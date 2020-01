Uriols Žunkerass: Aizsargāt demokrātiju, lai glābtu Eiropu

Politiskais konflikts starp Kataloniju un Spāniju ir visas Eiropas konflikts. Pašreizējā katalāņu cīņa par demokrātiju un politiskajām un pilsoniskajām tiesībām tik tiešām ir iekšzemes jautājums, taču tas ir Eiropas iekšzemes jautājums. Katalonija vēlas demokrātiju un pieprasa taisnīgumu. Eiropai tā ir izdevība.

Šonedēļ spāņu apspiešanas politika saistībā ar juridisko konfliktu par Katalonijas neatkarību atbalstošo Eiropas Parlamenta deputātu statusu sasniedza pašu Eiropas sirdi. Mans statuss nepieredzētas Spānijas vēlēšanu komisijas un Spānijas tiesu aktivitātes dēļ ir uz laiku apturēts, taču prezidents Pudždemons un ministrs Komins tagad ir Eiropas Parlamenta deputāti. Bija milzīgs prieks redzēt, kā mani kolēģi ieņēma savas vietas parlamenta palātā, un esmu pārliecināts, ka būšu atkal deputāts, kāds jau biju 2009. gadā, un drīz varēsim viens otru apskaut Eiropas Parlamentā.

Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka šis bija Eiropas konflikts, bet šodien tas noteikti nav pat apstrīdams. Spānijas justīcija tika apkaunota, kad Eiropas Savienības Tiesa pasludināja savu lēmumu, kurā ir ļoti skaidri teikts, ka, tāpat kā Pudždemons un Komins, esmu deputāts pilsoņu demokrātiskās izvēles dēļ, nevis procedūru dēļ, ko Spānija man neļāva pildīt. Kā parlamenta deputātam, tāpat kā visiem pārējiem Eiropas Parlamenta locekļiem, man ir imunitāte, kurai bija jānovērš mana notiesāšana, ja iepriekš nav tikusi iesniegta attiecīga prasība to atcelt. Lēmums apliecina divus faktus: ka esmu EP deputāts par spīti Spānijas valsts liktajiem šķēršļiem un ka vienlaikus tika pārkāptas manas tiesības, jo man nav bijis iespēju pildīt Eiropas Parlamenta deputāta pienākumus, tādēļ ka esmu ticis notiesāts bez iepriekšējas prasības atcelt manu imunitāti.

Mēs dzīvojam demokrātijai sarežģītā laikā visā pasaulē. Juridisko mehānismu izmantošana ļauj slēptiem spēkiem veikt uzbrukumus demokrātijai un tās pamatvērtībām, lai ieceltu vai gāztu prezidentus un citas sabiedriskas amatpersonas vai lai panāktu vairākumu. Tas notiek Spānijas valstī jau vairākus gadus, kuru laikā Katalonijas neatkarības kustība mūsu zemē ir kļuvusi par vairākumu. Tomēr tā ir globāla problēma, kas ietekmē arī Eiropas Savienības pamatvērtības.

Eiropa nevar novērs skatu, kad viena no tās dalībvalstīm nolemj nepakļauties Eiropas Tiesas lēmumam un nostāties pret Eiropas Savienības augstāko varu. Spānija izaicina Eiropu, Madridei apzinoties, ka Eiropas Savienībai nav pietiekami daudz mehānismu, lai uzspiestu savu gribu. Viņi neuztraucas, ja zaudē reputāciju vai starptautisko leģitimitāti, kamēr vien viņiem izdodas marginalizēt neatkarības kustības vadību.

Es ticu, ka mēs juridiski uzvarēsim cīņu pret Spānijas valsti, jo tiesību pārkāpumu saraksts ir nebeidzams. Tomēr šī uzvara nenāks vēl ilgu laiku, kura gaitā valsts vara jau būs sasniegusi savu ieceri novākt mūs no politiskās skatuves un atriebties tiem, kurus tā uzskata par saviem ienaidniekiem. Mēs esam vispārliecinātākie demokrātijas, brīvības un Eiropas aizstāvji un tādējādi esam pārliecināti, ka uzvara nāks, pateicoties Eiropas institūcijām. Tādēļ mēs aicinām visus Eiropas demokrātus mums palīdzēt izmantot visu iespējamo no uzsāktā dialoga procesa starp Kataloniju un Spāniju un mudināt pārtraukt represijas, kas mūs atgriež atpakaļ Eiropas demokrātijas vistumšākajos brīžos. Mēs viņus arī aicinām apturēt prasību anulēt mūsu imunitāti, jo šāds solis neved pie taisnīguma, bet gan atriebības. Iespēja to novērst ir jūsu rokās.

Apspiešana nav risinājums. Dialogs, politika un demokrātija gan ir. Šī iemesla dēļ mēs iestājamies par apspiešanas izbeigšanu, veicot amnestiju visā lietā pret neatkarības kustību. Mēs iestājamies par sēšanos pie sarunu galda starp Kataloniju un Spānijas valsti un beigu beigās par balsošanu neatkarības referendumā, kā ir varējušas darīt citas demokrātijas, piemēram, Skotija.

Katalonijas konflikta pamatā vairs nav tikai ļoti būtiskas Katalonijas tautas daļas likumīgas gribas paušana: tas ir kļuvis par cilvēktiesību pārkāpumu problēmu un demokrātisku konfliktu pašā Eiropas sirdī.

Mēs saņemam atbalstu no visa kontinenta, taču mums ir nepieciešama Eiropas iejaukšanās, lai aizsargātu demokrātiju. Eiropas Savienībai ir jāsper soļi, lai atrastu demokrātisku mehānismu, kas spēj apturēt apspiešanu un nodrošināt pašnoteikšanās tiesības.

Šis process ir iespēja Eiropai nostāties demokrātijas pusē un cīnīties pret tiem spēkiem, kas vēlas to iznīcināt. Eiropas demokrātiem ir jāzina, ka neatkarības kustības ienaidnieki, kurus pārstāv galēji labējā partija "Vox", ir arī Eiropas ienaidnieki. Salvīni, Orbāns, Lepēna vai Abaskals ir vienādi. Iestāties par demokrātiju Katalonijā nozīmē iestāties par demokrātiju Eiropā un tās izdzīvošanu. Neizniekojiet šo izdevību: ļaujiet mums aizstāvēt demokrātiju, lai glābtu Eiropu.