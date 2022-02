Ronalds Neimanis: Uzvarai konkursos jāiesniedz godīgs un konkurētspējīgs piedāvājums, nevis jāblefo

Lai gan totalitāro režīmu veidotāji apgalvo, ka daudzas reizes atkārtojot melus, tie kļūst par patiesību, joprojām uzskatu, ka sens latviešu teiciens "meliem īsas kājas", runājot par liftu apkalpošanas problēmām, ir atbilstošāks. Un ticu, ka šoreiz meli nekļūs par alternatīvu realitāti. Īpaši tāpēc, ka liftu apkalpošanas un remontu iepirkumu sāgas zaudētājs traģikomiskā manierē kārtējo reizi nespēj samierināties ar zaudējumu un visām iespējamām metodēm, tostarp izmantojot jomā neko nesaprotošu paziņu - juristu, mēģina novelt savas iepirkumā pieļautās kļūdas uz citiem. Līdzīgi kā ar episko "ķeriet zagli", lai novērstu uzmanību no sevis un savām darbībām.

Protams, ne pirmo reizi kaut kādu nesaprotamu apvainojumu savārstījumu popularizēšanai un ticamības momenta radīšanai Latvijā tiek izmantoti "noderīgi ļaudis". Juristi - pašpasludināti nozares eksperti, arī "trauksmes cēlāji", kuri ierobežotās kompetences dēļ nereti pat nesaprot, par ko runā, vai pat apzināti kaitē personīgu interešu vadīti. Retorisks jautājums: vai šīs aktivitātes ir atsevišķu darbinieku mēģinājums attaisnot savas kļūdas vadības acīs, vai arī vadības kļūdaina apziņa, ka viss tika izdarīts pareizi, tāpēc pat pēc zaudētas kaujas jāmēģina kādam "iegriezt". Principa pēc. Pat, ja nav taisnība.

Ne pirmo reizi to dara SIA "Civinity Solutions", izmantojot viņu intereses pārstāvošās PR aģentūras saistīto autoru retoriku, šoreiz mēģina aizstāvēt jurists - publicists. Saprotu, ka biznesa īpašniekiem ir grūti nolūkoties uz zaudējumu konkursā, kas, runājot jurista M.Krieķa vārdiem, "...ir piemērs, kā uz rīdzinieku rēķina saņemt fantastisku peļņu." Tā kā neesmu iesaistīts liftu biznesā, man ir grūti spriest, kāda ir peļņa uzņēmumiem, kas konkurēja atklātā liftu apkalpošanas konkursā. Tomēr zinu ko citu – ja uzņēmums konkursā iesniedz pamatotu, saimnieciski izdevīgu piedāvājumu, tad mums kā pasūtītājiem, atklāta konkursa ietvaros, nav iespēju to noraidīt. Neatkarīgi no tā, kādās domās mēs esam par pretendentu. Tāda ir pašvaldības un valsts uzņēmuma atšķirība no privātā sektora uzņēmumiem, kas var brīvi izvēlēties pakalpojuma sniedzēju. Tādējādi, ja labāko, nolikumam atbilstošo piedāvājumu iesniedz SIA "Civinity Solutions", mums jāslēdz līgums ar viņiem, bet, ja labāko piedāvājumu iesniedz kāds cits SIA, tad pie līguma tiek pēdējais minētais. Tieši tik vienkārši, nedodot vietu iztēlei un aizdomu sēklai. Tomēr zaudētāja mērķis ir radīt aizdomas, tāpēc mums vēl un vēl tiek piedāvātas "atkārtoti sildītās vakardienas pusdienas", jeb atkārtota aizdomu sēkla lietā, kur iznākums bija skaidrs brīdī, kad SIA "Civinity Solutions" "sapinoties meistarībā" mēģināja "apspēlēt" konkursa nolikumu, nevis iesniedza korektu piedāvājumu.

SIA "Civinity Solutions" darbinieki lieliski apzinājās, ko dara. Tiklīdz RNP, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, pieprasīja papildus informāciju, kas varētu pamatot to vai citu iesniegto cenu piedāvājumā, SIA "Civinity Solutions" nevis iesniedza dokumentus, kas to apliecinātu, bet iedarbināja "dziļumbumbu" – publisku sūdzību un apvainojumu stratēģiju vēl pirms konkursa noslēguma, tādējādi mēģinot ietekmēt konkursa rezultātu. Tas arī bija vienīgais, ar ko operēja un turpina operēt SIA "Civinity Solutions" un tā "brīvprātīgie" viedokļu paudēji, jo nekādus dokumentus, kas apliecinātu cenu pamatotību, tā arī nesaņēmām. Tas netraucēja SIA "Civinity Solutions" vērsties Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) ar sūdzību, tomēr tā tika atzīta par nepamatotu. Protams, to jurists-publicists-liftu iepirkumu speciālists "aizmirst" pieminēt. Vēl viena publiskās cīņas metode ir sēt šaubas par amatpersonām, tāpēc SIA "Civinity Solutions" pirms lēmuma pieņemšanas publiski pauda "bažas par korupciju RNP", arī tādā veidā mēģinot ietekmēt iepirkuma rezultātu un nomelnot procesā iesaistītos RNP darbiniekus.

