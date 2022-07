Kārlis Dambrāns: Mēs jau esam zaudējuši

Visas lipīgās slimības kļūs par pandēmijām, jo puse cilvēku atteiksies potēties. Visas valstis vadīs labēji nacionālisti, jo viņi ir visaktīvākie un visvieglāk ietekmējamie. Klimata izmaiņas sasniegs neatgriezenisko punktu, jo, lai cik saudzīgi mēs spiestu gāzes pedāli vai šķirotu PET pudeles, lielāko postu nodara industrijas, kuru ultra-bagātie īpašnieki negrib lieki tērēt līdzekļus. Turklāt viņiem būs valdību atbalsts (valdības nepieņems striktus klimata glābšanas risinājumus), jo valdībās ir viegli ietekmējamie ļaudis.

Karš ieilgs un potenciāli izplatīsies tālāk. Jau šobrīd rietumi nespēj būt vienoti atbalstā, bet, kad pienāks aukstā ziema un vācieši sāks salt, viņi, iespējams pat pieprasīs upurēt Ukrainu, lai paši dabūtu krievu siltumu. Tā pati problēma, iespējams, skars arī citas valstis, kas arī sāks pieprasīt sankciju mīkstināšanu un mazinās atbalstu Ukrainai. Turklāt, tā kā pamazām pie varas sāks nākt viegli ietekmējamie nacionālisti, viņi šos lēmumus pieņems straujāk un stingrāk. Ja vēl kāda lielā valsts izstāsies no Eiropas, kas radīs lavīnu ar izstāties gribētājiem? Jau šobrīd ir ļoti daudz ļaužu, kas brexitu uzskata par veiksmes stāstu.

Bet, to visu vēl var saglābt. Tam visam ir risinājums. Teorētiski ļoti vienkāršs. Dezinformācijas ierobežošana. Jeb, precīzāk - Facebook aizliegšana. Es pilnā nopietnībā uzskatu, ka Facebook ir lielākā pasaules nelaime. Gan šobrīd, gan, iespējams, vispār.

Ja tev tā neliekas - tev ir paveicies, tu esi gana prātīgs, lai nenonāktu dezinformācijas virpulī. Bet tavs kaimiņš, tavs kolēģis, tavs draugs, tavs brālēns, tavs tēvs - viņi ir šajos tīklos. Un viņi to pat neapzinās.

Facebook pelna naudu no tā, ka rāda tev reklāmas. Jo vairāk reklāmu parāda, jo vairāk nopelna. Kā viņi var tevi piespiest redzēt vairāk reklāmas? Rādot vairāk tādu saturu, kas piesaista tavu uzmanību. Kas piesaista uzmanību visvairāk? Strīdīgie jautājumi. Vismaz sākumā tam nav jābūt nekam absurdam, tiem nav jābūt meliem vai māņiem. Tas var būt pavisam vienkāršs, šķietami neitrāls jautājums.

Tas parasti ir jautājums, jo šī forma tevī automātiski rada atbildes reakciju - domāt atbildi uz šo jautājumu. Lai cik vienkāršs vai banāls tas nebūtu. Vai tu esi apmierināts ar savu dzīvi? Vai šodien nav dikti karsti? Cik gadu patiesībā ir Latvijai? Tas viss ved uz kādu ierakstu kādā apšaubāmā lapā ar ļoti nevainīgu nosaukumu, piemēram "par sauli Latvijai", "ģimenes vērtības", "jautājumu uzdevēji", utml. Un nav pat svarīgi, vai tu šo linku atver, vai izlasi šo ierakstu. Feisbuks redz, ka tu šajā brīdī uz mirkli aizkavējies. Tātad feisbuks zina, ka tevi var uzrunāt ar potenciāli strīdīgiem jautājumiem. Āķis ir lūpā.

Tālāk seko vairāk šāda tipa ieraksti un linki. Tiek izcelti komentāri no cilvēkiem, kas jau ir iekrituši šajā virpulī. Tas mazpamazām piesaista tavu uzmanību, līdz vienu dienu tu pats nospied pogu "pievienoties grupai - jautājumu uzdevēji". Šajā brīdī tu faktiski jau esi zudis, jo tev visur - ne tikai feisbukā, bet visur internetā - tiks rādīts tieši šis "strīdīgais saturs".

Sākumā tu varbūt būsi skeptisks, bet pamazām tu "sapratīsi", ka visa pasaule ir viena vienīga sazvērestība, jo "visā internetā par to raksta". Nesen uzzināju, ka kāds paziņa - cilvēks ar lieliem sasniegumiem un plašu pieredzi, turklāt pasniedzējs - sācis pilnā pārliecībā uzskatīt, ka pašreizējā valdība ir sātanisti. Šī pārliecība ir tik liela, ka cilvēks to aktīvi stāsta visiem satiktajiem. Tas bija saprātīgs, gana izglītots cilvēks. Bet tad atnāca feisbuks...

