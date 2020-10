Sandris Gaugers: Pieci iemesli kļūt par karavīru

Lai gan joprojām galvenais iemesls, kādēļ jauniešiem vajadzētu apsvērt karavīra profesiju, ir vēlme kalpot savai valstij un cīnīties par to kara gadījumā, ne mazāk svarīgs ir apstāklis, ka militārā karjera mūsdienās sniedz ļoti daudzus ieguvumus arī pašam cilvēkam un viņa personīgajai izaugsmei.

Globālās pandēmijas dēļ arī daļa Latvijā dzīvojošo cilvēku ir palikuši bez darba, un kā vienu no nākotnes perspektīvām noteikti apsver karjeras maiņu. Tajā pašā laikā es pieņemu, ka tikai nedaudzi no viņiem kā savu nākamo darba vietu var iedomāties Nacionālos bruņotos spēkus, un tas lielā mērā ir sabiedrībā valdošo uzskatu par militāro dienestu dēļ. Lai kliedētu mītus par darbu armijā, vēlos īpaši uzsvērt, ka Sauszemes spēku Mehanizētajai kājinieku brigādei nav svarīgi, vai cilvēks pirms tam ir strādājis tūrisma nozarē, dzīvojis ārvalstīs vai bijis šefpavārs kādā no galvaspilsētas restorāniem. Būtiska ir vēlme sevi pilnveidot kādā no vairāk nekā 170 specialitātēm, un, protams, gatavība aizstāvēt mūsu valsti apdraudējuma gadījumā. Tāpēc vēlos uzskaitīt ieguvumus, ko sniedz darbs militārajā dienestā.

Plašas karjeras iespējas

Pirmais un manā skatījumā ļoti būtisks ieguvums jauniem cilvēkiem, ir plašās karjeras iespējas. Ādažos gaidām gan tos, kuriem vēl nav profesijas, gan jaunos speciālistus, kuriem ir vidējā profesionālā vai augstākā izglītība. Tiem, kuriem jau ir izglītība kādā no jomām, arī pie mums ir iespēja turpināt strādāt savā specialitātē, piemēram, kā automehāniķiem (tehniskā atbalsta speciālistiem), smagās tehnikas vadītājiem, finanšu plānotājam, personāla atlases speciālistam, medicīnas darbiniekiem, militārajiem inženieriem, loģistikas vai apgādes speciālistiem u.c. Bruņotie spēki ir kā dzīvs organisms, kurā ir dažādas šūnas, un katra no tām ir būtiska un sniedz ļoti nozīmīgu ieguldījumu, lai viss kopums varētu sekmīgi funkcionēt.

Konkurētspējīgs atalgojums

Runājot par karjeras izaugsmes iespējām nevar nepieminēt atalgojumu. Ikviena jaunā karavīra, kurš sāk savas gaitas Nacionālajos bruņotajos spēkos, atalgojums ir sākot no 900 eiro pēc nodokļu nomaksas, turklāt, kāpjot par karjeras kāpnēm, alga būtiski palielinās. Papildus tam militārajā dienestā esošajiem cilvēkiem tiek nodrošinātas dažādas sociālās garantijas, piemēram, veselības apdrošināšana, kurā tiek apmaksāti arī zobārstniecības pakalpojumi un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegāde vienu reizi gadā. Šajā, mums visiem tik izaicinošajā laikā, kad daudzi cilvēki ir palikuši bez darba vai ir spiesti iztikt ar samazinātu algu, Latvijas armija ir stabils darba devējs, kas rūpējas par saviem darbiniekiem un viņu vajadzībām. Papildus citiem "bonusiem", mūsu darbiniekiem tiek nodrošināts transports uz darbu un atpakaļ.

Turklāt, atalgojums un materiālie labumi nav vienīgie ieguvumi, ko piedāvā militārā karjera. Tā ir vieta cilvēkiem, kuri vēlas strādāt starptautiskā vidē, pilnveidot esošās valodu zināšanas vai apgūt jaunas valodas.

Starptautiska vide un pieredze

Latvijas Bruņotie spēki ir aktīvi, stabili un profesionāli dalībnieki tādās starptautiskajās organizācijās kā NATO, ANO un EDSO, kur piedalās gan civilajās misijās, gan militārajās operācijās. Līdztekus tam armija rūpējas, lai karavīriem būtu iespēja apmeklēt arī starptautiskas mācības un kursus. Tā ir lieliska iespēja mūsu karavīriem nokļūt internacionālā vidē un tādējādi pilnveidot savas zināšanas un prasmes.

Dalība starptautiskās organizācijās nozīmē arī to, ka mūsu bāzē Ādažos ir iespēja satikt cilvēkus no šādām NATO dalībvalstīm: Albānija, Kanāda, Čehija, Itālija, Melnkalne, Polija, Slovākija, Slovēnija un Spānija, Ņemot vērā, ka dienests Latvijas armijā nozīmē darbu starptautiskā vidē, mūsu karavīriem darba laikā tiek nodrošināta svešvalodu apmācība un to pilnveidošana.

Savukārt sportisko formu mūsu karavīriem ir iespējams pilnveidot vienā no Latvijā inovatīvākajiem un modernākajiem sporta centriem, kurā ietilpst dažādas sporta zāles, piemēram, basketbola zāle, florbola/handbola zāle, cīņas zāle, boksa zāle, galda spēļu telpa, atlētikas un grupu nodarbību zāles, kā arī telpa, kas paredzēta alpīnisma nodarbībām. Tāpat sporta kompleksa teritorijā atrodas vieglatlētikas stadions un mākslīgā zāliena futbola laukums, pludmales volejbola laukumi, basketbola/strītbola laukumi, tenisa laukumi, kā arī ielu vingrošanas laukums. Tas viss mūsu karavīriem ir pieejams bez maksas.

Atvērta, moderna un starptautiska vide nozīmē arī to, ka mēs esam brīvi no aizspriedumiem par vīriešu un sieviešu lomām un spējām.

Gaidīti ir abi dzimumi

2020. gadā Latvijā ir 6500 karavīru, turklāt Latvijas Bruņotie spēki ir viens no tiem darba devējiem, kas savās rindās gaida gan sievietes, gan vīriešus, jo sen vairs nav aktuāls stereotips, ka "sievietes ir vājākas" vai "vīrieši ir labāki karavīri." Mēs veidojam Sauszemes spēku Mehanizēto kājnieku brigādi kā mērķtiecīgu, izglītotu un patriotisku cilvēku kopumu, tāpēc vienmēr esam atvērti uzņemt jaunu personālu. Mums interesē cilvēku kompetence, nevis dzimums vai sociālais stāvoklis – aktīvajam dienestam pieteikties var ikviens Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuram ir pamata izglītība, latviešu valodas zināšanas, fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības stāvoklis.

Laiks privātajai dzīvei

Ņemot vērā, ka mēs ik pa laikam saņemam jautājumus no cilvēkiem par karavīra darba laiku, vēlos pievērsties arī šim jautājumam. Līdzīgi kā ikvienā darbā, arī militārajā dienestā esošajiem ir noteikts darba laiks, brīvdienas un apmaksāts atvaļinājums. Karavīriem ir gan ģimenes, gan hobiji, piemēram, mūzika, pavārmāksla, tūrisms un citi. Nacionālie bruņotie spēki kā darba devējs ir ieinteresēts savu darbinieku zināšanu pilnveidošanā, tāpēc īpaši nākam pretim tiem, kuri studē, piemēram, piedāvājot papildu atvaļinājumu un daļēju studiju maksas segšanu, ja esošā specialitāte ir noderīga Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.