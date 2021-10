Linas Pečiūra: Mākoņdatošana tagad un pirms 10 gadiem

Tiek lēsts, ka līdz 2021. gada beigām mākoņdatošanas centri apstrādās aptuveni 94% no visas tiešsaistes datplūsmas, un lielākā daļa uzņēmumu nopietni apsver šīs tehnoloģijas izmantošanu savā biznesā. Atšķirībā no pirms desmit gadiem redzētā šķiet, ka mākoņdatošana vairs nav tikai viena no iespējām, bet gan kaut kas, bez kā strauji digitalizētajā pasaulē nevar strādāt efektīvi. Skaidrs, ka tie, kuri vēlas pieteikt sevi skaļi un radīt mūsdienu, nevis vakardienas pasaulē, apjauš, ka mākoņdatošanas pakalpojumus nepieciešams integrēt biznesa problēmu risināšanā.

Mākoņdatošanas sistēmas pēdējā desmitgadē

Pirms desmit gadiem uzņēmumus vairāk interesēja mākoņdatošanas pamatprincipi un vispārējie ieguvumi. Diskusijas minētajā laika posmā bija vērstas uz mākoņdatošanas definēšanu un iespējamiem tās izmantošanas scenārijiem.

Šobrīd mēs konstatējam, ka izglītošanas un ieviešanas posms ir pagātne. Uzņēmumi jau kādu laiku pieprasa rast konkrētus risinājumus un atbildēt uz jautājumu, kā izmantot mākoņdatošanu biznesa problēmu risināšanai.

Vispārinot – organizācijas pārceļas uz mākoni, kad saskaras ar jauniem izaicinājumiem. Tie var būt dažādi, bet visbiežāk attiecas uz tehnikas modernizācijas cikliem un biznesa lietojumprogrammu izmantošanu un uzlabošanu. Lai sasniegtu visaugstākos darbības rezultātus, biznesa informācijas tehnoloģiju (IT) infrastruktūrai jādarbojas bez sarežģījumiem un pārrāvumiem. Nenovēršami, ka pat tikai dažus gadus senas sistēmas periodiski ir jāmodernizē nodiluma un nolietojuma dēļ, mainoties vajadzībām un atpaliekot no jaunākajām tendencēm.

Tomēr katra pāreja uz mākoņdatošanu ir unikāla. Galu galā visbiežāk sastopamās problēmas bieži ir saistītas ar organizāciju veiktajām darbībām, spēkā esošo tiesisko regulējumu, darbības ģeogrāfiju unIT mantojumu, ko saprot kā lietojumus un citas informācijas sistēmas, kas izmantotas iepriekš.

Ko mūsdienās piedāvā mākoņdatošana?

Mākoņpakalpojumi nemitīgi attīstās un tiek uzlaboti. Laika gaitā parādās jauni iemesli migrēšanai uz "mākoņiem". Mākoņdatošana katru gadu sniedz aizvien jaunus pakalpojumus, un arī esošajiem tiek veikti uzlabojumi, ieviešot jaunas versijas. Protams, tas palielina daudzveidību un izvēli. Līdz ar to mākoņpakalpojumu sniedzēji jau patlaban tirgū piedāvā vairāk nekā 200 pakalpojumus.

Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc uzņēmumi tos izvēlas. Pirmkārt, uzņēmumus piesaista laika un izmaksu ietaupījums. Tas nozīmē, ka, izmantojot mākoni, vairs nav jāgaida ikdienas operācijām nepieciešamās tehnikas piegāde un uzstādīšana. Arī mākoņdatošanu servera ietilpība un citi pakalpojumi ir pieejami, tiklīdz tie ir nepieciešami. Otra priekšrocība ir tā, ka mākoņdatošanas lietotāji joprojām ir pilnīgi nesaistīti un dinamiski.

Darba kapacitāti var palielināt vai samazināt ļoti elastīgi, reaģējot uz izmaiņām uzņēmējdarbībā. Piemēram, ja ir neplānota nepieciešamība pēc liela apjoma datu apstrādes, jebkurš uzņēmums mākonī var izmantot vairāk serveru, lai veiktu darbības salīdzinoši īsākā laikā. Noslēdzot apjomīgāku datu apstrādi, ir iespējams atgriezties pie ierastajiem mākoņa lietošanas parametriem. Treškārt, uzņēmumi novērtē pievilcīgo cenu, kas ir salīdzinoši zemāka nekā pieejamās alternatīvas. Mākoņdatošana ļauj iztikt bez lokāliem datu centriem un izmantot pieejamos resursus ļoti dinamiskā veidā, pārvaldot pieejamās izmaksas ar maksimālu efektivitāti. Bet vissvarīgākā priekšrocība ir iespēja maksāt tikai par reāli izmantotiem pakalpojumiem.

Mākoņdatošana nemitīgi mainīgā pasaulē

Neraugoties uz izceltajām priekšrocībām, joprojām ir daži nepamatoti iebildumi, kas ietver arī mākoņdatošanas drošību vai izmaksu plūsmu. Tomēr šeit ir jānošķir fakti no viedokļiem.

Drošības jautājums kiberuzbrukumu laikmetā ir aktuālāks nekā jebkad agrāk, taču to labi saprot ne tikai mākoņdatošanas kritiķi, bet arī tā radītāji. Uzņēmumi rūpīgi apsver iespējamo migrēšanu uz mākoni un prognozē visus iespējamos riskus. Turklāt ir izveidoti rīki, instrumenti un atlasītas labākās prakses, lai mākoņdatošanas lietotājiem sniegtu pārliecību izvēlēties pakalpojumu sniedzēju un reģionu, kur tiek glabāti dati. Turklāt jau pirms vairākiem gadiem skaidri definētas klientu vajadzības ir radījušas pozitīvu spiedienu uz mākoņpakalpojumu sniedzējiem, lai efektīvi risinātu datu drošības un pārvaldības jautājumus.

Šobrīd ir pieņemts, ka iestādēm, kas izmanto mākoņpakalpojumus, ir jāievēro stingrs tiesiskais regulējums.

Uzsvars uz augstajām izmaksām, iespējams, ir vēl mazāk pamatots. Mākoņpakalpojumu sniedzēji ir ļoti caurspīdīgi attiecībā uz visu informāciju, kas saistīta ar izmaksu veidošanos. Cenu noteikšana ir pārredzama, un datu pārvaldība, datu centru izvēle un ar to saistītie jautājumi tiek labi dokumentēti. Svarīgākais, kas atšķir mākoņdatošanu no citām mūsdienu tehnoloģijām, ir tas, ka vismaz līdz šim nav fiksēts skaidri redzams cenu pieaugums. Dinamika ir pretēja. Pat varētu apgalvot, ka lūzuma punkts, kas izraisīja mākoņdatotāju skaita pieaugumu, izveidojās tieši brīdī, kad pasaules mākoņpakalpojumu sniedzēju cenas kļuva īpaši izdevīgas salīdzinājumā ar citām alternatīvām.