Analīžu stobriņa ceļš laboratorijā ir izsekojams

Veikt asins analīzes un iegūt informāciju par savu veselības stāvokli mūsdienās šķiet vienkāršāk par vienkāršu – čiks un gatavs! Vai tā patiesi ir un vai analīzēm nodotā materiāla ceļš laboratorijā ir viegli izsekojams?





Ko nozīmē no 5 līdz 5000

Pirmajā darbības mēnesī laboratorijai bijuši vien kādi pieci desmit pacienti dienā un tolaik analīžu spektrs bijis ap 50 – ne vairāk. Atceroties "Centrālās laboratorijas" aizsākumus 1993. gadā atmiņās kavējas viens no tās dibinātājiem, tagad "Centrālās laboratorijas" valdes loceklis Edvīns Kazušs. Tolaik tās lielākoties bijušas parastās, rutīnas asins analīzes. Tagad ik dienu laboratoriju apmeklē ap 5000 pacientu, ziemā – līdz pat 6000 cilvēku, bet dažādu analīžu skaits mērāms ap tūkstoti.

"Centrālās laboratorijas" valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa atzīst: "Katrā desmitgadē mainās uzskati, biznesa modeļi, un nevar salīdzināt 90. gadu aprīkojumu ar to, kāds ir šobrīd. Tehnoloģijas ir ārkārtīgi attīstījušās. Ļoti interesants bija posms, kad īsā laikā no mikroskopa pārgājām uz automātiskiem analizatoriem. Šobrīd 80-90% materiālu analizē automatizēti – to dara iekārtas un analizatori. Taču mūsu darbinieku loma ir nenovērtējama, joprojām nozīmīgs arī roku un acu darbs, sevišķi citoloģijā, mikrobioloģijā. Visās mūsu laboratorijās ir ieviestas kvalitātes sistēmas.

Tikko cilvēkam laboratorijā iedod stobriņu, tā viss ceļš ir izsekojams – visa informācija saglabājas datorā un izdzēst to nav iespējams. Taču svarīgi ir arī tas, ko mēs neredzam – vai cilvēks ir pareizi sagatavojies analīzēm, piemēram, atnācis tukšā dūšā, nav smēķējis, ir izgulējies – tas ļoti ietekmē analīzes, sevišķi hormonālo fonu. Savulaik cilvēki analīžu nozīmīgumu tā nenovērtēja, taču paaudzes mainās. Jaunie cilvēki ļoti rūpējas par savu veselību, svarīgāks un izprotamāks ir kļuvis mērķis nodzīvot garāku dzīvi ar labu veselību. Mūsdienu cilvēki patiesi vēlas dzīvot veselīgi, kvalitatīvi un ilgi, tāpēc rūpējas par sevi.

Laboratorijas analīzes ir lētākais, ātrākais un informatīvākais izmeklēšanas veids. Ikviens katru gadu var veikt check-up un sekot veselības stāvoklim un tā izmaiņām. Ar analīzēm iegūt informāciju par visu organismu var ļoti ātri. Var testēt jebkuru cilvēka bioloģisko materiālu: asinis, urīnu, fēces, ādu, matus, nagus. Ārsta vērtējums gan vienmēr vajadzīgs, jo pašam izdarīt secinājumus nebūtu vēlams."

Mainās un attīstās pa stundām!

Laboratorija ir dzīvs organisms – dzīve tajā mainās pa stundām. Tā kā pasaule strauji paplašinās, pieaug ģenētisko un molekulāro analīžu nozīme. Stella Lapiņa iezīmē nākotnes ainu: "Domāju, ka drīz arī Latvijā neveiksim daudz lētu analīžu, bet dārgākas un mazāk. Analīzes būs informatīvākas un mērķtiecīgākas – noteiksim ko ļoti nespecifisku. Pateicoties tehnoloģijām un pasaules zinātnieku un pētnieku darbam, jau tagad ieviešam arvien jaunas analīzes, jaunus izmeklējumus. Ja mūsu vecmāmiņas un mammas vairogdziedzera slimību dēļ mocījās un nonāca līdz smagām komplikācijām, tagad hormonu analīzes jau kļuvušas par ikdienas rutīnas analīzēm un problēma ir atklājama nepilnas stundas laikā. Tāpat agrāk nebija D vitamīna analīžu, jo šī vitamīna nozīme nebija atklāta. Lielākā daļa pētījumu par to, cik šis vitamīns nozīmīgs un kādu ietekmi atstāj uz cilvēka veselību, tapuši pēdējos desmit gados, un tagad arī šī analīze ir viena no pieprasītākajām."

Atsevišķā logā

Ikvienu interesē, kas pēc noņemšanas notiek ar viņa asinīm. Tāpēc "Centrālā laboratorija" ir atvērta – galvenajā laboratorijas filiālē ir stikla siena, caur kuru var redzēt, kas notiek ar stobriņiem. Ja cilvēks vēlas, var vienoties ar personālu un doties līdzi savam stobriņam, skatoties, kas ar to tiek darīts. "Tās ir pacienta tiesības – redzēt, kas notiek," – pārliecināta Stella Lapiņa.

Atzīmējot 25 gadu jubileju, "Centrālajai laboratorijai" ir vairāk nekā 50 filiāles, pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, un katru gadu tiek atvērtas arvien jaunas filiāles. Savu atvēršanu gaida divas filiāles Rīgā un viena Daugavpilī.