Es nezinu, ko mēs varam darīt, lai šo problēmu risinātu. Nu, es zinu, bet tā ir teju neiespējama cīņa. Mums ir jāpieprasa savām valdībām un Eiropas lēmējiem, lai tiktu pievērsta kritiska uzmanība feisbuka ietekmei un tiktu pieņemti likumi, kas ierobežo tā darbību. Bet šeit sākas tas grūtākais. Pirmkārt, feisbukam ir teju neierobežoti naudas līdzekļi - tā ir viena no bagātākajām kompānijām pasaulē - un viņi var nolīgt jebkādu juridisko palīdzību, kas spēj nolobēt viņu intereses teju jebkurā instancē.

Un, otrkārt - liela daļa feisbuka lietotāju to neredz kā problēmu. Ir tie jau minētie, kas nu ir saskatījuši "īsto patiesību" un jebkādu vēršanos pret to uzskatīs par kārtējo sazvērestību, un ir tie, kas feisbukā vienkārši apskatās draugu un kolēģu piedzīvojumu bildītes un viņiem īsti nav nekāda pamata iebilst pret to.

Jā, feisbuks zina par mums daudz, jā, tas ietekmē to, ko mēs pērkam un domājam, bet tas jau nav tik slikti...Es arī nesaku, ka feisbuks būtu jāaizliedz pilnībā. Kā vietne, kur satikt senus draugus un radus, kur padalīties ar piedzīvojumiem un bildēm, feisbuks ir absolūti brīnišķīgs! Tas ir katra interneta attīstības laikmetā uzaugušā sapnis - iespēja sazināties ar teju jebkuru cilvēku pasaulē, apkopot savus draugus un paziņas. Lieliski! Bet nelaime sākas tad, ka uzņēmumam ieslēdzas bezgalīga alkatība un tas sāk prioritizēt peļņu pār morālo nostāju.

Feisbukam vairs nerūp, vai tu sagandē savu dzīvi ar dezinformāciju. Feisbukam vairs nerūp, vai tu sagandē savu veselību, jo esi kritis dezinformācijas jūgā. Feisbukam vairs nerūp, vai tavā valstī sagrūst demokrātija, jo pie varas nāk viegli ietekmējami, sazvērestībām ticoši, nepotēti, radikāli nacionālisti. Feisbukam vairs nerūp, vai karš no Ukrainas pārmetas uz blakus valstīm. Feisbukam rūp tikai un vienīgi noturēt tevi pēc iespējas ilgāk savā tīklā, lai pārdotu pēc iespējas vairāk reklāmas.

Man nav nekādu iebildumu, ja attapīgi cilvēki pelna lielu naudu. Priekšstatam - feisbuka radītājs Zakerbergs pelna vidēji 9 miljonus dolāru dienā. Viņš ir baigais malacis, jo spēja saskatīt šo tirgus iespēju. Bet viņš ir arī baigais ... jo ir pazaudējis morāli un lielu daļu šīs peļņas gūst uz teju visu pārējo planētas iedzīvotāju labklājības, veselības un drošības rēķina. Šī ir lieta, kas ir jāierobežo. Ir jāaizliedz feisbkuka pašreizējais algoritms, kura vienīgais mērķis ir noturēt maksimālu piesaisti ekrānam, izmantojot sabiedrību un planētu degradējošu saturu.

Es joprojām gribu redzēt, kādā koncertā bija Uldis. Kādas kanēļmaizītes izcepa Ieva. Kādā jaunā auto vizinās Toms. Cik smieklīgs arvien ir Lauras suns. Es arī pats gribu parādīt un pastāstīt draugiem, ko foršu esmu redzējis, dzirdējis, piedzīvojis vai pagaršojis. Bet es negribu vairs bēdās sarauties čokurā, kad Jānis atkal stāsta, kā Kariņš ceļ degvielas cenas, kā Rihards "uzdod nevainīgus jautājumus par pošu drošību" un kā Kristaps saka, ka patiesībā tam austrietim ar ūsām bija vairākas labas idejas.

Vienmēr būs cilvēki, kas apzināti izvēlas būt kretīni. Tādi raujas arī mums pie varas. Bet lielākā daļa viņu sekotāju ir vienkārši dezinformācijas upuri. Feisbuka upuri. Un es neredzu, kā mēs no šīs cilpas varam izkļūt. Mums visiem kopā nav tik daudz naudas, kā ir Zakerbergam, lai spētu panākt viņa kompānijas patvaļas ierobežošanu. Mēs jau esam zaudējuši. Protams, pasaulē netrūkst dez/informējošu informācijas avotu. Tviteris ir nākamais. Bet tam ir būtiski mazāka ietekme "nozombēšanā". Tas lieliski "baro" jau apvārdotos, taču ir mazāk ietekmīgs jaunu upuru ievilināšanā. Bet nešaubīgi, arī tas būtu jākontrolē.