Atšķirībā no SIA "Civinity Solutions", kas atkārtoti mēģina izspēlēt blefu, man patīk tīra spēle ar skaidriem noteikumiem un pārbaudāmiem lielumiem. Lai pārtrauktu šos nepamatotos apvainojumus un apmelojumus, aicinu SIA "Civinity Solutions" pašiem pilnā apmērā publiskot vai ļaut RNP publiskot iepirkuma piedāvājumu. Tad nozares eksperti un Rīgas iedzīvotāji varēs novērtēt un sniegt vērtējumu par to, cik SIA "Civinity Solutions" piedāvājums bija godīgs, izdevīgs vai neizdevīgs RNP klientiem. Mēs esam gatavi komentēt katru savu lēmumu, atbildēt katru uzdoto jautājumu un pamatot katru skaitli, jo mūsu mērķis ir saviem klientiem nodrošināt izdevīgāko pakalpojumu, cenas un kvalitātes griezumā. Mēs sniedzām detalizētu skaidrojumu IUB, kas, izvērtējot katru sūdzības punktu, ir pilnībā noraidījis to nepamatoto sūdzību apjomu un saturu, ko ļaunprātīgi izplata SIA "Civinity Solutions". Varam šo savu argumentāciju publiskot. Protams, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tikai ar SIA "Civinity Solutions" atļauju. Ja kolēģi nav gatavi paši pilnā mērā publiskot savu piedāvājumu vai ļaut to izdarīt RNP, uzstāju pārtraukt šo acīmredzamo nomelnošanas kampaņu.

Aizvadītajā gadā mēs spējām samazināt pakalpojuma izmaksas daudzos būtiskos iepirkumos. Tā rezultātā varējām samazināt pārvaldīšanas maksu 70% uzņēmuma klientu. Liftu iepirkums nebija izņēmums – jaunais līgums ir par 20% izdevīgāks nekā iepriekšējais, jo šīs valdes sastāvā, kas strādā nedaudz ilgāk kā gadu, esam spējuši pārveidot RNP iepirkumu sistēmu, dalot Rīgu vairākās zonās, lai iepirkumos varētu piedalīties pēc iespējas vairāk pretendentu. Tāpēc arī uzvarētāju loks ir plašāks – tie ir 3 dažādi uzņēmumi, kas veic liftu pārbaudes, apkopes un remontdarbus. Uzņēmums, kas raisīja diskusijas, uzvarēja tikai daļā – par trešdaļu no kopējā darba apjoma. Pārējo Rīgu apkalpo SIA "Recept-Holding Lifts" un SIA "Element Hiss AB", par kuru reputāciju jautājumu nav bijis.

Savukārt, runājot par jau noslēgto līgumu, vēlos piebilst, ka Publisko iepirkumu likums precīzi nosaka iepirkuma vērtēšanas rāmi – pasūtītājam nav tiesību patvaļīgi izslēgt no pretendentu loka uzņēmumus ar reputācijas problēmām, pat tad, ja pret to tiek veikta izmeklēšana. Ja uzņēmums būtu atzīts par vainīgu – nekādu jautājumu, tas tiktu izslēgts, taču, ja nav - patīk mums vai nepatīk, tas likuma izpratnē nav pietiekams arguments, lai to izslēgtu no konkursa. Vēl vairāk, mēs vērtējām risku, ka uzņēmums var nākotnē tikt atzīts par vainīgu. Tāpēc papildus iekļāvām līgumā punktu, ka šādā situācijā, ja uzņēmums (tā īpašnieks) tiek atzīts par vainīgu, līgums no mūsu puses ar šo uzņēmumu nekavējoties tiek pārtraukts bez jebkādām soda sankcijām mums.

Mēs savus mājas darbus esam izpildījuši. Pilnveidojuši iepirkuma sistēmu, atraduši izdevīgākus un kvalitatīvākus pakalpojumus saviem klientiem. Atbildējuši visām kontrolējošajām iestādēm par katru no "pirksta izzīsto" apsūdzību. Tāpēc aicinu SIA "Civinity Solutions" pieņemt vīrišķīgu lēmumu – publiskot savu piedāvājumu, bet, ja tas netiek izdarīts, šī nepamatoto apmelojumu tirāde tiek pārtraukta, jo neredzu pievienoto vērtību tālākām diskusijām bez svarīgākā sarunu elementa – piedāvājuma, kas sola "piena upes - ķīseļa krastos", turklāt mūsu klientiem šo piedāvājumu tā arī neparādot.