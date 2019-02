Juris Pētersons: Maksātnespējas pieteikums ir bīstams instruments saimniecisku strīdu risināšanai

Uzņēmējdarbībā, līdzīgi kā sadzīvē, mēdz būt strīdi. Ja sadzīvē nesaskaņas mēdz risināt emocionāli un ar skaļiem paziņojumiem, tad biznesā savstarpējo sadarbību un strīdu risināšanas kārtību ļoti precīzi nosaka līgumiskās attiecības.

Uzņēmumam "Skonto Būve" jau vairākus gadus ir strīds ar "Eko Osta" par veiktajiem darbiem Valsts vides dienesta iepirkuma "Vēsturiski piesārņotās vietas "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" projektēšana un sanācijas darbi" ietvaros.

Ņemot vērā, ka Valsts Vides dienests apstrīd daļu no "Eko Osta" veiktajiem darbiem un nav veicis samaksu par tiem "Skonto Būve", atbilstoši līgumam ar "Eko Ostu" nav veikti tālāki savstarpējie norēķini, kas pēc līguma būtu jāveic piecu darba dienu laikā pēc naudas saņemšanas no pasūtītāja. Tā kā nauda nav saņemta, tad nav veikti arī maksājumi.

Arī "Skonto Būve" vadība par šādu situāciju nav priecīga, tieši tāpēc esam vērsušies tiesā pret Valsts vides dienestu, lai tiktu panākts risinājums. Nav pieņemama situācija, kad pakalpojums ir sniegts, bet samaksa par to nav saņemta. Vienlaikus gan jāsaprot, ka tā ir daļa no uzņēmējdarbības riska. No savas puses esam darījuši visu un arī turpināsim, lai abas puses saņemtu samaksu par veiktajiem pakalpojumiem.

Tieši tāpat kā "Eko Osta", arī "Skonto Būve" ir situācijas ķīlnieks. Tā vietā, lai risinātu esošo jautājumu, "Eko Osta" pret "Skonto Būve" iesniedza maksātnespējas pieteikumu, apzināti tajā norādot nepatiesu informāciju. Uzskatām, ka tas nav veids, kā risina saimnieciskus strīdus. Tas grauj "Skonto Būve" reputāciju gan finanšu iestāžu vidū, gan arī esošo un potenciālo klientu vidū. Tas nav vienkārši "Skonto Būves" viedoklis – tiesa, noraidot Maksātnespējas pieteikumu, konstatēja faktu, ka tas iesniegts nepamatoti.

Ar iesniegumu Valsts policijā vērsāmies, jo uzskatām, ka maksātnespējas pieteikums ir ļoti bīstams instruments, ja to sāk izmantot nepamatoti vai negodprātīgi, tieši tāpēc likumdevējs ir noteicis par to kriminālatbildību. Ja Valsts policija ir ierosinājusi kriminālprocesu, tad tam ir nopietns pamatojums. Ja "Eko Osta" apšauba kriminālprocesa pamatojumu, tad uzņēmums apšauba Valsts policijas kompetenci un izdara spiedienu uz tiesībsargājošām institūcijām. Jebkuram uzņēmumam šādā situācijā būtu jāsadarbojas, nevis jāapšauba tiesībsargājošās institūcijas kompetence.

"Skonto Būve" vienmēr ir godprātīgi izturējusies pret saviem sadarbības partneriem, to pierāda neskaitāmi projekti, ko uzņēmums ir īstenojis 20 gadu laikā. Tomēr godprātīgu attieksmi sagaidām arī no saviem piegādātājiem, saimnieciskus strīdus risinot sarunu ceļā vai tiesā, nevis izplatot nepatiesus apgalvojumus.