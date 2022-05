Kaspars Losāns: Vērtībās balstīta veselības aprūpe

Sabiedrības novecošanās, hronisko un blakus slimību pieaugums, jaunu ārstēšanas tehnoloģiju pieejamība un personalizētas medicīnas attīstība ir galvenie faktori, kas pakļauj veselības aprūpes nozari nepārtrauktam vajadzību un pieprasījumu pieaugumam. Lai gan pēdējo 20 gadu laikā veselības aprūpes jomā ir panākti ievērojami uzlabojumi, daudzās valstīs, tostarp Latvijā, pakalpojumu izmaksu efektivitāte un sniegums joprojām ir izaicinājums. Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir viena no svarīgākajām konceptuālajām pieejām veselības aprūpes pārveidei, kas vērsta uz pacientu veselības aprūpes rezultātu un veselības aprūpes sistēmas snieguma uzlabošanu, vienlaikus kontrolējot veselības aprūpes izmaksu pieaugumu.

VBVA ir pacientu ieguvumos balstīta pieeja veselības aprūpes sniegšanai, kas vērsta uz to veselības rezultātu uzlabošanu, kas ir vissvarīgākie pacientiem visā aprūpes ciklā, vienlaikus optimizējot veselības aprūpes resursu izmantošanu un izmaksas sabiedrībai. Tas ietver izmaiņas atalgojuma sistēmā, stimulējot uzlabot vērtību, nevis apjomu, un izmantojot alternatīvus maksājumu modeļus.

Vietējā mēroga izaicinājumi

Vairākos starptautiskajos ziņojumos atzīts, ka ievērojamu daļu nāves gadījumu Latvijā varētu novērst ar efektīvāku veselības aprūpes sistēmu. Tā, piemēram, 2019. gadā Latvijā bija otrs augstākais mirstības līmenis visā Eiropas Savienībā, turklāt 1700 nāves gadījumu cēloņi ir bijuši medicīniski vai profilaktiski novēršami. Lai gan ir veikti ievērojami uzlabojumi tādās jomās kā primārā veselības aprūpe un vēža skrīnings, pastāv iespējas ieguldīt līdzekļus kopējās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes uzlabošanai.

Šobrīd tikai 61% visu veselības izdevumu tiek finansēti no valsts līdzekļiem, un pieejamo pakalpojumu grozs ir salīdzinoši ierobežots, kā rezultātā cilvēki Latvijā veselībai tērē vairāk, nekā būtu nepieciešams sakārtotas veselības aprūpes finansēšanas situācijā.

Latvijā ir dziļi iesakņojusies veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas kultūra, kas balstīta uz pakalpojumu sniedzēju iniciētiem pakalpojumiem un sniegto pakalpojumu kvantitāti. Skaidrs ir viens –, lai ieviestu vērtībās balstītu veselības aprūpi visā veselības jomā, ir jāveic lielas sistēmiskas izmaiņas, ņemot piemērus no valstīm, kurās liela daļa VBVA instrumentu jau tiek pielietoti praksē.

VBVA īstenošanas priekšnoteikumi un ieguvumi

Ņemot vērā, ka VBVA koncepcijas ieviešana skar visas veselības aprūpes sistēmā iesaistītās puses, nepieciešams būtisks politisks un institucionālais atbalsts, turklāt ļoti svarīga arī pacientu, pakalpojumu sniedzēju un maksātāju iesaistīšanās. Šobrīd ir konstatēts sistēmiskas pieejas un instrumentu trūkums uz pacienta veselības rezultātiem orientētas veselības aprūpes īstenošanai Latvijā, tādēļ, lai spertu soli pareizajā virzienā, VBVA koncepcijas vai tās elementu ieviešanai nacionālajā veselības aprūpes sistēmā ir jābūt vienam no galvenajiem sistēmas reformu virzieniem.

Tāpat nepieciešamas arī ievērojamas izmaiņas veselības aprūpes organizācijas jomā, kam pamatā ir domāšanas un pieejas paradigmas maiņa – organizēt darbības un vērtēt sistēmas sniegumu nevis pēc kvantitatīviem, bet kvalitatīviem sasniegumiem. Praksē tas izpaustos sekojoši – svarīgi būtu nevis, piemēram, cik diagnostiskus vai ārstnieciskus pakalpojumus pacients ir saņēmis, bet gan kādi ir šo pacientu veselības rezultāti. Savukārt no maksātāja puses visaptveroša samaksa tiks veikta par rezultātu, piemēram, veiksmīgu rehabilitāciju, nevis par katru pārbaudi, ārsta vizīti vai pielietoto ārstēšanu. Tas nozīmē, ka pakalpojumu sniedzēji ārstē pacientu ne tikai no klīniskā viedokļa, bet arī no emocionālā, sociālā un finansiālā aspekta.

VBVA koncepcijas ieviešanas rezultātā pacienti ir primārie un būtiskākie ieguvēji. Svarīgākie ieguvumi, kurus iespējams sasniegt, ir, piemēram, īsāks pakalpojumu saņemšanas laiks veselības problēmu risināšanā, ārstēšanas rezultātu uzlabojums, ārstniecības personāla attieksmes maiņa pacienta kompleksas ārstēšanas pieejas kontekstā, kā arī izpratnes uzlabošanās par plānoto ārstēšanu, tās ieguvumiem un riskiem.

Būtiski piebilst, ka ilgtermiņā ieguvēji būs visi veselības aprūpes sistēmā iesaistītie, tostarp pakalpojumu sniedzēji, maksātāji un medicīnas tehnoloģiju piegādātāji, jo, izmantojot tos pašus resursus, tiks sasniegti ievērojami labāki rezultāti.

Ar pirmo latviešu valodā izstrādāto Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepciju var iepazīties šeit: https://www.amcham.lv/en/programs/publications