Urzula fon der Leiena, Kaja Kallasa: Uzticama savienojamība

Krievijas karš pret Ukrainu, Covid-19 pandēmija, kā arī fiziskie un kiberuzbrukumi kritiskajai infrastruktūrai ir atklājuši pasaules ekonomikas neaizsargātību. Lai nodrošinātu mūsu iedzīvotāju drošību un labklājību, ilgtnespējīga atkarība jāaizstāj ar līdzsvarotām partnerībām. Mums jāsadarbojas ar tādiem partneriem, kuriem varam uzticēties, nevis ar tiem, kas mūsu uzticību izmanto kā ieroci. Mums kā demokrātijām kopā apņēmīgi jāstājas pret autokrātiju, lai aizstāvētu mūsu vērtības un veidotu globālās ekonomikas nākotni.

Šī apņemšanās ir pamatā Globālajai vārtejai – 300 miljardu eiro vērtai Eiropas Savienības ieguldījumu paketei, kuras mērķis ir palīdzēt atjaunot uz noteikumiem balstītu starptautisko un ekonomisko globālo kārtību. Laista klajā gandrīz pirms gada, tā iemieso pieeju, kuru Igaunija sākusi izmantot krietni agrāk par daudziem citiem, – uzticamu savienojamību. Pieeju, kura būtu jāizmanto vēl steidzamāk Krievijas nepamatotās agresijas un rupju starptautisko tiesību pārkāpumu dēļ.

Mēs aizstājam Krievijas fosilo kurināmo ar noturīgām piegādes ķēdēm, kas veicina zaļo pārkārtošanos un novērš jaunas atkarības iespēju. Mēs atbalstām atvērtu, drošu un uz cilvēku vērstu digitālo sabiedrību, kas atspoguļo mūsu demokrātiskās vērtības un standartus. Mēs turpinām iesaistīt savus partnerus, kuri vēlas mums pievienoties, lai veidotu brīvu, pārtikušu un ilgtspējīgu nākotni. Šajā ceļā mēs saskaramies ar izvēli: vai esam gatavi piemaksāt par uzticamību, vai arī ne? Eiropas vēstījums ir skaidrs: uzticamību var iegūt, maksājot zināmu cenu, taču tā ir cena, ko vērts maksāt. Brīvība ir nenovērtējama.

No vārdiem pie darbiem

Trīs Baltijas valstis un citas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis gadiem ilgi ir sapratušas Putina patiesos nodomus, brīdinot citus, ka Krievija nav uzticams enerģētikas partneris. Igaunija kopā ar Latviju, Lietuvu un Poliju sāka atsaistīties no Krievijas enerģijas ilgi pirms Kremļa plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. Šīs valstis ir ieguldījušas atjaunojamos energoresursos, sašķidrinātās dabasgāzes termināļos vai starpsavienotājos. Tagad ar RePowerEU visa Eiropa seko to piemēram, lai izbeigtu atkarību no Krievijas fosilā kurināmā uz visiem laikiem.

Pašreizējā krīze ir atklājusi Eiropas Savienības iekšējo spēku. Mēs esam rīkojušies vienoti, ātri un apņēmīgi. Mūsu sankcijas pret Krieviju grauj tās kara ekonomiku, un Ukraina gūst panākumus kaujas laukā. NATO un transatlantiskā drošības alianse patlaban ir stiprākas nekā jebkad agrāk. Taču karš vēl nav beidzies. Lai panāktu Ukrainas uzvaru pār iebrucēju, Eiropas Savienībai un tās sabiedrotajiem jānodrošina vajadzīgais spiediens, lai virzītu ģeopolitisko un ekonomisko kārtību uz atvērtību, sadarbību, brīvību un tādu noteikumu ievērošanu, kas atspoguļo šīs vērtības. Globālā vārteja kā uzticamas savienojamības iemiesojums ir pareizais šī darba instruments.

Ceļā uz uzticamām partnerībām

Globālā vārteja ir Eiropas solījums sniegt pozitīvu, uz vērtībām balstītu sadarbības piedāvājumu mūsu kaimiņiem un globālajiem partneriem. Tā kā autokrātijas tiecas radīt ietekmes sfēras, lai padziļinātu, nevis mazinātu neveselīgu atkarību, mēs vēlamies veidot partnerības, balstoties uz kopīgām vērtībām un nākotnes redzējumu. Mēs vēlamies veidot nākotnes ekonomikas digitālo un zaļo infrastruktūru, lai savienotu mūsu partnerus ar Eiropu – ieskaitot mūsu austrumu kaimiņreģionu –, kā arī mūs ar daudzveidīgajiem un dinamiskajiem globālajiem dienvidiem.

Globālā vārteja jau dod rezultātus. Piemēram, ES finansē jaunus ekonomikas koridorus un enerģētikas infrastruktūru, lai tuvinātu Rietumbalkānus Eiropas Savienībai un veicinātu to Eiropas sapņa piepildīšanos. Ar investīcijām atjaunojamos energoresursos, zaļajā ūdeņradī un izejvielu vērtību ķēdēs mēs veidojam abpusēji izdevīgas attiecības ar tādām valstīm kā Namībija un Čīle, un tas veicina gan to ilgtspējīgu izaugsmi, gan mūsu energoapgādes drošību. Izbūvējot digitālo infrastruktūru, piemēram, jaunu optiskās šķiedras zemūdens kabeli zem Melnās jūras, mēs dažādojam piekļuvi internetam visā Kaukāzā un Vidusāzijā. Globālā vārteja atbalsta arī mRNS vakcīnu ražotņu būvniecību Ruandā, Senegālā un drīzumā to darīs arī Latīņamerikā, lai ar progresīvu tehnoloģiju pārneses un reģionālās noturības palīdzību veicinātu globālo veselību.

Ir svarīgi darboties vienotā frontē pret autokrātisko režīmu augošo uzstājību un agresiju. Tāpēc Globālā vārteja ir apvienojusi Eiropas tuvākos partnerus un citas uzticamas savienojamības iniciatīvas. Ieskaitot, piemēram, G7 Globālās infrastruktūras un investīciju partnerību, lai piesaistītu ne tikai mūsu ieguldījumus, bet arī speciālās zināšanas un standartu noteikšanas spēju. Kopā mēs varam veidot jaunu globalizācijas laikmetu, kurā līdzās ekonomiskajai efektivitātei tiek augstu vērtēta ekonomikas noturība un līdzās labklājībai – mūsu vērtības.

Koordinācijas platforma

Mēs piedzīvojam izšķirošu brīdi – patiesības brīdi. Ir svarīgi turpināt risināt šos jautājumus un veidot spēcīgu koalīciju progresa vārdā un pret vēstures revizionismu. Lai atvieglotu mūsu sadarbību, Igaunija ir izveidojusi Team Europe partnerību portālu Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, kurš ļaus iesaistīt partnerus Globālajā vārtejā. Šā gada digitālais samits Tallinā ir aicinājums demokrātijām rīkoties, lai kopīgi nodrošinātu uzticamu savienojamību, atbalstītu brīvību un demokrātiju un parādītu, ka mūsu centieni, iestājoties par Ukrainu, mieru un atvērtas un taisnīgas starptautiskās kārtības nākotni, ir ilglaicīgi.