiņu, pirti un šņabi. Tas jau nebūtu nekas, ja šādas lietas lietotu un to darītu blakus mediķu ieteikumiem, nevis modernu zinātnisku ārstēšanu aizstātu ar "tautas medicīnu" vai kāda pesteļotāja brīnumlīdzekli. Placebo efektam arī ir sava nozīme, bet ne kā ierakstam uz kapakmens. Ir arī pietiekami daudz kopsakarību, kas liecina, ka daļu murgu un konspirācijas teoriju izplata Latvijā pieejamie (teju visi) Krievijas mediji, un ne tikai – arī no krievu interneta ceļo visādas dīvainības, ko sacerējis čuhņas īpatnis "jocīgais Jaroslavs". Tātad, kritiski attiecoties pret murgplūsmu (ne tikai prezidents var vārdus izgudrot) sociālajos un pastarpināti "īstajos" medijos, varam cīnīties pret kaimiņvalsts naidīgā režīma dezinformāciju.

Visa šī murgplūsma, pesteļotāji, medicīniskie un politiskie šarlatāni ir sava veida ērmu "profesionalizēšanās", un tie savu apšaubāmo ziežu, ūdentiņu un dezinformācijas klāstu tirgo ar īpašu centību. Tādēļ jo svarīgāka ir citu "ērmu" – to žurnālistu, kas tic faktiem un pierādījumiem, – strādāšana savas profesijas augstumos, kā sava veida informatīvajai sejas maskai pret visu to, kas mums nefiltrēts gāžas pāri.