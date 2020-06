Ņemot vērā, ka priekšstati par to, kas ir smieklīgi un asprātīgi, neizbēgami ir ļoti subjektīvi, ASV konditorejas ražotāju lēmums cept biskvītus no veikaliem savulaik strauji pazudušo tualetes papīra ruļļu vai dezinfekcijas līdzekļu iepakojumu formā manu uzmanību nepievērsa. Savukārt kūkas, tortes utt. "koronavīrusa", respektīvi, tā medijos bieži redzētās vizualizācijas, formā [1], manuprāt, ir nejēdzība. Var saprast psihologu teikto, ka šādi cilvēki cenšas distancēties no pašu bailēm un stresa, tomēr atgādināšu, ka vispār no šī koronavīrusa mirst desmitiem tūkstošu cilvēku. Padarīt citu cilvēku nāvi par iemeslu jokam vai asprātībai man neliekas gaumīgi.

Protams, šī situācija nav jauna. Kad jakobīņu revolucionārā terora izraisītā panika pierima, labākajos, kā saka, Parīzes salonos ieviesās mode ballēs ierasties ar līniju uz kakla, kurai vajadzēja simbolizēt galvas nociršanas vietu. Manuprāt, stulbums, un tas, ka stulbums regulāri sastopams visā cilvēces vēstures gaitā, nav arguments, lai to turpinātu.

Var teikt: nu, lai taču cilvēki "izpildās". Problēma ir tā, ka nopietnu tēmu vai situāciju trivializācija dažkārt nav tik nekaitīga, kā liekas. Divi piemēri.

Lai gan Latvijā sieviešu stāvoklis ir tālu no vēlamā, kopumā mūsu sabiedrībai, domāju, ir grūti pat iedomāties, cik nopietna šī problēma joprojām ir daudzās citās valstīs. Desmitiem tūkstošu sieviešu cieš no vardarbības, tiek nogalinātas, viņām tiek liegtas iespējas mācīties, veidot karjeru, veidot savu dzīvi tā, kā viņas pašas to vēlas. Kaut nedaudz zinot situāciju pasaulē, jāatzīst, ka dzimumu līdztiesība patiešām ir problēma. Ko mēs varējām pamanīt Rietumu t.s. progresīvajās aprindās pēdējo nedēļu laikā? Britu rakstnieci Roulingu, cik saprotu, bija saērcinājis kādas nevalstiskās organizācijas teksta virsraksts, kurā ir vārdu savienojums "cilvēki, kuriem ir menstruācijas". Roulinga tviterī ironizēja, ka agrāk šādiem "cilvēkiem" bija konkrēts apzīmējums. [2] Pasaulīt, kas sākās!